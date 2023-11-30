Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e çağrısı: Zafer-İYİ ittifakı kuralım!

Sayın Akşener, şimdi gelmiş olduğumuz noktada bir daha İYİ Parti'ye gönül vermiş samimi Türk milliyetçilerini, Atatürkçüleri, vatanseverleri HDP ile ittifak içerisine sürüklemeyin. Ancak onları Cumhur İttifakı karşısında da çaresizliğe de sürüklemeyin. Cumhur ittifakının yeniden kurulmasına neden olduğunuz için size bu konuda büyük sorumluluk düşüyor.