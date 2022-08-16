Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Şanlıurfa'da hain terör saldırısı, Çavuşoğlu'ndan 'Suriye' açıklaması, Ece Erken...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ŞANLIURFA'DA HAİN SALDIRI: 1 ASKER ŞEHİT

Şanlıurfa'da terör örgütü tarafından hain bir saldırı gerçekleştirildi. Suriye'nin Ayn-el Arap bölgesindeki teröristler, Çiçekalan Hudut Karakolu'na roketli saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Top.Uzm.Çvş. Uğurcan Cirnooğlu şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı. Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sert karşılık geldi, terör noktaları ateş altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede 13 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN SURİYE AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de ‘muhalefet ile rejimin barıştırılması’ iddiası için söylediği sözlere açıklık getirdi. Gündem olan sözleri hakkında Çavuşoğlu, "'Barıştırma' değil de 'uzlaştırma' kelimesini kullandım. Sadece Suriye değil Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarpıttı. Rejim siyasi çözüme inanmıyor, askeri çözüme inanıyor. Kalıcı bir çözüm siyasi çözümdür.” şeklinde açıklama yaptı.

ASLIHAN SİNEM ÇİÇEK'İN GİZEMLİ ÖLÜMÜNDE YENİ GELİŞME

Türkiye, İzmir'de iş görüşmesine gittikten sonra geri dönmeyen ve ertesi gün hastanede ölen 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in gizemli ölümünü konuşuyor. Olayla ilgili son gelişme olarak, Çiçek'in öldüğü noktanın yakınında bulunan ve üzerinden Çiçek'in cep telefonu çıkan Burak Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Kaya, Çiçek'in cep telefonuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Çiçek'i tanımadığını dile getiren Kaya, yolun ortasında oynarken görünce başına bir şey gelmemesi için yol kenarına götürdüğünü söyledi.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ'NDE İNDİRİMLİ SATIŞTA İLK GÜNÜN CİROSU BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bin 400'den fazla Tarım Kredi Kooperatifleri marketinde 30'dan fazla ürünün indirimli satışı dün başlamıştı. Marketlerin birçoğunda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi. İlk günün cirosu da ortaya çıktı. Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, indirimli satış kampanyasının ilk gününde yaklaşık 7 kat ciroya ulaştığı bildirildi.

MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNİN DURUŞMASINDA ECE ERKEN BAYILDI

Ocakta bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren, Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken sanık Kadir Yasak savunmasını yaparken fenalaşarak bayıldı. Erken'in düştüğü sırada başını sandalyeye çarptığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE AYRILIK

Transfer çalışmalarının sürdüğü Fenerbahçe kadrosuna pek çok yeni isim katarken kulüpte ayrılıklar da yaşanıyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Belçika kulübü Genk, Fenerbahçe'den Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Samatta'nın 2 milyon 750 bin Euro'luk maaşının yarısının Genk tarafından karşılanacağı belirtilirken Genk'in istemesi durumunda ayrıca 4 milyon Euro karşılığında bonservisini de alabilecek.



