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Ücretsiz halk plajları yerine protestoların hedefindeki beach clublar tercih ediliyor! Tatilcilerin gözde adresi Çeşme'de dikkat çeken fiyatlar: Giriş ücreti almayanlar da var

15.08.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimisine 300 TL'den başlayıp yükselen fiyatlarda giriş ücretleriyle giriliyor, kimisinde ise giriş ücreti alınmayıp harcama limiti konuyor... Türkiye'nin en gözde tatil cennetlerinden Çeşme'de beach club fiyatları dikkat çekiyor. Ücretsiz girilebilen 12 halk plajına sahip ilçede tatilcilerin bir kısmının tercihi ise beach club'lardan yana oluyor. Beach club'ların her birinin ayrı ayrı fiyatları farklı bütçelere sahip tatilciler için geniş bir yelpaze de ortaya koydu.

Ücretsiz halk plajları yerine protestoların hedefindeki beach clublar tercih ediliyor! Tatilcilerin gözde adresi Çeşme'de dikkat çeken fiyatlar: Giriş ücreti almayanlar da var

Çeşme'de tatilciler halk plajları kadar popülerliği günden güne artan beach clublar da tercih ediliyor. Bir yandan da ilçede çevre ve yaşam alanları koruma platformu temsilcileri, "Havlunu da al gel" çağrısıyla sahillerin özel işletmelere devredilmesini protesto ediyor. Fiyatlar 300 TL'den başlarken hafta sonları farklı seçenekler sunulabiliyor.

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12 HALK PLAJI ÜCRETSİZ

Yaz sezonunun gözde turizm merkezlerinden Çeşme, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerini ağırlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sistemi verilerine göre; Çeşme'de toplam 12 halk plajı bulunuyor. Çeşme'de tatil yapmak isteyenler, Piyade Koyu, Altınkum Halk Plajı, Pırlanta Halk Plajı, Sepetçik Koyu, Tekke Plajı, Ali Bostan Halk Plajı, Dalyan Kocakarı Plajı, Ayayorgi Plajı, Boyalık Halk Plajı, Ilıca Halk Plajı, Paşalimanı Halk Plajı ve Burcu Sitesi Önü Halk Plajı'na ücretsiz olarak giriş yapabiliyor.

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PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Tatilciler, Çeşme'de giderek popülerliğini arttıran ücretli beachleri de tercih ediyor. Çevre ve yaşam alanları koruma platformu temsilcilerinin, 'Havlunu al da gel' çağrısı yapıp sahillerin özel işletmelere devredilmesini protesto ettiği Çeşme'de, beach club'ların giriş ücretleri 300 TL'den başlıyor.

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BİR İÇECEK DAHİL GİRİŞ ÜCRETİ 600 TL

İlçenin ünlü beachlerinden Fun Beach'in giriş ücreti bir içecek dahil kişi başı 600 TL, Dharma Beach'in giriş ücreti kişi başı 300 TL, Alaçatı 11 Beach'in giriş ücreti kişi başı 500 TL, Sole Mare Beach Club'ın kişi başı giriş ücreti bir içecek dahil 600 TL olarak listeleniyor. Fly-Inn Beach'te giriş ücreti 650 TL iken, iskele fiyatı ise 3 bin 150 TL'ye çıkıyor.

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HARCAMA LİMİTİNE HAFTA SONU 500 TL İLAVE

Öte yandan bazı beachlerde giriş ücreti yerine harcama limiti bulunuyor. Örneğin, Om Paparazzi Beach'te hafta içi giriş ücreti alınmazken, kişi başı 800 TL harcama limiti bulunuyor. Hafta sonları bu limite ilave olarak 500 TL giriş ücreti ekleniyor.

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