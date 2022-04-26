Tüm zamanların en iyilerinden Dyson dikey süpürgeye bir de bu gözle bakalım

Kusursuz ve konforlu bir temizlik için elektrik süpürgesinin birtakım fonksiyonel özelliklere sahip olması gerekiyor. Piyasada birbirinden farklı model ve özellikte süpürgeler bulunuyor. Hâl böyle olunca karar vermek zorlaşıyor. Dyson V8 Absolute Plus, bir süpürgede ihtiyaç duyacağınız bütün ayrıcalıklara sahip. "Dyson dikey süpürge en iyisi hangisi?" diye merak ediyorsanız hem Dyson V8 Absolute Plus'ı hem alternatif süpürgeleri listelediğimiz yazımıza göz atabilirsiniz.

Dyson V8 Absolute Plus Dikey Şarjlı Süpürge

Dyson V8 Absolute Plus Dikey Şarjlı Süpürge'nin teknik özellikleri

Dyson V8 Absolute Plus'ın, halılar ve sert zeminler için tasarlanan iki farklı temizleme başlığı bulunuyor. Halılar için özel geliştirilen tahrikli temizleme başlığı, halıyı standart bir süpürgenin temizlemeyeceği tüm kir ve tozlardan arındırıyor. Sert zeminler için yumuşak dolgulu hassas başlığı ise antistatik karbon fiberden üretiliyor ve gözle görünmeyen tozları bile derinlemesine temizliyor. Dakikada 107.000 devirde çalışan dikey süpürge, dijital motoruyla Formula 1 araçlarına âdeta meydan okuyor. Bu sayede evinizin her köşesini tam 40 dakika içinde temizlemenize imkân tanıyor. Siklon teknolojisi sayesinde mikroskopla bile görünmesi mümkün olmayan ev tozu akarlarına karşı da üstün bir performans sunuyor. Süpürge, 115 watt emiş gücüyle zor kirlerin üstesinden gelerek 0.54 L kapasiteli haznesine topluyor. Tüm bunların yanı sıra yıkanabilen özellikteki filtresi sayesinde tozların dışarı çıkmasını engelleyerek muadillerine kıyasla benzersiz bir konfor sunuyor. Dyson dikey süpürge kullananların en beğendiği özelliklerden biri de alerjik rahatsızlığı bulunan kişiler için kapsamlı ve ferah bir temizlik sunması. Dyson V8 Absolute Plus'ı, sadece ev temizliğinde değil, aynı zamanda arabanızdaki tozlardan kurtulmak için de kullanabilirsiniz çünkü süpürgeyi tek tıkla mini motorlu bir el süpürgesine dönüştürmeniz mümkün. Ayrıca modelin, maksimum ve güçlü mod olmak üzere 2 farklı çalışma özelliği bulunuyor. Böylece ihtiyacınıza göre her iki mod arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Geliştirilen LED aydınlatmalı temizleme başlığı sayesinde saatlerce temizlik yapmak zorunda kalmadan evinizi pırıl pırıl yapabiliyorsunuz. Yeni nesil teknolojili süpürge, kablo derdiyle uğraşmadan keyifli ve pratik bir temizlik yapmanıza da olanak sağlıyor.

Dyson V8 Absolute Plus Dikey Şarjlı Süpürge'nin avantajları ve dezavantajları

Ürünün "Dyson V8 Absolute Plus almak istiyorum ama bu fiyata gerçekten değiyor mu?" diye düşünenleri sevindirecek birçok avantajı bulunuyor:

Evinizi dilediğiniz her an temizlemenizi kolaylaştıracak bir şarj ünitesinin olması, çok acil durumlarda bile cihazı kullanabilmenize olanak sağlıyor.

Normal süpürgelerle ulaşmanın kolay olmadığı yüksek yerlere rahatlıkla erişebiliyor, dip köşelerdeki kirleri kolayca temizleyebiliyorsunuz.

Dokunmadan tek tuşla süpürgenizin haznesini saniyeler içinde boşaltabiliyor olmanız da büyük bir avantaj.

Cihazın kablosuz özelliği sayesinde kablonun yetişmediği alanlar için harcadığınız vakitten tasarruf edebiliyorsunuz.

Ürünün çok fazla dezavantajı bulunmasa da olumsuz yönlerini de aktaralım:

Dyson V8, bir üst modeldeki V10 Absolute ile karşılaştırıldığında birkaç özelliğiyle geride kalıyor. V10'un geliştirilen üç farklı güç modu ve 60 dakika kullanım süresi bulunuyor. Bu durum, V8 modelini tercih etmeyi düşünenler için dezavantaj oluşturuyor.

Fiyatı oldukça yüksek.

