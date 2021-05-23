HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vaka sayısının arttığı tek il Tunceli: Ölüm oranında Türkiye'de en düşük kentiz

Vaka sayısının arttığı tek il Tunceli: Ölüm oranında Türkiye'de en düşük kentiz

23.05.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'nın bu haftaki koronavirüs risk haritasında vaka sayısı artan tek il olan Tunceli, aynı zamanda ölüm oranı en düşük olan kent. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, vaka sayısı artışının, kapanma sürecinde il dışından gelenlerden kaynaklandığını belirterek, "Vaka sayımız yükselse de, ölüm oranı çok düşük. Ölüm oranında Türkiye'de en düşük kentiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında Tunceli, geçen haftaki vaka oranı 100 binde 123,44 olurken, bu hafta ise 124,64 oranıyla Türkiye'de vaka artışının olduğu tek il olarak belirlendi. Vaka sayılarının arttığı tek kent olmasına rağmen Tunceli, ülke genelindeki en düşük ölüm ve yoğun bakım oranına sahip.

"İL DIŞINDAN GELENLER YÜZÜNDEN VAKA SAYIMIZ ARTIYOR"

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, vaka sayısının artışının, kapanma sürecinde il dışından gelen kişilerden kaynaklandığını belirterek, "Şubat ayında, vaka sayımız tek haneli rakamlara düşmüştü. Çok az sayıda vaka görülüyordu. Kapanma sürecinden sonra, vaka sayılarımız ciddi oranda arttı. Yaklaşık 100 binde 400'e çıkan vaka sayılarıyla karşılaştık. Vaka sayımızda tam kapanmanın etkisiyle, yüzde 75 oranında bir düşüş gerçekleşmişti. Bu sayı yeterli değil. Tam kapanmanın etkisiyle daha ciddi oranda azalma bekliyorduk. Tam kapanma öncesinde, ilimize gelen misafirlerimiz oldu. Özellikle bazı ilçe ve köylerimize çok sayıda kişi geldi. Gelenlerle vaka sayımız arttı. Yaz aylarında da il dışından gelen kişi sayısı çok artacak. Bu durum, vaka sayımızı ciddi oranda yükseltecektir. Şu anda bir azalma içerisindeyiz, vatandaşlarımızdan çok dikkatli olmalarını istiyoruz. İl dışından gelen kişiler yüzünden vaka sayımız artıyor" dedi.

"ÖLÜM VE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI EN DÜŞÜK OLAN İLİZ"

83 bin nüfuslu kentin yaklaşık yarısı aşı olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Nüfusun yaklaşık yarısını aşılamış bulunmaktayız. Tek doz 40 bin aşı yaptık. Aşıdan kaynaklı ölüm ve yoğun bakım oranımız çok düşük. Önceki dönemlerde, ölüm ve yoğun bakım oranı çok yüksekti. Bu kötü durumu bu sefer görmedik. Vaka sayımız yükselse de, ölüm oranı çok düşük. Ölüm oranında Türkiye’de en düşük kentiz. Vatandaşlarımızın bu kısıtlama sürecinde, evlerinde sıkıldığını biliyoruz. Onların bunaldıklarını tahmin edebiliyoruz. Ancak yaz aylarında rahat gezmek istiyorsak, Tunceli’nin doğal güzelliklerinden faydalanmak istiyorsak, kurallara aşı oranımız tam yükselene kadar riayet edersek, çok iyi olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Dünyada tek! Ziyarete açıldıDünyada tek! Ziyarete açıldı
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı! Şiddetli olacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı! Şiddetli olacak

Bakan'ın sözlerine çok sinirlendi: İnanmak istemiyorum

Bakan'ın sözlerine çok sinirlendi: İnanmak istemiyorum

EGM paylaştı! 15 Temmuz öncesi ve sonrası...

EGM paylaştı! 15 Temmuz öncesi ve sonrası...

Haraketli dakikalar! Çok sayıda polis sevk edildi

Haraketli dakikalar! Çok sayıda polis sevk edildi

Bakan Koca duyurmuştu: Şimdiye kadarki en güzel haber

Bakan Koca duyurmuştu: Şimdiye kadarki en güzel haber

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan'dan dikkat çeken 'aşı pasaportu' mesajı

Erdoğan'dan dikkat çeken 'aşı pasaportu' mesajı

Genç kızı gözaltına alan polis hakkında 'sarkıntılık' kararı

Genç kızı gözaltına alan polis hakkında 'sarkıntılık' kararı

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.