HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Pes etmeyeceğiz

Türkiye'den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Pes etmeyeceğiz

02.12.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aylardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için pes etmeyeceklerini belirterek, "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Pes etmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başörtüsü teklifi için tarih verildi! Başörtüsü teklifi için tarih verildi!
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi her şeyi anlattıSahte doktor Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi her şeyi anlattı
Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracakGeçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Bakan Nebati'den EYT açıklaması: 'Hazırlıklar başlatıldı'

Bakan Nebati'den EYT açıklaması: 'Hazırlıklar başlatıldı'

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

Kayınvalideye damadından cinsel taciz! 'Issız bir yere götürüp zorla öpmeye başladı sonra da...'

Kayınvalideye damadından cinsel taciz! 'Issız bir yere götürüp zorla öpmeye başladı sonra da...'

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!

Korkunç detaylar! Efe Beytekin'e 4 saat işkence yapıp öldürdüler

Korkunç detaylar! Efe Beytekin'e 4 saat işkence yapıp öldürdüler

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.