Tesisatçıya gitmeye son! TikTok'ta tıkalı lavaboyu açma hilesi viral oldu

Tıkanmış lavaboları açmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Kimyasal ürünler içeren yöntemler sağlığı tehdit ederken lavabonun materyalinin erimesine sebep olabiliyor. Bu sebeple daha basit ve doğal çözümler aranıyor. TikTok'ta paylaşılan bir videoda lavaboları açacak basit yöntem paylaşıldı. Bu video kısa süre içerisinde birçok kişiye ulaştı.

Tıkalı lavaboyu açmak için herhangi bir sıvı sabun şişesinin pompasına ihtiyacınız var. Tek malzeme ile tıkanmış lavaboları açabilirsiniz.

Şişesinden çıkardığınız pompayı lavabonun bir deliğine sokarak pompanın üst tarafına bastırarak hava akışını sağlayın. Bu sayede lavaboda biriken sudan kolayca kurtulabilirsiniz.

Videoyu gören birçok kişi bu yöntemin dahice olduğunu düşünerek teşekkür etti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise bu yöntemi denediğini ve işe yaradığını paylaştı.

