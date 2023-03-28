Uzmanı yaşlılık karşıtı 6 güzellik sırrını açıkladı! Botoks ve dolgu yaptırmadan genç görünmek mümkün

Kadınlar daha genç görünmek için çeşitli güzellik yöntemlerini araştırıyor. Her sene trend olan cilt bakım uygulamalarının yanı sıra ufak detaylar ile genç bir görünüme kavuşmak oldukça kolay olabiliyor. Bir güzellik uzmanı, bıçak altına yatmanıza veya yüzünüze iğne batırmanıza gerek kalmadan yaşlanma belirtilerini geciktirmenin altı yolunu açıkladı.

1- DIŞARI ÇIKMADAN BUZ UYGULAYIN

Kırmızı halı görünümü için biraz buz alın. Dışarı çıkıyorsanız ve anında ışıldamaya ihtiyacınız varsa Melissa'da tam size göre bir tüyo var. Şöyle açıkladı: “Yüzünüzü yaklaşık 15 saniye buzlu bir kaseye batırın. Bu iltihap ve şişlikleri azaltacak, gözenekleri kapatarak cildi sıkılaştıracak ve yumuşak doku iyileşmesini hızlandıracaktır."

“Bu prosedür, makyaj öncesi astar olarak iyi çalışıyor. Tekniği bir adım öteye taşımak istiyorsanız, organik, yeşil çay buz küplerini deneyin. Yeşil çayın antivirüs ve antibakteriyel özellikleri vardır.”

2- TUZ VE ŞEKERİ AZALTIN

Farkında olmayabilirsiniz ama aldığınız tuz ve şeker sizi olduğunuzdan çok daha yaşlı gösteriyor olabilir. Melissa'ya göre: “Vücudumuzun düzgün çalışması için tuz gereklidir, ancak aşırı tuz alımı cildinizi kurutur ve yüzünüzü şiş gösterirken, şeker kan şekeri seviyenizi etkileyerek kollajen ve elastini parçalar. “Sofra tuzuna daha sağlıklı bir alternatif için, vücudun ihtiyaç duyduğu 84 temel eser elemente sahip olduğu için pembe tuzu tercih edin.

Ayrıca şu tavsiyede bulundu: "Hurma şekeri, akçaağaç şurubu ve ham organik bal gibi doğal alternatifler için şekeri atmayı deneyin."

3- SİGARAYI BIRAKIN VE ALKOLÜ AZALTIN

Bunu duyunca üzülebilirsiniz ama cildinin kırışmamasını istiyorsan, sigarayı ve içkiyi bırakmak en iyi fikir. “Sigara içiyorsanız bırakın, çünkü bu sadece size ve çevrenizdekilere zararlı olmakla kalmaz, aynı zamanda sigara içmek yaşlanma sürecini hızlandırır. Kırışıklığa ve mat bir cilde neden olur. Hücrelerimizin en iyi şekilde çalışması için oksijene ihtiyacı vardır.

“Alkol kullanıyorsanız, daha az içmeye çalışın. Alkol cildi kuruttuğu için yaşlandırır.

Susuz kalmış cildin solgun ve kremsi görünmesi daha olasıdır."

4- BULUTLU GÜNLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE CİLDİNİZİ GÜNEŞTEN KORUYUN

Yüzünüzde erken yaşlanmayı önlemek istiyorsanız, her gün SPF kullanmak önemli bir alışkanlıktır. Melissa şu tavsiyede bulundu: "Yazın sıcak ve güneşli olduğunda, SPF'nizi sürmeyi hatırlamak kolaydır. Bununla birlikte, yaşlanmayı önlemek amacıyla, SPF'ye kışın da ihtiyaç duyulur çünkü bulutlu bir günde bile etrafımızda her zaman UV ışınları vardır.

“Bu nedenle güneş kreminizi her gün kullanmaya başlamanız ve bunu soğuk aylarda da devam ettirmeniz, mümkün olduğunca uzun süre genç görünmenizi sağlayacaktır.” Melissa ayrıca soğuk aylarda cildimizin kuruyabileceğini de açıkladı. Bu nedenle, SPF sağlayan bir yağ kullanılmasını tavsiye etti.

5- GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIN

Şaşılık, gözlerinizin etrafında ince çizgilere neden olabilir. Melissa'ya göre, bunu güneşli günlerde yapıyorsanız, güneş gözlüğü takmayı tercih etmelisiniz. Ayrıca, okumak veya TV izlemek için gözlerinizi kısıyorsanız, numaralı gözlüklere ihtiyacınız olabileceğini ve bu nedenle bir gözlükçüye gitmeniz gerektiğini belirtti.

6- GÜZELLİK UYKUSU ŞART

Bize sık sık tekrar tekrar söylenir, ancak Melissa iyi bir gece uykusu almanın önemini vurguladı. “Uyku, vücudumuzun kendini tamir ettiği ve yenilediği zamandır. Uyku sırasında cildimizin kan akışı artarak sarkmayı önleyen yeni kollajen üretir."

