Üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz 100 TL altı erkek sweatshirt modelleri

Kış ve hatta bahar aylarının vazgeçilmezi olan sweatshirtler oldukça sık tercih ediliyor. Sadece sportif değil, şık bir tarz da yakalamanıza yardımcı oluyor. Basic bir ürünle bile harika bir görünüme imza atabilirsiniz. Baskıları sayesinden kendinize yakın gördüğünüz imgeleri stilinize rahatlıkla yansıtabilirsiniz. Özellikle soğuk havalarda giyebileceğiniz sweatshirtler sayesinde hem sıcacık olun hem de özgün stilinizi yansıtın.

Harry Potter Hayranları Buraya!



Dünya üzerinde pek çok insan tarafından okunan ve filmleri sevilerek izlenen Harry Potter hayranıysanız bu mükemmel ürün tam size göre. Unisex tasarımıyla sadece erkeklere yönelik değil, aynı zamanda kadınlara da hitap eden parça; siyah rengiyle vazgeçilmeziniz olmaya aday. İç kısmının yapısı ve pamuklu kumaşı kış aylarında giymek için çok uygun. Kaliteli baskısı sayesinde Harry Potter sevginizi uzun bir süre sergileyebilirsiniz. Kapüşonu ve ön kısımda bulunan cepleri ile hem başınızı hem ellerinizi sıcacık tutar.

Bej ile Farklılığı Yakalayın!



Bej rengi ve sıradan olmayan kesimi ile bu sweatshirt, farklılık arayan erkeklere göre! Kumaşın çizgisel motifleri, geleneksel sweatshirt kesimiyle uyumlu ölçüde bir araya getirilmiş halde. Şal yaka olması sayesinde alışagelmişin dışında bir model olarak sunuluyor. Şal yaka ile birleşen ipli tasarımı büzgülü olmasından dolayı ayarlanabilir nitelikte. Slim fit kalıplı bu ürünü günlük hayatınızda sıklıkla kullanmak isteyeceksiniz. Birçok farklı renk ile uyumlu hale getirebileceğiniz bu ürünü giyerken kendi tarzınızı da rahatlıkla yansıtacaksınız.

Bu Tatlı Anime Baskılı Ürünü Her Yerde Giymek İsteyeceksiniz!



Havalı ve tatlı bir baskıya sahip olan bu ürünü her yerde ve her zaman giymek isteyeceksiniz. Oldukça sevilen anime serilerinden biri olan Ukiyoe Kiki severler buraya toplansın. Hem kadınlara hem de erkeklere yönelik olan bu ürünün oversize kesimiyle rahat tarzınızı yansıtabilirsiniz. Kış aylarının ve serin havaların haricinde de giymek isteyeceğin bir tasarıma sahip. Kumaşın yanı sıra baskının da kalitesiyle gönül rahatlığıyla uzun süreler boyunca giyebileceksiniz. Her parça ile uyumlanması mümkün olan bu ürün tam sizlere göre.

Sizin Tarzınız Sizin Kasetiniz!



Giydiğiniz anda bej renginin sakinliğini ve sadeliğini üzerinizde taşırken aynı zamanda üzerindeki baskı sayesinde kendinizi de gösterebileceksiniz. Baskıda bulunan "Life is a mixtape" yazısı ve gri tabanlı şeklin üzerinde bulunan kasetçalar detayı giydiğiniz anda sizlere farklı bir hava katacak. Kumaşın kaliteli yapısı sayesinde kendinizi oldukça rahat hissedeceksiniz. Bisiklet yakaya sahip olan bu sweatshirt, kış aylarında dolabınızın vazgeçilmez parçalarından biri olacak. Tonu sayesinde her renk ve modeldeki ürünler ile kolayca kombinlenebilir nitelikte.

Minimalist Detaylarla Tüm Gözler Üzerinizde!



