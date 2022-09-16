Ünlülerin berberi ve imaj danışmanı Adem Terzi'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Akyürek, Oğuzhan Koç, Şükrü Özyıldız ve Murat Yıldırım gibi isimlerin saçlarının ve sakallarının nasıl her zaman bakımlı göründüğünü hiç düşündünüz mü? Görünümlerinin arkasında kaliteli ürünlerle desteklenen etkili bakım rutinleri var. Bunun içinse ünlülerin berberi ve imaj danışmanı olan Adem Terzi'den yardım alıyorlar! Adem Terzi'nin markasına ait saç ve sakal bakım ürünleri, cildinizi ve saçlarınızı besler. Böylece ışıl ışıl ve gür saç ile sakallara sahip olmanıza, pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza katkıda bulunur. Peki, daha etkili bakım rutinleri için Adem Terzi markalı ürünleri incelemeye ne dersiniz?

1. Saç dökülmesine son verecek bir ürün: Adem Terzi Dökülme Önleyici Şampuan

Farklı nedenlerle meydana gelen saç dökülmesini engellemek için yardımcı bir ürün arıyorsanız Adem Terzi Dökülme Önleyici Şampuan tam size göre olabilir. Sülfat içermeyen formülüyle saçınızı ve saç derinizi yumuşacık bir şekilde temizleyen şampuan, içerdiği bitki özleri sayesinde saçınıza bakım yapar. Formülünde yer alan amino asitler ve bitkisel keratin proteinleri saçınızın daha canlı ve güçlü olmasına katkıda bulunur. Saçınızı ıslattıktan sonra şampuandan bir miktar alın ve parmak uçlarınızla masaj yaparak saç ve saç derinize uygulayın.

2. Saçlarda elektriklenme etkisinden kurtulun: Brazilian Blowout Açai Deep Conditioning Masque Derin Besleyici Saç Maskesi 240ml

Saçlarına önem veren ve daha iyi bakım yapmak isteyenlerin ürünü olan Brazilian Blowout Açai Deep Conditioning Masque Derin Besleyici Saç Maskesi 240ml, saçlarınızı dipten uca beslediği gibi elektriklenme problemini azaltır. Zengin kremsi formülüyle besleyici bir yapıya sahip olmasının yanı sıra saçlarınıza bakım yaparak saçlarınızın daha güçlü olmasına olanak tanır. Saç tellerinin çok daha sağlıklı olmasını isteyenler için ideal olan ürün, saçlarınızı tek tek sararak güçlendirir ve besleyerek saçlarınızın yeniden yapılanmasına yardımcı olur. Elektriklenme etkisini de azaltır ve daha uzun süreler boyunca saçınızın yumuşacık kalmasına yardımcı olur.

3. Omuzlarınıza dökülen kepeklere elveda: Adem Terzi Kepek Önleyici Serum

Birçok farklı sebeple saç derisinde kepek problemi meydana gelebilir. Sizin de böyle bir sorununuz varsa kepeklenmeden kaynaklı kaşıntıdan ve pul pul görünümden rahatsız olabilirsiniz. Kepeği önlemek için kullanabileceğiniz Adem Terzi Kepek Önleyici Serum, nemlendirici yapısı sayesinde saç derisinin kurumasını önleyerek kepeği hayatınızdan siler. Düzenli olarak kullanıldığında kepek sorununu çözen ürün, saç derisine bakım yapar. Ürünü kepek yoğunluğuna göre haftada iki veya üç kez kullanarak daha sağlıklı saçlar elde edebilirsiniz.

4. Saçlarının şekline önem verenlere: Adem Terzi Clay Hair Wax

Saçlara şekil vermek bazılarını zorlayabiliyor. Dolayısıyla saçlara şekil vermeyi kolaylaştıracak ve sonrasında bu şeklin uzun süre kalıcı olmasını sağlayacak ürünlere ihtiyaç duyuluyor. Sizin de böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa tercihinizi Adem Terzi Clay Hair Wax'tan yana kullanabilirsiniz. Özenle seçilen bir içerik karışımıyla üretilen şekillendirici krem, saçlara doğal bir görünüm verir ve saçlarınızın daha dolgun görünmesi için yeterli tutuşu sağlar. Nemli veya kuru saçta kullanabileceğiniz ürün, saçlarınızın göz alıcı bir görünüme kavuşmasına olanak tanır.

5. Tıraş sonrasında cildinizin tahriş olmasını engelleyecek: Adem Terzi Tıraş Balsamı 100 Ml

Erkeklerin en büyük sorunlarından biri, tıraş sonrasında tahriş olan cilt. Adem Terzi Tıraş Balsamı 100 Ml, yağlılık oluşturmadan bu sorunu çözebilen ender ürünlerin arasında yer alır. Cilt tarafından kolay emilebilen ürün, tıraş sonrasında kullanıldığında yatıştırıcı etki gösterir. Cildinizin kuruyan yerlerini nemlendirerek ileride oluşabilecek çatlama, kuruluk ve tahriş gibi problemlerin önüne geçer. Cildinizi yumuşatır ve teninizin daha pürüzsüz bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda hoş kokusu ile uzun süre kalıcılık sağlayarak taze ve zinde bir his oluşturur.

6. Argan yağı mucizesiyle tanışın: Adem Terzi Argan Yağı Saç ve Sakal İçin

Fas'ta yetişen argan ağacının çekirdeklerinden üretilen bitkisel bir yağ türü olan argan yağı, kozmetik amaçlı olarak birçok farklı ürün türünde kullanılabilir. Adem Terzi Argan Yağı Saç ve Sakal İçin de argan yağının mucizevi etkisi ile zenginleştirilen faydalı ürünler arasında yer alır. Saç ve sakalları yağlandırmadan kolay bir şekilde emilen bu yağ; yumuşatma ve nemlendirme etkisi gösterir. Ayrıca saç ve sakallara bakım yapar. Saçlarınızın daha parlak ve hacimli olmasını sağlayacağı gibi saçlarınıza direnç kazandırır. Yüksek ısı, UV ışınları ve yıpranmaya bağlı sorunları ortadan kaldırır.

7. Eyüp Sabri Tuncer'den özel üretim: Adem Terzi Est 1923 Tıraş Kolonyası No:53 Beruli 250ml

Türkiye'nin en iyi kolonya markalarından olan Eyüp Sabri Tuncer ile ortak geliştirilen Adem Terzi Est 1923 Tıraş Kolonyası No:53 Beruli 250ml, narenciye ve yeşilin kombinasyonunu içerisinde barındırır. Tıraş sonrası kullanım için üretilen kolonya, tüm stresinizi arındırarak güne güzel bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur. Kokunun alt tonlarında yer alan lavanta, amber, misk ve sandal ağacı; kendini günün ilerleyen saatlerinde yavaş yavaş belli eder. Daha çekici ve hoş kokmak isteyenlerin tercihi olan ürün, içerisindeki antioksidanlar sayesinde cildi onarıcı etki gösterir.