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Twitter Spaces'e neler oluyor? Herkes merak içindeyken yanıt Musk'tan geldi: Yarını işaret ederek duyurdu

16.12.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önce Elon Musk'ın uçağını takip eden ElonJet'in hesabı, sonra da bazı gazetecilerin hesabı askıya alındı... Twitter'da yine dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya başladı. Bu hamlelere tepkiler ardı ardına gelirken, iddialara göre kullanıcılar şimdi de Twitter Spaces'e ulaşamadıklarına dair şikayetlerde bulundu. Şikayetler sonrası herkes Twitter Spaces'e ne olduğunu merak etmeye başlarken, Musk, Twitter'dan yöneltilen bir soruya yanıt vererek konuyu netleştirdi. Musk o yanıtta yarını işaret etti!

Twitter Spaces'e neler oluyor? Herkes merak içindeyken yanıt Musk'tan geldi: Yarını işaret ederek duyurdu

Sosyal medya platformu Twitter yine gündemde. Milyonlarca kişinin kullandığı platformun bu kez gündemde yer almasının nedeni askıya alınan hesaplar oldu. Twitter, önce Elon Musk'ın özel jetini takip eden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jack Sweeney'e ait @ElonJet isimli hesabı askıya aldı. Daha sonra aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı. Bu hamleler Musk'ın "İfade özgürlüğü taahhüdüm, doğrudan kişisel güvenlik riski oluştursa bile, uçağımı takip eden hesabı yasaklamamaya kadar uzanıyor." cümlelerini akıllara getirdi. Ancak Musk yaptığı yeni açıklamalarda “Herkes için olduğu gibi gazeteciler için de aynı kurallar geçerli. Bütün gün beni eleştirmeniz sorun değil ancak gerçek zamanlı konumumu ifşa etmeniz ve ailemi tehlikeye atmanız sorun." dedi.

TWITTER SPACES'E NELER OLUYOR?

Twitter'da dikkat çekici yeni gelişmeler yaşanırken, kullanıcılar Twitter'daki sohbet odaları özelliğine ulaşamadıklarını iddia etmeye başladı.

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Herkes Twitter Spaces'e ne oluyor diye merak ederken, bu soru Elon Musk'a soruldu. Musk'ın yanıtı ise oldukça şaşırtıcıydı.

Musk, kendisine "Hey Elon, Twitter Spaces'e neler oluyor?" sorusunu yönelten ve Twitter Spaces'in hata verdiğini söyleyen kullanıcıya bir hatayı düzelttiklerini ve yarın çalışıyor olacağı şeklinde cevap verdi.

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ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TWITTER'A TEPKİ

AA'nın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Twitter'ın aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını askıya almasına tepki gösterdi.

FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk photo and Twitter logo

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Twitter'ın askıya aldığı @donie, @drewharwell, @Rmac18, @MattBinder, @webster, @micahflee ve @KeithOlbermann hesaplarının fotoğrafı paylaşıldı.

Açıklamada, "Basın özgürlüğü isteğe bağlı olarak açılıp kapatılmamalıdır. Aşağıdaki gazeteciler bugünden itibaren artık bizi takip edemez, yorum yapamaz ve eleştiremez. Bununla ilgili bir sorunumuz var Twitter." ifadeleri kullanıldı.

AB'DEN GAZETECİLERİN HESAPLARINI ASKIYA ALAN TWİTTER'A YAPTIRIM UYARISI

Almanya Dışişleri Bakanlığı'dan Twitter'a tepki haberinin ardından, Avrupa Birliği (AB) de Elon Musk hakkında paylaşım yapan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya alan Twitter'a yaptırım uyarısında bulundu.

Twitter'ı satın alan Musk hakkında mesaj paylaşan The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America gibi medya kuruluşlarının muhabirlerinin hesaplarının Twitter yönetimince askıya alınmasına AB Komisyonu tepki gösterdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, yine Twitter'dan paylaştığı mesajında, gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasını "endişe verici" şeklinde nitelendirdi.

AB'nin Dijital Hizmetler Yasasının medya özgürlüğü ve temel haklara saygı gerektirdiğini vurgulayan Jourova, "Medya Özgürlüğü Yasamızda bu desteklenmiştir. Elon Musk bunun farkında olmalıdır. Kırmızı çizgiler var. Yakında da yaptırımlar." mesajını paylaştı.

Bu hamleler çok tartışılacak! Dikkat çeken detay... Bu hamleler çok tartışılacak! Dikkat çeken detay...

AB'nin Dijital Hizmetler Yasası, internet platformlarının kullanıcıların hesaplarını askıya alması gibi durumlarda uyarıda bulunması ve gerekçesini sunmasını zorunlu kılıyor.

Twitter, hesapları neden kapattığını, profillerini ve geçmiş paylaşımlarını neden ortadan kaldırdığını gazetecilere açıklamamıştı.

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