Serin havalarda ve özellikle bahar aylarında giymek için oldukça uygun bir ürünle karşınızdayız. Çok kalın olmayan kumaşı sayesinde ılık havalarda giymeniz için ideal olmasının dışında kendi tarzınızı yansıtmak için mükemmel bir ürün. Bu ürünü her yerde kullanabilmeniz mümkün. Okula giderken, dışarıda gezip güzel bir gün geçirirken ya da evde dinlenirken giyebilirsiniz. Bu ürünün üzerindeki "Time heals everything." yazı detayıyla farklı bir hava yaratmak mümkün.

Baskılar Aşkına!



Her sezon farklı ürün kategorilerinde sıklıkla tercih edilen siyah, baskılar sayesinde şimdi daha havalı. Günümüz modasında sıklıkla görülen bu tarz baskılarla modayı da şık bir şekilde takip etmeniz mümkün. Kışın soğuk havalarda kullanmanız için çok uygun bir ürün. Kalın kumaşlı ve buna ek olarak kumaşı içinizi ısıtacak bir yapıda. Kapüşonun ve cep kısmının olması sayesinde soğuktan korunmanız için sizleri daha iyi saracak. Sadece erkekler için değil, aynı zamanda kadınlar için de tercih edilebilir. Bu ürünü kış aylarında severek giyeceksiniz.

Rock N Roll Tutkunları Buraya!



Rock severler burada, doğru adreste! Siyahın asilliğinin, AC/DC grubunun albüm kapağıyla birleştiği bu ürün ile asi tarzınızı yansıtabileceksiniz. Ön kısmındaki grup logosu, sade ancak havalı yönünüzü gösterirken arka kısmındaki büyük baskıyla birlikte çılgın tarafınızı da ortaya çıkarabilmeniz mümkün. Baskının ve pamuklu kumaşın kalitesi, bu sweatshirtü uzun süre boyunca büyük bir zevkle kullanmanızı mümkün kılıyor. Kalın kumaşı sizi her an sıcacık tutuyor.. Unisex yapısıyla herkes için uygun nitelikte. AC/DC hayranlarının alması gereken bir parça.

Mintin Sakinliği...



Baskıların eşsiz tasarımı ve estetik duruşu bu üründe de görülebiliyor. Arka kısmındaki özgün tasarımıyla ve "The Human Experience" yazı baskısıyla tüm gözleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Bu büyük ve ilgi çekici baskıya karşın ön bölümün yaka kısmında insan kafası figürü var. Bu şık ve havalı sweatshirt ile değişik şekillerde kombinler yapmanız mümkün. Böylece kendi stilinizi yaratıp gösterebilirsiniz. Mint renginin sadeliği ve tatlı havasıyla gözler daha çok üzerinizde olacak.

Rick and Morty Sevenlerin Favorisi Olacak!



Günümüzün en popüler yapımlarından biri olan Rick and Morty serisinin hayranları, bu ürüne bayılacak! Siyahın sadeliğinin yanı sıra baskısının özel tasarımı ve kalitesi sayesinde bu sweatshirtü sürekli giymek isteyeceksiniz. Klasik hoodie olarak nitelendirdiğimiz bu sweatshirt, soğuk günlerde giymeniz ve keyfini sürmeniz için ideal bir parça. Kapüşonlu olması sayesinde soğuklara karşı daha iyi korunmanız da mümkün. Ayrıca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bu ürün tüylenme yapmaz ve böylece onu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Spor görünümü yakalayın!



Tüm sezonun trend renkleri arasında yerini alan gri, diğer renkler ile olan uyumu ve spor görünümü sayesinde sıklıkla tercih ediliyor. Soğuk günlerde de bu görünümden ödün vermek istemeyenler için ideal bir ürün ile karşı karşıyasınız. Teninizi güzelce saran kaliteli kumaşı, üzerindeki baskıyla verdiği "Her güne pozitif düşünce ile başla." mesajı sayesinde içinizi ısıtır. Ayrıca çevrenizdeki insanlara da bu mesajı ileterek onları da olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Kapüşonlu olmasıyla ekstra soğuktan korunma sağlayarak modaya ayak uydurabilirsiniz.

