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Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na "Dolmabahçe-Levazım Tüneli" tepkisi

14.10.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini durduran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na "Dolmabahçe-Levazım Tüneli" tepkisi

İstanbul'un trafik sorunu her geçen büyürken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin yapımını durdurdu. İmamoğlu'nun 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek projeyle ilgili "Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" şeklinde yaptığı açıklamaya bir tepki de İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan geldi.

"KAYNAKLARI ŞOVA, REKLAMA HARCAYINCA YATIRIMA PARA KALMIYOR DEMEK Kİ"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "CHP’li İBB Başkanı, 70 dk'lık mesafeyi 5 dk'ya indirecek, günde 50 bin aracın geçeceği Levazım Tüneli'ne ayıracak paramız yok demiş. Kaynakları şova, reklama, CHP'lilere verdiği milyarlık ihalelere ve işe aldığı 45 bin yandaşına harcayınca yatırıma para kalmıyor demek ki" dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
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