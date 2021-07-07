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Tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isteyen 16 yaşındaki çocuk zehirlenerek öldü

07.07.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’da tuvalet deliğine düşen telefonunu almaya çalıştığı sırada düşen 16 yaşındaki kız çocuğu, zehirlenerek hayatını kaybetti.

Tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isteyen 16 yaşındaki çocuk zehirlenerek öldü

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi'nde 16 yaşındaki kız çocuğu, tuvalet deliğine düşen telefonun kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Odessa Polis Merkezi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 16 yaşındaki kız çocuğunun tuvalet deliğine düşürdüğü telefonunu almaya çalıştığı sırada deliğe düştüğü aktarıldı.

ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, deliğe düşen kız çocuğunun saatlerce orada mahsur kaldığı ifade edilirken, kızın zehirlenerek hayatını kaybettiği aktarıldı.

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"TALİHSİZ KAZA"

Olay, Ukrayna Ceza Kanunu’nun 115. Maddesi gereğince "Talihsiz kaza" olarak değerlendirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Ukrayna
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