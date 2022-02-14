Toplantıya damga vurdu! Ahmet Davutoğlu önerdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener karşı çıktı

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı çalışmalarına devam ediyor. Cumhur ittifakının adayı Erdoğan olacak, Millet İttifakı adayı ise henüz net bir şekilde belli değil. Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz olmazsa Millet İttifakının adayı olacak. Ahmet Davutoğlu'ndan sürpriz bir talep geldi fakat bu talep Akşener ve Kılıçdaroğlu tarafından kabul görmedi.

MİLLETİ İTTİFAKININ ADI DEĞİŞİYOR MU?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Babacan, SP lideri Karamollaoğlu ve DP lideri Uysal; bir araya geldi. Toplantıda Millet İttifakının genişleyip genişlemeyeceği de konuşuldu.

O ÖNERİYE SICAK BAKMADILAR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı toplantıda Millet İttifakının genişlemesi konusunda bir fikir sundu. Koalisyon tarzı bir yapıyı aktaran Davutoğlu'nun bu isteği diğer isimler tarafından değerlendirmeye alındı fakat sıcak karşılanmadı.

Millet İttifakının genişlemesi konusunda henüz net bir adım atılmadı. Toplantıda seçim sonrasına dönük konular da konuşuldu. Seçimden sonra uygulanacak politikalar konusunda ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı.

ANAYASA ÇALIŞMALARI 28 ŞUBAT'TA ANLATILACAK

28 Şubat'ta Millet İttifakının yeniden bir bildiri yayınlaması bekleniyor. Bu bildiride bu kez yeni anayasa çalışmalarının aktarılacağı da gelen bilgiler arasında.

