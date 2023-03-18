Trendlerle kendinizi baştan yaratın: Son dönemlerde popüler olan saç ve sakal modelleri

Bakımlı bir görünüm için doğru saç ve sakal modelini seçmek gerekir. Bu noktada "Ben yıllardır hep aynı saçı ve sakalı kullanıyorum." diyorsanız belki de değişiklik yapmanızın vakti gelmiştir. Sonuçta kendi tarzınızı oluşturmanız kadar trendleri takip etmeniz de önemli. Yine de son dönem popüler olan modeller arasından size en çok yakışacak olanı bulmanız da şart. Peki, tarzınıza farklı bir dokunuş yapmak için bu yılın trendlerini keşfetmeye ne dersiniz?

Orta boy ve uzun saçlar revaçta!

Uzun saçların sadece kadınlara yakıştığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! 2023 erkek saç trendleri arasında uzun saçlar da var. Saçlarınızı uzatmak ancak bunu yaparken de saçlarınızın bakımsız kalmamasını istiyorsanız Faith In Nature%99 Doğal Besleyici Saç Bakım Maskesi'ni kullanabilirsiniz.

Yanları kısa, ortası uzun saçlar da çok popüler

Son dönemin en popüler saç modellerinden biri de yanları kısa, ortası uzun saçlar. Siz de bu modeli beğeniyorsanız berberinize modeli tarif etmeniz ve saçınızı bu şekilde kestirmeniz gerekiyor. Ancak iş bu kadarla bitmiyor! Özellikle saçlarınızın orta kısmını fönleyerek şekillendirmeniz şart.

Saçlarınızı fönlemek için kaliteli bir fön makinesine ve saç tipinize uygun bir tarağa ihtiyacınız var. Bu iki malzeme yardımıyla saçlarınızı şekillendirdikten sonra bir de saç spreyi ile sabitlemeniz gerekiyor. Saçlarınızın şeklinin saatlerce sabit kalması için Ashley Joy Saç Spreyi gibi bir ürünü tercih edebilirsiniz. Bu ürünün tüm saç tiplerine uygun olduğunu da belirtelim.

Saçlarınızı geriye yatırmaya ne dersiniz?

Başlığı görünce hayretler içerisinde "Ne?" diye ekrana bakıp kalmış olabilirsiniz. Ancak endişelenmeyin, bu yılın trendi size arkaya yatmış ama modern bir görünüm sunmayı hedefliyor.

Bu saç modelini elde etmek çok da zor değil. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir fön makinesi yardımıyla saçlarınızı geriye doğru yatırmanız mümkün ancak bu sırada keskin bir görünümden kaçınmak için Trina Abs Tarak gibi geniş dişli tarakları tercih etmelisiniz. Tabii sonrasında saç şeklinizi uzun süre korumak için saç spreylerinden yararlanmayı unutmayın!

Uzun sakal karizması denen bir şey var

Son yıllarda uzun sakalların ne kadar popüler olduğunu fark etmişinizdir. Bu trend 2023 yılında da devam edecek. Öyleyse siz de sakallarınızı uzatmaya ne dersiniz? Girdiğiniz ortamlarda özellikle olgun ve sert bir izlenim bırakmak istiyorsanız bu modelin tam da size göre olduğunu söyleyebiliriz.

Yalnız sakallarınızı uzatırken dikkat etmeniz gereken önemli bir detay var. Eğer hippi gibi görünmek istemiyorsanız sakal bakımınızı özenli şekilde yapmanız gerekir. Bunun içinse sakal fırçalarından yardım alabilirsiniz. Özellikle Gent's İstanbul Ahşap Saplı Sakal Fırçası gibi doğal ve sentetik kıl karışımlı ürünlerle günlük bakımınızı kolayca yapabilirsiniz.

Kirli sakalın modası hiç geçmez

"Trendlere göre hareket etmeyi sevmem, tercihim zamansız sakal modellerinden yana." diyorsanız önerimiz belli: kirli sakal! İster öğrenci ister çalışan olun, kirli sakalla derli toplu bir görünüm elde edebilirsiniz. Böylece sakallarınızı kestiğinizde çocuk, uzattığınızda hippi gibi görünmekten kaçınabilirsiniz.

Tabii kirli sakal da diğer sakal modelleri gibi özen gerektiriyor. Sakallarınızı düzenli olarak kısaltmazsanız istediğiniz görünümü korumakta zorlanırsınız. Bu nedenle Philips MG3720/15 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti gibi kaliteli tıraş makinesi setlerinden yardım almanız faydalı olabilir. Setteki yedi farklı aparatla istediğiniz sakal uzunluğunu kolayca ayarlayabileceğinizi de belirtelim!

Uzun bıyık ve sakal uyumu gibisi yok

Son dönemlerde Viking temalı filmler ve diziler revaçta, hâliyle bu yapımlardaki karakterlere özenen birçok kişi var. Vikinglerin genellikle uzun saçlı, sakallı ve bıyıklı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu yılın trendini tahmin etmemek elde değil! Peki; siz de sakallarınızı ve bıyıklarınızı uzatarak bir film karakteri gibi görünmek ister misiniz?

Cevabınız "Evet!" olsa da bıyıklarınızı ve sakallarınızı uzatmak göründüğü kadar kolay değil. Dolayısıyla bu iş, "En iyisi kendi hâline bırakayım, nasıl olsa uzayacak." demekle olmuyor. Eğer gerekli bakım rutinlerini atlarsınız yıpranmış bıyık ve sakallarla karşı karşıya kalırsınız. Bu problemden kaçınmak içinse Dermatech Keratinli Sakal ve Bıyık Bakım Serumu gibi ürünlerden yardım almanız gerekir. Böylece hayallerinizdeki görünüme kavuşabilirsiniz!

