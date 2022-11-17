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Tokat'ta sır cinayetler! Muhtar ve iki kişi ölü bulundu

17.11.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta köy muhtarı ve 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ilk belirlemelere göre ölenlerin, aralarındaki bir anlaşmazlık nedeniyle birbirlerini vurdukları değerlendiriliyor.

Tokat'ta sır cinayetler! Muhtar ve iki kişi ölü bulundu

Korkunç olay Tokat merkeze bağlı Eskiköy yakınlarında meydana geldi. Köy muhtarı Bahattin Karnak, Aydın Karnak ile Halil Kargı bir ağılın yakınlarında vurulmuş olarak bulundu. Otomobillerinin yakınlarında tabanca ile vurulan 3 kişinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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BİRBİRLERİNİ Mİ VURDULAR?

Cenazeler yakınları tarafından cenaze aracından alınarak morga konuldu. İlk belirlemelere göre şahısların kendi aralarında bir anlaşmazlık sonucu birbirlerini vurdukları değerlendiriliyor.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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