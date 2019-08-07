TİKA gönüllüsü Türk öğrenciler Lübnan'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Lübnan'a gelen gönüllü öğrenciler, başkent Beyrut'taki Türk Büyükelçiliği ile bazı kurumları ziyaret etti.

TİKA'nın koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan 14 üniversite öğrencisi, Lübnan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının çalışmaları ve bu ülke hakkında bilgi edindiler.

Programlarına TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Serhat Küçükkurt'un Lübnan'a dair tarihi perspektif içeren sunumunu dinleyerek başlayan öğrenciler, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve THY ofisini ziyaret etti.

TİKA'da görevli uzman ve gönüllü öğrenci ekibin mihmandarı Burak Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temsilciliklere yaptıkları ziyaretlerde Türkiye ile Lübnan arasındaki bağları güçlendirmeye ilişkin çalışmalar hakkında bilgi edindiklerini söyledi.