Dyson V8 Absolute Plus Dikey Şarjlı Süpürge kullananların yorumları

Dyson dikey süpürge yorumlarına göre V8 Absolute Plus modeli, yardımcı aksesuarlarıyla temizlik yapmayı kolaylaştıran elektrikli ev aletleri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle evini patili dostlarıyla paylaşanlara çekiş gücü performansıyla kampsamlı bir temizlik sözü veriyor. Dyson V8 kullanıcı yorumları, genel olarak süpürgenin fonksiyonel ve hafif olması sayesinde yorulmadan keyifle temizlik yaptığı yönünde dikkat çekiyor. Bu durum, ürünün bir hayli beğeni kazandığını gösteriyor. Dyson V8 kullananlar, ürünün fiyatına rağmen övüldüğü kadar performans göstermemesi konusunda başlarda endişe yaşadıklarını ancak süpürgeyi kullandıktan sonra ortaya çıkan toz yumağını görünce değerini kesinlikle hak ettiğinin altını çiziyorlar. Dyson dikey süpürge yorumlarına göre ürünün en olumsuz yanı ise 4 saat gibi uzun bir sürede şarj olması ve değiştirilebilen başlıklarının bir tık zahmetli bulunması. Bu da Dyson dikey süpürge kullananlarda beklentiyi biraz düşürmüş.

Dyson V8 Absolute Plus Dikey Şarjlı Süpürge'ye alternatif ürünler

1. Philips SpeedPro Şarjlı Dikey Süpürge

Dyson dikey süpürge yorumlarında fonksiyonel tasarımıyla Dyson V8 ile benzer özellikler taşıyan modellerden biri, Philips SpeedPro Şarjlı Dikey Süpürge. Ürün, güçlü bataryası sayesinde 40 dakika boyunca evinizin her köşesini temizlemenizi sağlar. Her zemine uygun farklı 2 hız modu bulunan cihaz, tozları tek seferde topluyor. Ayrıca aparatları ve esnek yapısı, kör noktalara kolayca ulaşıyor. Hızlıca el süpürgesine dönüşebilen ürünü, arabanızı temizlemek için de kullanabilirsiniz.

2. Electrolux Pure Q9 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge

Geleneksel süpürgelerin gürültüsünden kurtulmak için Electrolux Pure Q9 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge, Dyson dikey süpürge kullananlara göre sessiz çalışan en iyi alternatiflerden biri. Siklon teknolojisi sayesinde toz parçacıklarını havadan ayrıştırarak olası tıkanmaları engeller. 3 farklı güç ayarı bulunan süpürgeyle tam 54 dakika kesintisiz temizlik yapabilirsiniz. Üründe en son kullandığınız hız ayarını gösteren hafıza özelliği bile mevcut.

3. BISSELL Icon 25 V 2'si 1 Arada Yeni Nesil Kablosuz Dikey Süpürge

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Dyson V8 kullananlara göre Bissel Icon 25V 2'si 1 Arada Yeni Nesil Kablosuz Dikey Süpürge, sağladığı optimum performans sayesinde en iyi seçenekler arasında yer alıyor. Dijital motoruyla 50 dakika kadar temizlik imkânı sunan süpürge, turbo başlığıyla patili dostlarınızdan dökülen tüyleri tek seferde yok ediyor. Cihazın LED ışıkları sayesinde temiz gibi görünen yerlerde biriken tozları görmeye hazır olun çünkü şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz!

4. Dreame V10 Pro Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge

Dyson dikey süpürge yorumlarında benzer özellikleri nedeniyle örnek gösterilen modellerden biri de Dreame V10 Pro. 0,5 L toz kapasitesi sayesinde kir ve tozları havadan ayrıştırarak içine hapsediyor. Ürünün; ev, ofis ve arabaya uyum sağlayan farklı aparatları mevcut. Cihaz, kolay tutuş sağlayan ergonomik tasarımı ve 3,5 saatte dolan şarjıyla tam bir fiyat performans ürünü. 2500 mAh bataryası sayesinde kesintisiz temizliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

5. Hoover H-FREE 300 ALL FLOORS Şarjlı Dikey Süpürge

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Dyson V8 kullananlar, 2,5 saatte tam şarj olma özelliğiyle kullanıcılarına büyük avantaj sağlayan Hoover H-FREE 300 ALL FLOORS Şarjlı Dikey Süpürge'yi de öneriyor. 90° ve 180° dönebilen başlıkları sayesinde evinizde tozdan eser bırakmayacaksınız! Ürünün LED ışıkları, özellikle temizlik için akşamları vakit bulanlara büyük kolaylık sunar. Ayrıca evcil hayvan tüyleriyle başı dertte olanlar için tasarlanan tüy toplama başlığı, tam bir harika!

6. Arzum Ar4200 Magiclean Force Siyah Dikey Şarjlı Süpürge

Temizlikte teknolojiden geri kalmak istemeyenlere özel tasarlanan Arzum Ar4200 Magiclean Force Siyah Dikey Şarjlı Süpürge, tıpkı Dyson dikey süpürge yorumlarında belirtildiği gibi maksimum çekiş gücüne sahip. 75 dB ses seviyesindeki süpürge, ultra sessiz özelliğiyle bebek sahipleri için de hayat kurtarıcı. Tek şarjla 30 dakika boyunca süpürme kolaylığı sağlıyor. Ayrıca şarj ünitesi, sert fırçası, uzun kenar ve köşe aparatları mevcut.