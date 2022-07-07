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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Kadir Şeker, Boris Johnson, motorin indirimi, Ekrem İmamoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Ekrem Karakaya...

07.07.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Konya'da öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın cenaze töreni, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifası, motorin indirimi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy'un kameralar önünde yaşadığı gerginlik, Kadir Şeker'in tahliyesi, Kerem Aktürkoğlu...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Kadir Şeker, Boris Johnson, motorin indirimi, Ekrem İmamoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Ekrem Karakaya...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CİNAYETE KURBAN GİDEN DOKTOR KARAKAYA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türkiye dünden akşama doğru gelen bir cinayet haberiyle derinden sarsıldı. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzman doktoru Ekrem Karakaya, başka bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay tarafından canice katledildi. Karakaya için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra siyasetçiler, doktorlar ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Doktorun ağabeyi Ahmet Karakaya'nın kardeşiyle ilgili aktardığı bir anekdot ise yürekleri dağladı.

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Görev başında katledilen doktor Ekrem Karakaya son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettinizGörev başında katledilen doktor Ekrem Karakaya son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz

KADİR ŞEKER TAHLİYE OLDU

Türkiye'nin gündeminden 2 yıldır düşmeyen Kadir Şeker davasında bugün kritik bir gelişme yaşandı. Konya'da sevgilisine şiddet uygulayan Özgür Duran'a bıçakla saldırarak ölümüne yol açan Kadir Şeker tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şeker savunmasında niyetinin öldürmek olmadığını, araya girip ikiliyi sakinleştirmek istediğini dile getirmişti. Kadir Şeker'in avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edildi. Tahliyesine karar verilmesinin ardından Kadir Şeker tahliye oldu.

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Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayında son dakika kararı! Beklenen haber geldi: Kadir Şeker tahliye oluyorTürkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayında son dakika kararı! Beklenen haber geldi: Kadir Şeker tahliye oluyor

İNGİLTERE BAŞBAKANI BORIS JOHNSON İSTİFA ETTİ

İngiltere hükümetindeki istifa depremi Başbakan Boris Johnson'ın istifasıyla sonuçlandı. Peş peşe bakanlarını kaybeden Johnson, giderek yükselen istifa çağrılarına dayanamayarak partisinden resmen istifa ettiğini açıkladı. Johson başbakanlık görevine ise yerine gelecek isim seçilene dek devam edeceğini bildirdi.

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Son dakika: İstifa depremine dayanamadı! İngiltere Başbakanı Boris Johnson da görevi bıraktıSon dakika: İstifa depremine dayanamadı! İngiltere Başbakanı Boris Johnson da görevi bıraktı

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde zam kararı iptal edilmişti. Bu sabah gelen habere göre motorine yeni bir indirim yapılması öngörülüyor. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. İndirim tutarının ise 2,10 TL olması bekleniyor.

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MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELECEK? 7 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 7 Temmuz 2022 PerşembeMOTORİNE İNDİRİM Mİ GELECEK? 7 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 7 Temmuz 2022 Perşembe

İMAMOĞLU İLE ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ARISOY TARTIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy kameralar önünde gerginlik yaşadı. İSKİ binasının açılışında karşı karşıya gelen belediye başkanları Abdi İpekçi Spor Salonu'nun inşaatı ile ilgili tartıştı. Arısoy'un itiraz etmesi üzerine İmamoğlu'nun "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuyor, bir dinleyin" şeklindeki sözler dikkat çekti.

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SON DAKİKA| Her şey kameralar önünde yaşandı! İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy arasında tartışmaSON DAKİKA| Her şey kameralar önünde yaşandı! İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy arasında tartışma

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU İSTEYEN PRENS SELMAN'IN TAKIMINDAN TRANSFER REKORU

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United, gözünü Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na dikti. Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baksa da Prens Selman'ın hücum kanatlarını güçlendirmek isteyen takımı, sarı-kırmızılı kulüpten olumsuz yanıt alınca Moussa Diaby ve Anthony Gordon için transferi bitirmeye hazırlanıyor.

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Kerem Aktürkoğlu'nu almak isteyen Prens Selman niyeti bozdu! Transfer rekoru geliyor...Kerem Aktürkoğlu'nu almak isteyen Prens Selman niyeti bozdu! Transfer rekoru geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kerem Aktürkoğlu
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