Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? AK Parti'den 'EYT' açıklaması, Kılıçdaroğlu'ndan 'SADAT' tepkisi, Bahçeli'den 'seçim' mesajı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

AK PARTİ'DEN 'EYT' AÇIKLAMASI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gün sayarken takvim iyiden iyiye netleşiyor. Milyonlar EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesini beklerken Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz önümüzdeki haftayı işaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu da teklifin önümüzdeki hafta Meclise sunulacağını belirtirken, ilk maaşların alınacağı tarihi açıkladı.

180 BİN İŞÇİYE EK ZAM

Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarından yapılan ortak açıklamaya göre, metal sektöründe çalışan 180 bin işçi için toplu sözleşme oranının üstünde yüzde 34 ek zam yapıldı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavrak, "MESS ile bugün gerçekleştirilen daha önce duyurduğumuz görüşmeler neticesinde sonuca ulaştık. Detayları internet sitemizde...Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'SADAT' TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir programda SADAT reklamının verilmesiyle ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Son uyarılarını yapıyorlar. Suikast ve silah tehdidi... Şimdi bunlara seslenmek istiyorum: Be şerefsizler, be müptezeller, be çakallar... Siz mi beni korkutacaksınız?" dedi.

BAHÇELİ'DEN 'SEÇİM' MESAJI

MHP lideri Devlet Bahçeli'den öne çekilmesi beklenen seçim tarihiyle ilgili önemli bir mesaj geldi. "Muhalefet partilerinin çekinecek, ürkecek bir durumları yoksa buyursunlar" diyen Bahçeli, mayıs ayını işaret ederek "Bu işi bitirelim, uzlaşarak Türkiye'mizi birlikte seçime taşıyalım" ifadelerini kullandı. HDP'nin kapatılmasına ilişkin de konuşan Bahçeli, "Kapatılmasın da Kandil'e milletimizin vergileri mi aktarılsın?" dedi.

PETROL SONDAJI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Gabar Dağı'nda keşfedilen, yaklaşık 12 milyon dolarlık değere sahip petrol rezervinin ardından Şırnak-1 kuyusunda sondaj çalışması başlatıldı. Vali Osman Bilgin, "Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak" derken yeni kömür rezervlerinin de bulunduğunu dile getirdi.

BERKE ÖZER TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile biten sözleşmesini yenilemeyen ve Portekiz Ligi ekiplerinden Portimonense'nin yolunu tutan kaleci Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü. Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor, genç file bekçisi ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Eyüpspor, imzanın ardından Berke Özer'in Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'a kiralandığını duyurdu. Özer, görev verilmesi halinde ilk maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıkacak.