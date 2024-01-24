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Türkiye’nin kararı sonrası ABD’den açıklamalar peş peşe geldi! Dikkat çeken F-16 ve ‘kilit’ yorumu…

24.01.2024 08:33 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasının ardından ABD’den gelecek açıklamalar gelecek açıklamalar merak ediliyordu. ABD, karar çıkar çıkmaz ilk açıklamasında Türkiye’ye F-16 satışı hakkında destek olacaklarını belirtti. Türkiye’nin aldığı bu kararın ABD kongresinde de “Ankara'ya F-16 satışı öncesinde kilit bir değerlendirme” olarak yorumlandı.

Türkiye’nin kararı sonrası ABD’den açıklamalar peş peşe geldi! Dikkat çeken F-16 ve ‘kilit’ yorumu…

Türkiye’nin İsveç kararı sonrasında ABD’den ilk tepkiler de peş peşe geldi. ABD yönetimi, İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin, Türkiye'nin ve NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'de onaylanan İsveç tasarısını ve Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi.

Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın başından itibaren Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna destek verdiğini kaydetti.

Yetkili, "Bu (F-16 satışı) NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında Kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde Kongre ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı TBMM, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı

ABD DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA! GÖZLER F-16 KARARINA ÇEVRİLDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de AA muhabirine, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ve İsveç'in NATO'ya güç katacağını belirtti.

Sözcü, "Başkan Biden uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunda açık. Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

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‘KİLİT BİR DEĞERLENDİRME’

Kongrenin dış ülkelere silah satışında anahtar bir role sahip olduğunu aktaran sözcü, bazı Kongre üyelerinin açık şekilde "İsveç'in üyeliğinin onaylanmasının Ankara'ya F-16 satışı öncesinde kilit bir değerlendirme" olacağını dile getirdiklerini vurgulandı.

BLİNKEN'DAN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik protokollerini onaylayan kararını takdirle karşılamaktadır. İsveç'in üyeliği, ittifakı daha güçlü ve her zamankinden daha birleşmiş hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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NATO İsveç Türkiye abd
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