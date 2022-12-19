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  4. Tesisatçıya gitmeye son! TikTok'ta tıkalı lavaboyu açma hilesi viral oldu

Tesisatçıya gitmeye son! TikTok'ta tıkalı lavaboyu açma hilesi viral oldu

19.12.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfak ve banyo lavabolarında zaman zaman tıkanmalar meydana gelebiliyor. Bu tıkanmalar hem kötü bir görünüme hem de istenmeyen durumlara yol açıyor. Tıkanmış lavaboları açmak için tesisatçıyı arıyor veya çok zararlı olan kimyasal ürünleri kullanıyorsanız hata yapıyorsunuz. TikTok'ta yayınlanan bir videoda tıkalı lavaboyu anında açacak yöntem paylaşıldı.

Tesisatçıya gitmeye son! TikTok'ta tıkalı lavaboyu açma hilesi viral oldu

Tıkanmış lavaboları açmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Kimyasal ürünler içeren yöntemler sağlığı tehdit ederken lavabonun materyalinin erimesine sebep olabiliyor. Bu sebeple daha basit ve doğal çözümler aranıyor. TikTok'ta paylaşılan bir videoda lavaboları açacak basit yöntem paylaşıldı. Bu video kısa süre içerisinde birçok kişiye ulaştı.

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Tıkalı lavaboyu açmak için herhangi bir sıvı sabun şişesinin pompasına ihtiyacınız var. Tek malzeme ile tıkanmış lavaboları açabilirsiniz.

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Şişesinden çıkardığınız pompayı lavabonun bir deliğine sokarak pompanın üst tarafına bastırarak hava akışını sağlayın. Bu sayede lavaboda biriken sudan kolayca kurtulabilirsiniz.

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Videoyu gören birçok kişi bu yöntemin dahice olduğunu düşünerek teşekkür etti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise bu yöntemi denediğini ve işe yaradığını paylaştı.

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