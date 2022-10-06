HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif, hastanedeki skandaldan yeni gelişmeler, sözleşmeli personel için kritik tarih...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif, hastanedeki skandaldan yeni gelişmeler, sözleşmeli personel için kritik tarih...

06.10.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a 'Türk Devletleri Teşkilatı' teklifi, Türkiye'nin konuştuğu hastaneden yeni gelişmeler ve skandalın perde arkası, Kobra Murat'tan yeni 'mal varlığı' açıklaması, sözleşmeli personel için kritik tarih, Türkiye'nin atadığı yeni büyükelçilerde 'Metin Feyzioğlu' sürprizi, Tayland'da kreşe silahlı saldırı...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif, hastanedeki skandaldan yeni gelişmeler, sözleşmeli personel için kritik tarih...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

HASTANEDEKİ SKANDALDAN YENİ GELİŞMELER

984b9c35420ba0b5265ee5fc921ffbf0

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki hastanede çekilen skandal görüntülerle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken olaya ilişkin bazı detaylar da açığa çıktı. Faaliyeti durdurulan hastane, bugün kapısına görevliler tarafından şerit çekilerek kapatıldı. Öte yandan şüphelilerin ilk ifadelerinde "Eğlence amaçlı çektik" demesi 'pes' dedirtti. Görüntülerle ilgili şantaj detayı da dikkat çekti. Hastaneye hasta kabulünün yapılmadığı öğrenilirken, hasta yakınları ise hastanelerde yer bulamadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Yaşlı kadına insanlık dışı muameleyi görenler çılgına dönmüştü! Türkiye'nin konuştuğu hastaneden dikkat çeken kare; hasta yakınları tepkiliYaşlı kadına insanlık dışı muameleyi görenler çılgına dönmüştü! Türkiye'nin konuştuğu hastaneden dikkat çeken kare; hasta yakınları tepkili

ERDOĞAN'DAN MACRON'A 'TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI' TEKLİFİ

AA-20221006-29084136-29084135-AVRUPALI_LIDERLER_AVRUPA_SIYASI_TOPLULUGU_TOPLANTISI_ICIN_BIR_ARAYA_GELDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’a geldi. Erdoğan ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ayak üstü bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, Macron'a Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin sohbet sırasında "Seni de alalım" teklifinde bulundu.

Dünya Prag'ı takip ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif: 'Gel seni de alalım Türk Birliği'ne'Dünya Prag'ı takip ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif: 'Gel seni de alalım Türk Birliği'ne'

KOBRA MURAT GERÇEK MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

2

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programa mal varlığını açıklarken "18 kilo altın, "16 ev, 4 yazlığım var" diyen Kobra Murat, sözlerinin şaka olduğunu dile getirerek mülklerini saydı. "Ben bir şaka yaptım.18 kilo altınım var dedim. 18 tane evim var dedim. Dünden bu yana bin 200 insan, telefonlar, mesajlar... Mağdur insanlar, böbrek istiyorlar, ev istiyorlar, araba istiyorlar, düğün istiyorlar" diyen Murat Divandiler, "İnanın benim arabam bile yok. Uçakta tereyağı veriyorlar ya onu çantama atıp eve getiriyorum. Çünkü biz fakirlikten yetiştik. Hani diyorum çocuğum ekmeğine sürer" açıklamasında bulundu. Kobra Murat ayrıca "Kasa tutuyoruz evde tutmuyoruz. Ben hâlâ Roman mahallesinde oturuyorum. Karımın altından tacı var. Gelinimin var. Bizim mahallede fakirlerde bile var onlar. 8 ayar onlar hep" ifadelerini kullandı.

Kobra Murat'tan canlı yayında '18 kilo altın' açıklaması! Mülklerini tek tek saydıKobra Murat'tan canlı yayında '18 kilo altın' açıklaması! Mülklerini tek tek saydı

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA ALINMASI İÇİN KRİTİK TARİH

3

Kamuda çalışan 550 bini aşkın sözleşmeli personeli ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi arasında sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili toplantı yapıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ekim ayını işaret ederek "Az önceki görüşmemizde 'Ekim ayında bu işi bitirelim' diye ortaklaşa sözel bir mutabakatımız var. Ekim ayında bitirmek nihai hedefimiz." dedi.

Son dakika: Yüz binlerce sözleşmeli personeli ilgilendiriyor! Kritik toplantı sona erdi: İşte sendikanın talebiSon dakika: Yüz binlerce sözleşmeli personeli ilgilendiriyor! Kritik toplantı sona erdi: İşte sendikanın talebi

YENİ BÜYÜKELÇİLER ATANDI; 'METİN FEYZİOĞLU' SÜRPRİZİ

thumbs_b_c_6dd3eb79690372359c6970257e9f88a7

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. İsrail ile normalleşme süreci kapsamında geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye İsrail Büyükelçisi atanmıştı. Türkiye tarafından 4 yıl sonra Tel Aviv Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar atandı. Atanan büyükelçiler arasında eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da yer aldı. Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı. Londra Büyükelçiliği'ne ise Bakan Çavuşoğlu'nun Özel Müşaviri Büyükelçi Koray Ertaş görevlendirildi.

SON DAKİKA | Yeni büyükelçiler belli oldu! Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandıSON DAKİKA | Yeni büyükelçiler belli oldu! Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

TAYLAND'DA KREŞE SİLAHLI SALDIRI

37d66bae-5902-4be3-8d78-773c0e35f2fd

Tayland'ın kuzeyinde çocuk bakımevine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 22'si çocuk en az 34 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananların da olduğu belirtildi. Tayland polisi saldırganın eski bir polis memuru olduğunu duyurdu ve zanlının yakalanması için operasyon başlatıldığını açıkladı. Saldırganın 34 yaşındaki Panya Khamrab olduğu belirlenirken uluslararası haber ajansları saldırganın intihar ettiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Tayland'da kreşe silahlı saldırı! Çoğu çocuk 30'dan fazla ölü var... Fotoğraflar korkunçSON DAKİKA | Tayland'da kreşe silahlı saldırı! Çoğu çocuk 30'dan fazla ölü var... Fotoğraflar korkunç


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mevlid Kandili yarın mı, bugün mü? Mevlit Kandili ne zaman?Mevlid Kandili yarın mı, bugün mü? Mevlit Kandili ne zaman?
9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak yiyor!9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak yiyor!
Sözleri gündem olmuştu! Bakan Nebati, böyle yanıt verdiSözleri gündem olmuştu! Bakan Nebati, böyle yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
Büyükelçi Tayland Recep Tayyip Erdoğan sözleşmeli personel Kobra Murat Metin Feyzioğlu kreş hastane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

Türkiye'nin konuştuğu hastaneden çarpıcı kare! Hasta yakınları isyanda

Türkiye'nin konuştuğu hastaneden çarpıcı kare! Hasta yakınları isyanda

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Böylesi görülmedi! 50 yıl boyunca burnunda bununla yaşadı

Böylesi görülmedi! 50 yıl boyunca burnunda bununla yaşadı

Her sevdanın bir sonu var! İşte Muslera'nın yeni adresi...

Her sevdanın bir sonu var! İşte Muslera'nın yeni adresi...

Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!

Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!

İlginizi Çekebilir

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.