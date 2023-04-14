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Türkiye genelinde baraj doluluk oranları açıklandı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da son durum

14.04.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde baraj doluluk oranlarını açıkladı. 1 Ekim 2022-13 Nisan 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 16,6 azalma meydana geldi.

Türkiye genelinde baraj doluluk oranları açıklandı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da son durum

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Ekim 2022 - 13 Nisan 2023 tarihleri arasındaki baraj doluluk istatistiklerini paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “1 Ekim 2022-13 Nisan 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 16,6 azalma, 2022 su yılına göre de yüzde 16,6 oranında azalma meydana gelmiştir. Günlük izlemesi yapılan 428 adet depolama tesisinde (düzenlenmiş doğal göller hariç) yüzde 46 aktif doluluk bulunmaktadır. Geçen yıl aynı tarihte doluluk oranı yüzde 39,6’dır. 428 adet barajımızda 137 milyar metreküp su bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada 301 adet sulama maksatlı barajda doluluk oranının yüzde 41 olduğu belirtilerek, “301 adet sulama maksatlı barajda aktif doluluk oranı yüzde 41 olup, geçen yıl aynı tarihten yüzde 3 oranında daha fazla su bulunmaktadır. 113 adet içme suyu barajında aktif doluluk oranı yüzde 46 olup, geçen yıl aynı tarihten yüzde 1 oranında daha fazla su bulunmaktadır. 149 adet enerji maksatlı barajda da aktif doluluk oranı yüzde 47,5 olup, geçen yıl aynı tarihten yüzde 75 oranında daha fazla su bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BARAJ DOLULUK ORANLARI

Türkiye’nin büyükşehirlerinde bulunan barajların doluluk oranlarıyla ilgili ise şu ifadelere yer verildi:

“Bazı büyükşehirlerimizin içme suyu durumu ise; İstanbul ilinin aktif doluluk oranı yüzde 43’dür. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 40 oranından daha az su bulunmaktadır. Barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 5 aylık karşılayabilme kapasitesi vardır. Ankara ilinin aktif doluluk oranı yüzde 27’dir. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 1,5 daha az su bulunmaktadır. Barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 1 yıldan daha fazla karşılayabilecek mevcut su hacmi vardır. Bu dönemde Ankara’da kaynaklarla ilgili bir sıkıntı öngörülmemektedir. Ayrıca acil durumda Kesikköprü Barajı’ndan (Kızılırmak) su getirme sistemi ile 460 bin metreküp/gün su temin edilebilme imkânı bulunmaktadır. İzmir ilinin aktif doluluk oranı yüzde 22,1’dir. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 8 daha az su bulunmaktadır. Barajların yanında YAS (yer altı suyu) kuyuları ile yüzde 57 civarında içme suyuna takviye yapılmaktadır. Bu durum göz önünde alındığında önemli problemle karşılaşılması beklenilmemektedir.”

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BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Baraj doluluk oranlarının düşük olsa da hiç su gelmemesi halinde 1,5 yıllık suyu karşılayabilen stok olduğu bildirilen açıklamada, “Barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 1,5 yıldan daha fazla karşılayabilecek mevcut su hacmi vardır. Bursa ilinin aktif doluluk oranı yüzde 45,7’dir. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 6,4 daha az su bulunmaktadır. Özellikle Bursa ilimizin 2 ay önce ciddi bir içme suyu sorunu ile karşılaşabileceği düşünülmüş ve YAS kuyuları hemen devreye alınmaya başlanılmıştır. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı barajların doluluk oranı son 1 ayda yüzde 35 artmıştır. Barajlara hiç su gelmemesi halinde içme suyu ihtiyacının yaklaşık 7 aylık kısmını karşılayabilme kapasitesi vardır. Ayrıca ihtiyaç halinde YAS kuyuları da devreye alınabilecektir. Ayrıca ülkemiz yağışlı bir dönemden geçmektedir. Bunun da baraj doluluklarına olumlu etki yapması beklenmektedir” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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