Saç ve sakal bakım rutininize ekleyebileceğiniz en beğenilen ürünleri sizin için seçtik. Göz atmadan geçmeyin!

1. Braun MGK 7220 Erkek Bakım Kiti (Saç & Sakal Kesme) Kablosuz, Islak & Kuru 10’u Bir Arada Set + Gilette Hediye

Ürün özellikleri

Önceki nesil Braun sakal kırpma makinelerine göre benzersiz kesme performansına sahip.

Şarj edilebilir.

Islak ve kuru hepsi bir arada düzeltici.

10'u 1 arada; sakal, yüz tüyü, saç, vücut, kulak ve burun tüyü kırpmak için düzeltici, sinekkaydı tıraş için Gillette Fusion5 ProGlide tıraş makinesi içerir.

En üstün şekillendirme hassasiyeti için ömür boyu keskin metal bıçaklar ve 13 uzunluk ayarı.

Zahmetsiz tıraş deneyimi için her sakal tipine uyum sağlayan AutoSensing motor.

Yalnızca 1 saat şarjdan sonra 100 dakika tıraş imkânı sağlayan Li-iyon pile sahip.

Alman teknolojisi ürünü.

Kullanıcılar ne diyor?

"Erkek bakım kiti kategorisindeki en iyi marka Braun'un, en üst model ürünü. Her ince detayın düşünüldüğü alman mühendislik tasarımı cihaz hakkında yorum yapmak bile gereksiz. Alın ve kullanın."

"Saç, sakal ve vücut aparatları çok iyi. Kullanımı çok kolay, 8 yaşından büyük çocuklar bile kendi saç traşlarını bu makine ile yapabiliyor. Ayrıca, makine ve aksesuarları için bez muhafaza çantası ve ürün faturası da beraber geliyor. Ürün ve parçaları çok kaliteli. Paketleme de çok iyiydi ve hatta çok kısa sürede, tahmini teslimat süresinden de çok önce teslim edildi. Satıcı da soruları çok kısa sürede cevaplıyor, gayet ilgililer. Çok teşekkürler. Herkese tavsiye ederim."

2. Vichy Aminexil Clinical 5 Erkekler İçin Dökülme Karşıtı Saç Bakım Serumu

Ürün özellikleri

Tekrar eden ya da yeni oluşan saç dökülmesi problemi olan saçlar için geliştirilmiştir.

Saç dökülmesinde 6 haftada gözlemlenebilir azalma gösterebileceği klinik olarak kanıtlanmıştır.

4 haftalık kullanımdan sonra, saç derisini güçlendirir.

Saç daha güçlü ve daha dayanıklı olur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ben ürünü yeni kullanmaya başladım. Sonuç adına konuşmak için henüz erken. Ancak geçmişte kullanmış, memnun kalmıştım."

3. Wella Professionals Seb Man The Groom Saç ve Sakal Yağı 30Ml

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika kokuyor. Saç ve sakallarım için harika."

"Harika bir koku. Yağdan ziyade yağlı jel gibi."

4. Braun MGK 3320 Erkek Bakım Kiti 6’sı 1 Arada Şekillendirici

Ürün özellikleri

Ömür boyu keskin bıçaklar sunar, böylece sakal ve saçınızda istediğiniz görünüme her zaman zahmetsizce ulaşabilirsiniz.

Her geçişte daha fazla kıl yakalayıp kesmek için daha geniş bir kesme başlığı ile tasarlanmıştır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel."

"Aldığımdan beri kullanıyorum düzenli. Gayet memnunum. Fiyat performans ürünü diyebilirim."

5. Proraso Beard Shampoo / Sakal Şampuanı

Ürün özellikleri

Az köpüren formül ile sakalı temizlemeye, yumuşatmaya ve şekilendirmeye yardımcı olur.

Cypress ve Vetyver şampuanı yenileyici etkisiyle ahenkli selvi ve tütsünün notalarını içeriyor.

Bu hassas ama etkili temizleyiciyi hem sakal hem cildiniz için kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sakallarınız için en iyi şampuan budur. Yumuşacık yapar düz durmasını sağlar."

"İşini yaptığına inandığım ürün. Mükemmel bir performansa sahip, abartmadan temizler. Fazla köpük yapmaz. Ama bence bu şekilde daha iyi, yıkamak daha kolay hale geliyor. Hoş bir koku çıkarır ve sakal dokunulduğunda yumuşacık. Başarılı ürün."

6. Ducray Anaphase+ Shampoo Saç Dökülmelerine Karşı Bakım Şampuanı

Kullanıcılar ne diyor?

"Kokusu çok iyi, saç dökülmesini bir ayda ciddi anlamda azalttı."

"Diğer şampuanları da çok denedim bu daha güzel geldi. Hem güzel köpürüyor, çok dökmek zorunda kalmıyorum uzun süre gidiyor bir şişesi."

7. Proraso Beard Oil / Sakal Bakım Yağı Azure Lime

Ürün özellikleri

Özellikle daha uzun sakallar için formül edilmiştir.

Azure Lime turunç meyvesinin taze aroması vardır

Uzun sakalları korur yumuşatır ve kuru olmasını engeller

Kullanıcılar ne diyor?

"Kokusu çok güzel biraz pahalı ama az az kullanılıyor zaten."

"Sakallarımı harika yaptı."

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