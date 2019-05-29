Ürdün, UNRWA'daki bütçe açığını kapatmak için çalışacak

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ile Ürdün, uzun süredir mali sıkıntı içinde bulunan UNRWA'nın bütçe açığının kapatılması için bir çalışma programı üzerinde anlaştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, başkent Amman'ı ziyaret eden UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl ile bir araya geldi.

Safedi ile Krahenbuhl, UNRWA'nın 2019 bütçesindeki 200 milyon dolar açığı kapatmak için bir çalışma programı üzerinde anlaştı.

Görüşmede, UNRWA'nın Filistinli mültecilere yönelik hizmetleri sunabilmesi için gereken mali ve siyasi desteği sağlamak amacıyla uluslararası toplumdaki ortaklarla iş birliği içinde çalışmaya devam edileceği vurgulandı.

Safedi, 5 milyondan fazla mülteciye hizmet veren UNRWA'ya gerekli mali desteğin sağlanması gerektiğini belirterek, bu desteğin bulunamaması durumunda 500 bin Filistinli öğrencinin eğitim hakkından, milyonlarca hastanın tedaviden, ihtiyaç sahiplerinin yardımlardan mahrum kalacağını ve bölgede gerginliğin artacağını ifade etti.