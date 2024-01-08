İstifasıyla gündem yarattı, AK Parti'den aday oldu! Nebi Hatipoğlu üzerinden Akşener'e çok sert suçlama: "Cumhur İttifakı ile hareket etti"

Yerel seçim takvimi işlemeye 1 Ocak'ta, atmosferi ise uzun süredir siyaset sahnesini etkisi altına almaya başlamıştı. Dün AK Parti'nin adaylarının açıklanmasıyla rekabet kızışırken tartışmalar da ardı sıra geldi. Milletvekili adayı olduğu dönemde "AK Parti'ye tabii ki geçmem. Allah siyaseti iş kolu olarak yapmayı nasip etmesin" diyen Nebi Hatipoğlu'nun dün AK Parti'den belediye başkan adaylığının ilan edilince İYİ Parti lideri Meral Akşener'e eski İYİ Partili İbrahim Özkan sert yüklendi.

"AK PARTİ'YE TABİİ Kİ GEÇMEM" DEDİ

Nebi Hatipoğlu, 2023 genel seçimleri döneminde İYİ Parti'den Eskişehir'den 1. sıradaki milletvekili adayıydı. 14 Mayıs'tan önce ES TV'de "İktidar olursa AK Parti’ye geçer misiniz?" sorusuna Hatipoğlu, "Tabii ki geçmem. Ne işim var? Türkiye’de iki tip siyasetçi var. Siyaseti iş olarak yapanlar ve hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız. İş kolu olarak yapmayacağız. Allah siyaseti iş kolu olarak yapmayı nasip etmesin" demişti.

AK PARTİ'YE GEÇTİ

Bu sözlerin ardından yaklaşık 6 ay sonra ise Hatipoğlu, İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmiş, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı. Dün belediye başkan adaylıkları açıklanıp Erdoğan'ın elini kaldırdığı isimler arasında Hatipoğlu da vardı.

"ÇADIRDA SERT TARTIŞTIK"

Hatipoğlu'nun istifası ve AK Parti'ye geçişi çokça tartışılırken son olarak eski İYİ Partili, İBB Bağımsız Meclis Üyesi İbrahim Özkan, Hatipoğlu üzerinden Meral Akşener'i hedef aldı. Özkan, Akşener'i Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmekle suçlarken Hatipoğlu'nun kendisine söylediğini öne sürdüğü sözler şaşkınlık yarattı.

"GÖRECEKSİN AKŞENER CUMHUR İTTİFAKI'YLA HAREKET EDECEK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkan, Hatipoğlu için "Kendisi İYİ parti vekiliyken atmış olduğu cumhur ittifakı ile işbirliği yapılması yönündeki twitine en sert tepkiyi o zaman ben vermiştim. Akabinde 26 Ağustos Afyon mitinginde Genel Başkanın bulunacağı çadırda kendisi ile yine sert bir tartışma yaşadım. Ve bana şahitlerin huzurunda şu sözü söyledi: Göreceksin Akşener cumhur ittifakı ile hareket edecek o zaman benden özür dileyeceksin dedi" açıklamasını yaptı.

HATİPOĞLU'NDAN ÖZÜR DİLEDİ: "HAKLI ÇIKTI! PLANA SADIK KALMIŞLAR"

Hatipoğlu'na "Sen daha yeni partilisin. Partinin kuruluş felsefesini bilmiyorsun. Eğer öyle bir şey olursa ben istifa ederim" yanıtını verdiğini aktaran Özkan'ın paylaşımını noktalarken gündem yaratacak bir çıkışa da imza attı:

"Gelinen noktada Nebi Hatipoğlu haklı çıktı ve kendisinden özür diliyorum. Plana sadık kalmışlar…"





