Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Kadir Şeker, Boris Johnson, motorin indirimi, Ekrem İmamoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Ekrem Karakaya...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CİNAYETE KURBAN GİDEN DOKTOR KARAKAYA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türkiye dünden akşama doğru gelen bir cinayet haberiyle derinden sarsıldı. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzman doktoru Ekrem Karakaya, başka bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay tarafından canice katledildi. Karakaya için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra siyasetçiler, doktorlar ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Doktorun ağabeyi Ahmet Karakaya'nın kardeşiyle ilgili aktardığı bir anekdot ise yürekleri dağladı.

KADİR ŞEKER TAHLİYE OLDU

Türkiye'nin gündeminden 2 yıldır düşmeyen Kadir Şeker davasında bugün kritik bir gelişme yaşandı. Konya'da sevgilisine şiddet uygulayan Özgür Duran'a bıçakla saldırarak ölümüne yol açan Kadir Şeker tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şeker savunmasında niyetinin öldürmek olmadığını, araya girip ikiliyi sakinleştirmek istediğini dile getirmişti. Kadir Şeker'in avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edildi. Tahliyesine karar verilmesinin ardından Kadir Şeker tahliye oldu.

İNGİLTERE BAŞBAKANI BORIS JOHNSON İSTİFA ETTİ

İngiltere hükümetindeki istifa depremi Başbakan Boris Johnson'ın istifasıyla sonuçlandı. Peş peşe bakanlarını kaybeden Johnson, giderek yükselen istifa çağrılarına dayanamayarak partisinden resmen istifa ettiğini açıkladı. Johson başbakanlık görevine ise yerine gelecek isim seçilene dek devam edeceğini bildirdi.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde zam kararı iptal edilmişti. Bu sabah gelen habere göre motorine yeni bir indirim yapılması öngörülüyor. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. İndirim tutarının ise 2,10 TL olması bekleniyor.

İMAMOĞLU İLE ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ARISOY TARTIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy kameralar önünde gerginlik yaşadı. İSKİ binasının açılışında karşı karşıya gelen belediye başkanları Abdi İpekçi Spor Salonu'nun inşaatı ile ilgili tartıştı. Arısoy'un itiraz etmesi üzerine İmamoğlu'nun "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuyor, bir dinleyin" şeklindeki sözler dikkat çekti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU İSTEYEN PRENS SELMAN'IN TAKIMINDAN TRANSFER REKORU

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United, gözünü Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na dikti. Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baksa da Prens Selman'ın hücum kanatlarını güçlendirmek isteyen takımı, sarı-kırmızılı kulüpten olumsuz yanıt alınca Moussa Diaby ve Anthony Gordon için transferi bitirmeye hazırlanıyor.



