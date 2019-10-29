Van'da Köprülü Kavşak transit geçişlere açıldı

Van'ın Edremit ilçesinde İpekyolu kara yolu üzerinde yapımı devam eden Bölge Hastanesi Köprülü Kavşağı, transit geçişlere açıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Karayolları Van 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, köprülü kavşakta inceleme yaptı. Bilmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların talebinin yerine getirilerek köprülü kavşağın transit geçişlere verilen süreden erken açıldığını söyledi. Kavşak tamamlanmış olsa da kentin trafiğini rahatlatmayacağını belirten Bilmez, "Kentin ulaşımının rahatlaması için çevre yolunun bir an önce devreye girmesi lazım. 2011 yılında ihale edilmiş, projesi bitmiş ama burada 18 uygulaması yapıldığı için insanlarımızın daha fazla belki de haklı olarak menfaat temini için açtığı davalarla bu yolu 8 yıl geciktirdiler." dedi. Çevre yoluyla ilgili sürecin yılbaşına doğru biteceğini tahmin ettiğini dile getiren Bilmez, şöyle devam etti:

"İmar planı bitti, parselasyon birinci etabı askıya çıktı. İkinci, üçüncü etap da inşallah önümüzdeki günlerde askıya çıkar. Öyle tahmin ediyorum ki süreç yılbaşına doğru biter. Ulaştırma Bakanlığı işlerinin içine en öncelikli olarak aldılar. Çevre yolunun hızlı bir şekilde bir kısmı ihale edilmiş. Yüklenicisi de ödeneği de belli. Büyük bir kısım da yeniden ihale edilmesi gerekiyor. İnşallah bir hukuki problem çıkmazsa en seri şekilde ihale edecekler. Eğer çevre yolu yapılırsa kent ciddi anlamda rahatlayacak. Şehir rahatlayınca otogar planlaması da rahat yapılır. Açılacak davalarla projenin yürütülmesi durdurulursa Van 5-6 yıl daha kaybeder. Bunun için bir kez daha söylüyoruz, insanlarımız eğer bir hak kaybı varsa hakkını arasın ama bu yolu bir daha durdurmaya çalışan olursa Van halkına şikayet edeceğimizi söylüyoruz. Kimse hakkını aramasın demiyoruz ama projenin tümünün durdurulmasını talep etmek Van'ı mağdur etmek demektir." "Van'da, 'Devlet neden çevre yolu yapmıyor' diye propaganda algısı oluşturuluyor." diyen Bilmez, şunları kaydetti: