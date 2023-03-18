Trendlerle kendinizi baştan yaratın: Son dönemlerde popüler olan saç ve sakal modelleri

Bakımlı bir görünüm için doğru saç ve sakal modelini seçmek gerekir. Bu noktada "Ben yıllardır hep aynı saçı ve sakalı kullanıyorum." diyorsanız belki de değişiklik yapmanızın vakti gelmiştir. Sonuçta kendi tarzınızı oluşturmanız kadar trendleri takip etmeniz de önemli. Yine de son dönem popüler olan modeller arasından size en çok yakışacak olanı bulmanız da şart. Peki, tarzınıza farklı bir dokunuş yapmak için bu yılın trendlerini keşfetmeye ne dersiniz?
Uzun saçların sadece kadınlara yakıştığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! 2023 erkek saç trendleri arasında uzun saçlar da var. Saçlarınızı uzatmak ancak bunu yaparken de saçlarınızın bakımsız kalmamasını istiyorsanız Faith In Nature%99 Doğal Besleyici Saç Bakım Maskesi'ni kullanabilirsiniz.Ürünü İncele
Son dönemin en popüler saç modellerinden biri de yanları kısa, ortası uzun saçlar. Siz de bu modeli beğeniyorsanız berberinize modeli tarif etmeniz ve saçınızı bu şekilde kestirmeniz gerekiyor. Ancak iş bu kadarla bitmiyor! Özellikle saçlarınızın orta kısmını fönleyerek şekillendirmeniz şart.
Saçlarınızı fönlemek için kaliteli bir fön makinesine ve saç tipinize uygun bir tarağa ihtiyacınız var. Bu iki malzeme yardımıyla saçlarınızı şekillendirdikten sonra bir de saç spreyi ile sabitlemeniz gerekiyor. Saçlarınızın şeklinin saatlerce sabit kalması için Ashley Joy Saç Spreyi gibi bir ürünü tercih edebilirsiniz. Bu ürünün tüm saç tiplerine uygun olduğunu da belirtelim.Ürünü İncele
Başlığı görünce hayretler içerisinde "Ne?" diye ekrana bakıp kalmış olabilirsiniz. Ancak endişelenmeyin, bu yılın trendi size arkaya yatmış ama modern bir görünüm sunmayı hedefliyor.
Bu saç modelini elde etmek çok da zor değil. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir fön makinesi yardımıyla saçlarınızı geriye doğru yatırmanız mümkün ancak bu sırada keskin bir görünümden kaçınmak için Trina Abs Tarak gibi geniş dişli tarakları tercih etmelisiniz. Tabii sonrasında saç şeklinizi uzun süre korumak için saç spreylerinden yararlanmayı unutmayın!Ürünü İncele
Son yıllarda uzun sakalların ne kadar popüler olduğunu fark etmişinizdir. Bu trend 2023 yılında da devam edecek. Öyleyse siz de sakallarınızı uzatmaya ne dersiniz? Girdiğiniz ortamlarda özellikle olgun ve sert bir izlenim bırakmak istiyorsanız bu modelin tam da size göre olduğunu söyleyebiliriz.
Yalnız sakallarınızı uzatırken dikkat etmeniz gereken önemli bir detay var. Eğer hippi gibi görünmek istemiyorsanız sakal bakımınızı özenli şekilde yapmanız gerekir. Bunun içinse sakal fırçalarından yardım alabilirsiniz. Özellikle Gent's İstanbul Ahşap Saplı Sakal Fırçası gibi doğal ve sentetik kıl karışımlı ürünlerle günlük bakımınızı kolayca yapabilirsiniz.Ürünü İncele
"Trendlere göre hareket etmeyi sevmem, tercihim zamansız sakal modellerinden yana." diyorsanız önerimiz belli: kirli sakal! İster öğrenci ister çalışan olun, kirli sakalla derli toplu bir görünüm elde edebilirsiniz. Böylece sakallarınızı kestiğinizde çocuk, uzattığınızda hippi gibi görünmekten kaçınabilirsiniz.
Tabii kirli sakal da diğer sakal modelleri gibi özen gerektiriyor. Sakallarınızı düzenli olarak kısaltmazsanız istediğiniz görünümü korumakta zorlanırsınız. Bu nedenle Philips MG3720/15 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti gibi kaliteli tıraş makinesi setlerinden yardım almanız faydalı olabilir. Setteki yedi farklı aparatla istediğiniz sakal uzunluğunu kolayca ayarlayabileceğinizi de belirtelim!Ürünü İncele
Son dönemlerde Viking temalı filmler ve diziler revaçta, hâliyle bu yapımlardaki karakterlere özenen birçok kişi var. Vikinglerin genellikle uzun saçlı, sakallı ve bıyıklı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu yılın trendini tahmin etmemek elde değil! Peki; siz de sakallarınızı ve bıyıklarınızı uzatarak bir film karakteri gibi görünmek ister misiniz?
Cevabınız "Evet!" olsa da bıyıklarınızı ve sakallarınızı uzatmak göründüğü kadar kolay değil. Dolayısıyla bu iş, "En iyisi kendi hâline bırakayım, nasıl olsa uzayacak." demekle olmuyor. Eğer gerekli bakım rutinlerini atlarsınız yıpranmış bıyık ve sakallarla karşı karşıya kalırsınız. Bu problemden kaçınmak içinse Dermatech Keratinli Sakal ve Bıyık Bakım Serumu gibi ürünlerden yardım almanız gerekir. Böylece hayallerinizdeki görünüme kavuşabilirsiniz!Ürünü İncele
Ürün özellikleri
Kullanıcılar ne diyor?
"Erkek bakım kiti kategorisindeki en iyi marka Braun'un, en üst model ürünü. Her ince detayın düşünüldüğü alman mühendislik tasarımı cihaz hakkında yorum yapmak bile gereksiz. Alın ve kullanın."
Ürün özellikleri
Kullanıcılar ne diyor?
Kullanıcılar ne diyor?
"Harika kokuyor. Saç ve sakallarım için harika."
Ürün özellikleri
Kullanıcılar ne diyor?
"Güzel."
Ürün özellikleri
Kullanıcılar ne diyor?
"Sakallarınız için en iyi şampuan budur. Yumuşacık yapar düz durmasını sağlar."
Kullanıcılar ne diyor?
"Kokusu çok iyi, saç dökülmesini bir ayda ciddi anlamda azalttı."
Ürün özellikleri
Kullanıcılar ne diyor?
"Kokusu çok güzel biraz pahalı ama az az kullanılıyor zaten."
Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!
Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.