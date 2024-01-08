Tevfik Göksu'nun İBB adaylığı için ismi geçiyordu! Murat Kurum kararı sonrası aday gösterileceği yer belli oldu: Bu kez Esenler değil!

İstanbul'da yerel seçim startı verildi. AK Parti İBB Başkan Adayı olarak Murat Kurum'da karar kıldı. Eski Şehir ve Çevre Bakanı Kurum'un adaylığı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende duyuruldu. Kurum'un Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olarak açıklanmasının ardından AK Parti'de İstanbul'un ilçeleri için hazırlıklara da hız verildi. İlçelerde aday olacak isimler netleşmeye başladı.

TEVFİK GÖKSU'NUN ADAY GÖSTERİLECEĞİ YER BELLİ OLDU

Halk TV'nin haberine göre, adı son ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun Mart ayındaki yerel seçimlerde aday gösterileceği yer belli oldu. Göksu'nun bu kez Esenler'de değil de Başakşehir'de aday gösterileceği öğrenildi.

Murat Kurum'un adaylığının duyurulduğu toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum ve Tevfik Göksu ile ayaküstü sohbet etmişti.

İBB Başan Adaylığı için adı geçen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise yine Fatih'ten aday gösterilecek.

SADECE 2 İLÇEDE ADAY BAŞVURUSU OLMADI

Öte yandan AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını 15 Ocak'ta açıklaması bekleniyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, 37 ilçede toplam 248 aday adayı, başkan adaylığı için AK Parti'ye başvurdu. Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde ise başvuru yapan aday adayı olmadı.

AK PARTİ'DE İSTANBUL İÇİN HANGİ İLÇEDE KAÇ BAŞVURU OLDU?

AK Parti'den en fazla başvuru yapılan ilçe 20 aday adayı ile Bayrampaşa oldu. Bu ilçeyi sırasıyla Esenyurt 19, Sultanbeyli 18, Büyükçekmece 13, Ataşehir 12, Sancaktepe 11, Küçükçekmece 11, Gaziosmanpaşa 10, Arnavutköy 10, Kartal 10, Maltepe 9, Tuzla 8, Çekmeköy 7, Eyüpsultan 7, Pendik 7, Güngören 6, Bahçelievler 6, Başakşehir 6, Kadıköy 6, Sarıyer 5, Bakırköy 5, Avcılar 5, Çatalca 4, Beyoğlu 4, Beylikdüzü 4, Sultangazi 4, Üsküdar 3, Beykoz 3, Bağcılar 2, Esenler 2, Zeytinburnu 2, Silivri 2, Şişli 2, Şile 2, Ümraniye 1, Kağıthane 1 ve Adalar 1 başvuru ile takip etti.





