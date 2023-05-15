Türkiye'deki seçimler dünyada geniş yankı uyandırdı! 'Erdoğan ilk turu rahat bir şekilde önde götürdü'

Türkiye, 14 Mayıs seçimleri için dün sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre seçim ikinci tura kaldı. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yüzde 50 artı 1'lik oyu alamadı. Gözler 28 Mayıs'a çevrilirken Türkiye'deki seçimler dünyada geniş yankı uyandırdı. Reuters, Erdoğan'ın seçimlerin ilk turunu rahat bir şekilde önde götürdüğünü ve ivme kazandığına dikkatleri çekti.

SİNAN OĞAN'A DİKKAT ÇEKİLDİ

İktidardaki Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu elde etmeye hazırlandığı, analistlerin ise Erdoğan'ı ikinci tur seçimlerde 'avantajlı' gördüğü değerlendirmesi yapıldı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici bir rol oynayabileceği ifade edilen haberde, 'siyasi belirsizliğin piyasalar üzerinde yük oluşturduğu' bilgisi de paylaşıldı.

"ERDOĞAN'IN RAKİPLERİ YOKUŞ YUKARI BİR MÜCADELE İLE KARŞI KARŞIYA OLACAK"

Erdoğan'ın rakiplerinin 28 Mayıs'ta yapılması beklenen ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'yokuş yukarı bir mücadele ile karşı karşıya olacağı' yorumunda bulunan Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin ilk turunda tahmin edilenden daha iyi bir performans sergilediğini, ancak salt çoğunluğu elde edemediğini yazdı.

"MUHAFAZAKAR SEÇMENLERİ ETRAFINDA TOPLAYABİLDİ"

Reuters seçim sürecini hatırlatarak, "Seçimlere girerken muhalefet, en büyük rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren anketlerden de cesaret alarak, Erdoğan'ı iktidardan indirmek için en iyi şansa sahip olduklarını hissetmişti. Ancak, sonuçlar Erdoğan ve İslamcı bir kökene sahip AK Parti'nin hayat pahalılığı krizine rağmen muhafazakar seçmenleri etrafında toplayabildiğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

"İSTİKRAR VURGUSU YAPABİLİR"

Reuters'a konuşan Chatam House'dan Galip Dalay ise Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın seçimin ikinci turuna 'sayısal ve psikolojik avantajlarla' gireceğini söyledi. Dalay, "Erdoğan, halihazırda mecliste çoğunluğu elde ettiği için ikinci tura giderken yapılacak kampanya döneminde istikrara vurgu yapabilir" öngörüsünü paylaştı.



