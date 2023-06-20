Üçüz doğuran kadın sosyal medyada viral oldu! "Hamile kalmayacağım"

Danimarkalı Michella Meier-Morsi geçen yıl üçüz oğulları Charles, Theodore ve Gabriel'i dünyaya getirdi. Daha önce ikiz bebekleri olan anne sadece bir tane daha istiyordu. Hamileliğinde üçüz doğuracağını öğrendiğinde şok oldu. TikTok'ta hamilelik boyunca karnını paylaşan Michella, birçok kişinin yorumuna maruz kaldı.

Üçüzleri 17 aylık olan Michella, bebeklerinin büyümelerini görmekten mutluluk duyuyor. Ancak yaptığı paylaşımlarda sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken tek şey üçüzler değil. Yayınlanan videolarda devasa karna sahip olan üçüz annesi karnıyla herkesi şaşırtıyor.

Video, dokuz milyondan fazla görüntülenme ve 627 binden fazla beğeni alarak viral oldu. Videoyu izleyen binlerce kişi vücut değişimleri nedeniyle hamile kalmaya cesaret edemeyeceklerini belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları "Bunu yeni bir fobi haline getirmeliler çünkü artık bende var.", "Asla hamile kalmıyorum","Bu çok korkutucu" yorumlarını yaparak endişelerini dile getirdi.





