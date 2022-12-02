Türkiye'den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Pes etmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aylardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için pes etmeyeceklerini belirterek, "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
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