Vaka sayısının arttığı tek il Tunceli: Ölüm oranında Türkiye'de en düşük kentiz

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında Tunceli, geçen haftaki vaka oranı 100 binde 123,44 olurken, bu hafta ise 124,64 oranıyla Türkiye'de vaka artışının olduğu tek il olarak belirlendi. Vaka sayılarının arttığı tek kent olmasına rağmen Tunceli, ülke genelindeki en düşük ölüm ve yoğun bakım oranına sahip.

"İL DIŞINDAN GELENLER YÜZÜNDEN VAKA SAYIMIZ ARTIYOR"

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, vaka sayısının artışının, kapanma sürecinde il dışından gelen kişilerden kaynaklandığını belirterek, "Şubat ayında, vaka sayımız tek haneli rakamlara düşmüştü. Çok az sayıda vaka görülüyordu. Kapanma sürecinden sonra, vaka sayılarımız ciddi oranda arttı. Yaklaşık 100 binde 400'e çıkan vaka sayılarıyla karşılaştık. Vaka sayımızda tam kapanmanın etkisiyle, yüzde 75 oranında bir düşüş gerçekleşmişti. Bu sayı yeterli değil. Tam kapanmanın etkisiyle daha ciddi oranda azalma bekliyorduk. Tam kapanma öncesinde, ilimize gelen misafirlerimiz oldu. Özellikle bazı ilçe ve köylerimize çok sayıda kişi geldi. Gelenlerle vaka sayımız arttı. Yaz aylarında da il dışından gelen kişi sayısı çok artacak. Bu durum, vaka sayımızı ciddi oranda yükseltecektir. Şu anda bir azalma içerisindeyiz, vatandaşlarımızdan çok dikkatli olmalarını istiyoruz. İl dışından gelen kişiler yüzünden vaka sayımız artıyor" dedi.