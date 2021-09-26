Ülkede krizi! Öğretmenler greve gitti, okullar açılamadı

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, maaşlarına zam isteyen öğretmenlerin grevi nedeniyle eğitim öğretim yılının açılışının 2 hafta ertelendiğini belirterek, "Greve katılan öğretmenlerin temsilcileriyle yapıcı bir diyaloğa imkan sağlamak istiyoruz." dedi.

Halebi, "Akaryakıt sorununun öğretmen ve öğrencilerin okullara ulaşımını etkilemesi nedeniyle, bu tarih (eğitim öğretim yılının başlangıcı) kısa bir süre ertelenmiştir." ifadesini kullandı.

Ülkede yeni eğitim öğretim yılının 27 Eylül Pazartesi başlayacağı açıklanırken, bu tarihin, öğretmenlerin greve üç hafta boyunca devam etmesi üzerine 11 Ekim'e ertelendiği bildirildi.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etmek zorunda kalan Hassan Diyab hükümetinden sonra siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümeti kurma süreci 13 ay aldı.

Necib Mikati başbakanlığında 10 Eylül'de kurulan yeni hükümet, 20 Eylül'de Meclisten güvenoyu almıştı. (AA)



