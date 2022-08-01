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TikTok'ta araba hırsızlığı artıran yeni akım! Bir anda popülerleşti: USB kablo kullanarak...

01.08.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta yeni bir akım viral oldu. Sosyal medya platformundaki akım kapsamında yalnızca bir USB şarj kablosu kullanarak bir arabanın nasıl çalınacağının adımlarını paylaşan bu videoların ABD'de araba hırsızlıklarında artışa yol açtığı öğrenildi.

TikTok'ta araba hırsızlığı artıran yeni akım! Bir anda popülerleşti: USB kablo kullanarak...

Yeni bir TikTok akımı, ABD'de bazı markalara ait arabaları çalmak için USB şarjların kullanılmasında yaşanan ani artışlarla ilişkilendirildi. Insider'a göre, TikTok ve YouTube'da yayınlanan viral videolar, yalnızca bir USB şarj kablosu kullanarak bir arabanın nasıl çalınacağının adımlarını paylaşan eğitici videolar nedeniyle ülke çapında araba hırsızlıklarında artışa yol açtı.

UZAK DOĞULU İKİ ARAÇ ÜRETİCİSİNİN ARAÇLARINI HEDEF ALIYORLAR

414HypeHouse da dahil olmak üzere bazı hesaplar tarafından yayınlanan videolar, Uzak Doğulu iki araç üreticisinin araçlarını hedef alıyor. Videolar, direksiyon simidinin yanındaki sütun altı kaportasını çıkaran ve çalıntı arabaları çalıştırmak için bir USB kablosu kullanan araba hırsızlarını gösteriyor. Bazı videolar, hırsızların çalıntı arabalarda dolaştığını ve onları çarptığını veya bırakıp gittiğini gösteriyor.

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GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 2.500 ARTTI

Carbuzz, artış trendinin başladığı görülen Milwaukee eyaletinin Wisconsin şehrinde, iki araç üreticisinin modellerinin çalınmasının araba hırsızlıklarının yüzde 66'sını oluşturduğunu ve bunun geçen yıla göre yüzde 2.500 oranında arttığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan St. Petersburg'deki polis departmanı, araba hırsızlığı konusunda "olağandışı bir eğilim gördüğünü" kaydetti.

Benzer şekilde, iki araç üreticisinin modelleri Texas ve Ohio'da da hedef alınıyor.

USA Today'e gönderilen açıklamalarda iki araç üreticisi de hırsızlıkların farkında olduklarını ve tüm araçlarının Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartları'nı (FMVSS) karşıladıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok abd
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