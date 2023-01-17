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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? AK Parti'den 'EYT' açıklaması, Kılıçdaroğlu'ndan 'SADAT' tepkisi, Bahçeli'den 'seçim' mesajı...

17.01.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan EYT için dikkat çeken tarih, metal sektöründe çalışan 180 bin işçiye yüzde 34 ek zam, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'SADAT' tepkisi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seçim tarihiyle ilgili mesaj, Şanlıurfa'da petrol rezervi için sondaj çalışması, Berke Özer transferi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? AK Parti'den 'EYT' açıklaması, Kılıçdaroğlu'ndan 'SADAT' tepkisi, Bahçeli'den 'seçim' mesajı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

AK PARTİ'DEN 'EYT' AÇIKLAMASI

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gün sayarken takvim iyiden iyiye netleşiyor. Milyonlar EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesini beklerken Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz önümüzdeki haftayı işaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu da teklifin önümüzdeki hafta Meclise sunulacağını belirtirken, ilk maaşların alınacağı tarihi açıkladı.

EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih belli oldu EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih belli oldu

180 BİN İŞÇİYE EK ZAM

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Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarından yapılan ortak açıklamaya göre, metal sektöründe çalışan 180 bin işçi için toplu sözleşme oranının üstünde yüzde 34 ek zam yapıldı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavrak, "MESS ile bugün gerçekleştirilen daha önce duyurduğumuz görüşmeler neticesinde sonuca ulaştık. Detayları internet sitemizde...Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

Görüşmeler sonuçlandı! Maaşlara %34 ek zam! Görüşmeler sonuçlandı! Maaşlara %34 ek zam!

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'SADAT' TEPKİSİ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir programda SADAT reklamının verilmesiyle ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Son uyarılarını yapıyorlar. Suikast ve silah tehdidi... Şimdi bunlara seslenmek istiyorum: Be şerefsizler, be müptezeller, be çakallar... Siz mi beni korkutacaksınız?" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan SADAT tepkisi! 'Be şerefsizler, be müptezeller, be çakallar....' Kılıçdaroğlu'ndan SADAT tepkisi! 'Be şerefsizler, be müptezeller, be çakallar....'

BAHÇELİ'DEN 'SEÇİM' MESAJI

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MHP lideri Devlet Bahçeli'den öne çekilmesi beklenen seçim tarihiyle ilgili önemli bir mesaj geldi. "Muhalefet partilerinin çekinecek, ürkecek bir durumları yoksa buyursunlar" diyen Bahçeli, mayıs ayını işaret ederek "Bu işi bitirelim, uzlaşarak Türkiye'mizi birlikte seçime taşıyalım" ifadelerini kullandı. HDP'nin kapatılmasına ilişkin de konuşan Bahçeli, "Kapatılmasın da Kandil'e milletimizin vergileri mi aktarılsın?" dedi.

Bahçeli tarih verip "Bu işi bitirelim" dedi! Bahçeli tarih verip "Bu işi bitirelim" dedi!

PETROL SONDAJI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

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Gabar Dağı'nda keşfedilen, yaklaşık 12 milyon dolarlık değere sahip petrol rezervinin ardından Şırnak-1 kuyusunda sondaj çalışması başlatıldı. Vali Osman Bilgin, "Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak" derken yeni kömür rezervlerinin de bulunduğunu dile getirdi.

Heyecan yaratan keşiften sonra düğmeye basıldı! Heyecan yaratan keşiften sonra düğmeye basıldı!

BERKE ÖZER TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile biten sözleşmesini yenilemeyen ve Portekiz Ligi ekiplerinden Portimonense'nin yolunu tutan kaleci Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü. Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor, genç file bekçisi ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Eyüpspor, imzanın ardından Berke Özer'in Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'a kiralandığını duyurdu. Özer, görev verilmesi halinde ilk maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıkacak.

Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü! İlk maçı... Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü! İlk maçı...

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