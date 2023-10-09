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Tüm para masaya kondu, takılan takı tutarı dudak uçuklattı! Şırnak'ta aşiret düğününden renkli görüntüler

09.10.2023 10:27 | Son Güncelleme:
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde görkemli bir aşiret düğünü daha gerçekleşti. Goyan aşiretinden Naif Çalışkan'ın oğlu AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çalışkan ile Nazlıhan Tonğ dünyaevine girdi. Düğüne binlerce davetli katıldı. Damat ve geline 3 aşamada takılan takının tutarı dudak uçuklattı.

Gelin ve damat için koç kesildi, alınlarına kan vuruldu... Şırnak'taki aşiret düğününden asırlık geleneklerin yaşatıldığı renkli görüntüler geldi. Damat Çalışkan, düğünde takılan toplam takı miktarını açıkladı.

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BİNLERCE DAVETLİ KATILDI

Uludere'de Goyan aşiretine mensup Naif Çalışkan'ın oğlu AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çalışkan ile Nazlıhan Tonğ dünya evine girdi. İki gün iki gece süren düğünde gelin ve damada 4.5 milyon altın ve para takıldı. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde asırlık gelenekleri yaşatmaya çalışan aile, gelini almak için atı yıkayıp hazırladıktan sonra yöresel kıyafetleri ile Kürtçe şarkılar eşliğinde düğün alanına getirdi. Gelin ve damat alana girmeden koç kesildi, damat ve geline uğur getirsin diye alınlarına kan vuruldu.

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"İLÇE KÜÇÜK, HERKESİ TANIYORUZ"

Düğünde konuşan baba Naif Çalışkan, ilçenin çok küçük olduğunu, bu yüzden herkesi tanıdıklarını belirterek, "Düğünlerine gidiyoruz. Onlar da bugün oğlumun düğününe geldi, herkese çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

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"DAMAT VE GELİNE 3 AŞAMADA TAKI TAKILIYOR"

Damat Mustafa Çalışkan ise gelenekleri yaşattıklarını dile getirerek, "Eski düğün geleneklerinden biri de gelin alma ve koç kesmenin yanı sıra damadın evinde toplanıp şarkılar söyleniyor. Bu kültürün kaybolmaması için herkes düğününde bunları yapıyor. Damat ve geline 3 aşamada takı takılıyor. Toplam 4,5 milyon takı geldi Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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(İHA)

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