Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif, hastanedeki skandaldan yeni gelişmeler, sözleşmeli personel için kritik tarih...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

HASTANEDEKİ SKANDALDAN YENİ GELİŞMELER

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki hastanede çekilen skandal görüntülerle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken olaya ilişkin bazı detaylar da açığa çıktı. Faaliyeti durdurulan hastane, bugün kapısına görevliler tarafından şerit çekilerek kapatıldı. Öte yandan şüphelilerin ilk ifadelerinde "Eğlence amaçlı çektik" demesi 'pes' dedirtti. Görüntülerle ilgili şantaj detayı da dikkat çekti. Hastaneye hasta kabulünün yapılmadığı öğrenilirken, hasta yakınları ise hastanelerde yer bulamadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

ERDOĞAN'DAN MACRON'A 'TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI' TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’a geldi. Erdoğan ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ayak üstü bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, Macron'a Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin sohbet sırasında "Seni de alalım" teklifinde bulundu.

KOBRA MURAT GERÇEK MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programa mal varlığını açıklarken "18 kilo altın, "16 ev, 4 yazlığım var" diyen Kobra Murat, sözlerinin şaka olduğunu dile getirerek mülklerini saydı. "Ben bir şaka yaptım.18 kilo altınım var dedim. 18 tane evim var dedim. Dünden bu yana bin 200 insan, telefonlar, mesajlar... Mağdur insanlar, böbrek istiyorlar, ev istiyorlar, araba istiyorlar, düğün istiyorlar" diyen Murat Divandiler, "İnanın benim arabam bile yok. Uçakta tereyağı veriyorlar ya onu çantama atıp eve getiriyorum. Çünkü biz fakirlikten yetiştik. Hani diyorum çocuğum ekmeğine sürer" açıklamasında bulundu. Kobra Murat ayrıca "Kasa tutuyoruz evde tutmuyoruz. Ben hâlâ Roman mahallesinde oturuyorum. Karımın altından tacı var. Gelinimin var. Bizim mahallede fakirlerde bile var onlar. 8 ayar onlar hep" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA ALINMASI İÇİN KRİTİK TARİH

Kamuda çalışan 550 bini aşkın sözleşmeli personeli ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi arasında sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili toplantı yapıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ekim ayını işaret ederek "Az önceki görüşmemizde 'Ekim ayında bu işi bitirelim' diye ortaklaşa sözel bir mutabakatımız var. Ekim ayında bitirmek nihai hedefimiz." dedi.

YENİ BÜYÜKELÇİLER ATANDI; 'METİN FEYZİOĞLU' SÜRPRİZİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. İsrail ile normalleşme süreci kapsamında geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye İsrail Büyükelçisi atanmıştı. Türkiye tarafından 4 yıl sonra Tel Aviv Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar atandı. Atanan büyükelçiler arasında eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da yer aldı. Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı. Londra Büyükelçiliği'ne ise Bakan Çavuşoğlu'nun Özel Müşaviri Büyükelçi Koray Ertaş görevlendirildi.

TAYLAND'DA KREŞE SİLAHLI SALDIRI

Tayland'ın kuzeyinde çocuk bakımevine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 22'si çocuk en az 34 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananların da olduğu belirtildi. Tayland polisi saldırganın eski bir polis memuru olduğunu duyurdu ve zanlının yakalanması için operasyon başlatıldığını açıkladı. Saldırganın 34 yaşındaki Panya Khamrab olduğu belirlenirken uluslararası haber ajansları saldırganın intihar ettiğini duyurdu.



