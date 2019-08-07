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TİKA gönüllüsü Türk öğrenciler Lübnan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:02 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Tecrübe Paylaşım Programı" çerçevesinde Lübnan'a gelen öğrenciler, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğini ziyaret etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Lübnan'a gelen gönüllü öğrenciler, başkent Beyrut'taki Türk Büyükelçiliği ile bazı kurumları ziyaret etti.

TİKA'nın koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan 14 üniversite öğrencisi, Lübnan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının çalışmaları ve bu ülke hakkında bilgi edindiler.

Programlarına TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Serhat Küçükkurt'un Lübnan'a dair tarihi perspektif içeren sunumunu dinleyerek başlayan öğrenciler, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve THY ofisini ziyaret etti.

TİKA'da görevli uzman ve gönüllü öğrenci ekibin mihmandarı Burak Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temsilciliklere yaptıkları ziyaretlerde Türkiye ile Lübnan arasındaki bağları güçlendirmeye ilişkin çalışmalar hakkında bilgi edindiklerini söyledi.

Lübnan'da her yıl Türkçe eğitimini başarıyla tamamlayan 100'den kursiyere sertifika veren YEE'nin ebru kurslarından Türk mutfağının tanıtılmasına kadar geniş çaplı kültürel faaliyetleriyle tanıştıklarını dile getiren Özden, YEE'nin kültürel çalışmalarıyla ticaret ve turizm alanında Türkiye'ye ciddi katkılar sunduğuna dikkati çekti.

THY'nin 68 yıl önce bu ülkeye uçmaya başladığı bilgisini aldıklarını ifade eden Özden, THY'nin halihazırda iki ülke arasında günde karşılıklı 4 uçuş gerçekleştirdiği ve bu yılın ilk 7 ayında 236 binden fazla yolcu taşıdığı bilgisinin kendileriyle paylaşıldığını kaydetti.

Türk kurumların dışında Osmanlı'dan kalan ve TİKA tarafından restore edilen tarihi bazı eserleri de ziyaret ettiklerini aktaran Özden, "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" Lübnan etabının ülkenin güneyindeki Sayda ve kuzeyindeki Trablusşam kentlerindeki faaliyetler ile Akkar kentindeki Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon ziyaretleriyle devam edeceğini belirtti.

- 500 Türk gönüllü öğrenci 35 ülkede

Çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde gerçekleştirilen "Tecrübe Paylaşımı Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen program kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrenci, 35 ülkeye saha ziyareti yapıyor ve bu ülkelerde hayata geçirecekleri faaliyetlere ilişkin eğitimler alıyor.

Düzenlenen etkinliklerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, sıtmayla mücadele kapsamında cibinlik dağıtımı, engelli zanaatkarlarla el işçilikleri alanında tecrübe paylaşımı ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

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Lübnan tecrübe paylaşımı programı tika

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