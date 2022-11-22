Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan 'kara harekatı' sinyali, Bahçeli'den 'Sisi' ve 'Esad' mesajları, Dünya Kupası'nda sürpriz...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN KARA HAREKATI SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılış törenindeki konuşmasında sınır ötesine yapılan hava harekatını hatırlatırken kara harekatı mesajı verdi. Erdoğan, açıklamasında "Sınırlarımıza, vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde güvenlik çizgisini olması gereken yere çekmemize kimse mani de olamaz karşı da çıkamaz. İHA, SİHA ve uçaklarla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah kısa bir süre içinde tankımızla ve topumuzla hepsinin kökünü kazıyacağız" dedi.

BAHÇELİ'DEN 'SİSİ' VE 'ESAD' MESAJLARI

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada HDP'ye sert sözlerle yüklenirken, "AYM'nin hala neyi beklediğini sormayalım mı? 2023'te bölücü siyasete son verilmelidir" diye konuştu. Bahçeli ayrıca CHP ve İYİ Parti'ye de tepki göstererek "Bu 2 partinin HDP'den ne farkı vardır?" dedi. Bahçeli, Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmesine ilişkin ise "Doğru bir temastır. Bize göre arkası gelmeli, Esad ile de görüşme vasatı hazırlanmalıdır" dedi.

DÜNYA KUPASI'NDA İLK SÜRPRİZ

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan müsabakada turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin, Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. Lionel Messi'nin ilk 11'de sahaya çıktığı ve 1 gol kaydettiği karşılaşmada tarihe geçen anlar yaşanırken, ortaya çıkan sonuç sürpriz olarak nitelendirildi.

TİYATROCULARIN KAZASINDA SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU

Dün Amasya'nın Merzifon ilçesinde turne dönüşü tiyatro oyuncuları Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş'ın (32) hayatını kaybettiği kazada; TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş'ın (28), tespit tutanağına göre, 8'de 8 kusurlu olduğu ortaya çıktı. Ulaştığı savcılık ifadesinde ise tutuklu Bektaş'ın, "110-120 gibi hızla gidiyordum. TIR aniden önüme kırınca kaza oldu. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

AYŞENUR ÖĞRETMEN'DEN UNUTULMAYACAK KAHRAMANLIK

PKK terör örgütünün Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği roketli saldırıda şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan'ın, büyük bir facianın önüne geçtiği ortaya çıktı. Saldırılar başladığı sırada öğrencileri sığınağa götüren Ayşenur Öğretmen çok daha büyük bir acının yaşanmasını önledi. Şehit öğretmen daha sonra ise dışarıda öğrenci kalıp kalmadığını kontrol etmek için sığınaktan çıktı. O sırada okulun bahçesine düşen roketin parçaları Ayşenur Öğretmen'i hayattan kopardı.

MANCHESTER UNITED, CRISTIANO RONALDO'NUN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde takımın teknik direktörü Erik ten Hag ile ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Kulübü ve hocasını yerden yere vuran Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi. Yıldız oyuncunun yeni durağının neresi olacağı büyük merak konusu oldu.