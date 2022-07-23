Viral olduktan sonra dillerden düşmeyen en iyi TikTok güzellik ürünleri

Yediden yetmişe her yaş grubuna hitap eden TikTok, kısa videoların paylaşıldığı bir uygulama. Ardı ardına gelen videolar, insanda âdeta bağımlılık etkisi yaratıyor ve kişi fark etmeden uygulamada saatlerce vakit geçirebiliyor. TikTok'un en dikkat çeken özelliklerinden biri de paylaşılan ürünlerin çok hızlı yayılması. Viral olduktan sonra dillerden düşmeyen en etkili TikTok güzellik ürünlerini detaylı olarak incelemeye ne dersiniz? Hazırsanız başlıyoruz!

1. Etkili vücut bakımı: Bio-Oil Çatlak Oluşumunu Önleyici Cilt Bakım Yağı

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Dünyanın en iyi çatlak bakım ürünlerinden biri olan Bio-Oil Çatlak Oluşumunu Önleyici Cilt Bakım Yağı, TikTok’ta görülmesiyle herkesin gönlünde taht kurdu. Ürünün yenilenen formülü, çatlaklarda 8 haftada gözle görülür etki sağlıyor. Hamileler, vücut geliştiriciler, büyüme döneminde hızlı boy uzaması yaşayan ergenler ve hızlı kilo alıp veren kişilerin vücutlarında oluşan çatlak görünümünün iyileşmesine yardımcı oluyor. Bio-Oil, çatlak bakımının yanı sıra cilt lekelerine, yaşlanmaya ve ciltteki kuruluğa karşı da etkili olarak bakım yapıyor. Birçok kişi tarafından satın alınan ve oldukça popüler olan ürünü mutlaka detaylı olarak incelemelisiniz.

2. Pürüzsüz ve ışıltılı cilt: The Ordinary Aha 30% + Bha 2% Peeling Solution

Kırmızı rengiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan The Ordinary AHA %30+ BHA %2 Peeling Solution, cildin en üst tabakasını temizleyerek daha parlak ve düzgün cilt görünümü sunuyor. BHA, gözenek tıkanıklığını gidermek için cildi etkili şekilde temizliyor. İçeriğindeki Tazmanya biberi, peeling solüsyonuna kırmızı rengini veriyor. Hyalüronik asit, B5 vitamini ve siyah havuç ise ürünün formülünü destekliyor. Kullanımı için cildinizi temizleyip kurulayın. Parmak uçlarınızla ürünü cildinize nazikçe uygulayıp en fazla 10 dakika bekleyin. Ardından bol suyla durulayın. Ürünü kullanırken güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmemelisiniz. Ayrıca cildiniz asitlere alışık değilse cildinizde irritasyon oluşabileceğini söylemeden geçmeyelim.

3. Göz altı ve tüm yüze uygulanabilen: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

Göz altı morlukları ve cilt kusurları canınızı sıkıyorsa Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı ile tanışmaya ne dersiniz? Goji berry formüllü ürün, üç etkiyi bir arada sunuyor. Kapatıcıyı kullanarak kusurlarınızı gizleyebilir, cildinizi aydınlatabilir ve kontür uygulaması yapabilirsiniz. Cilt tonunu eşitleyerek mükemmel bir görünüm elde edebilirsiniz. Aynı zamanda ürün; göz altı şişkinliklerini, ince çizgileri ve koyu halkaları da gizliyor. İkonik sünger ucu sayesinde kolayca uygulanıyor. Çizgilere dolmayan yüksek kapatıcılık özellikli ürünün 10 farklı renginden kendinize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.

4. Saç derisindeki kan dolaşımını arttıran: Land Of Myth Saç Derisi Masaj Şampuan Fırçası

TikTok’ta sıkça karşınıza çıkan saç derisi masaj fırçaların gerçekten etkili olup olmadığını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizi Land Of Myth Saç Derisi Masaj Şampuan Fırçası ile tanıştıralım. Kullanır kullanmaz etkisini hissedeceğiniz ürün; saçları güçlendiriyor, koruyor ve saçlara parlaklık kazandırıyor. Silikon uçlu dişleri bulunan fırçayı saçınızı şampuanlarken saç derinize nazik hareketlerle hafifçe uygulayarak kullanabilirsiniz. Ürünün temel amacı, saç derisindeki kan dolaşımını attırarak saçların daha bakımlı ve parlak olması. Ergonomik tutma yeri sayesinde ürünü elinizle kolayca kavrayıp fırçayla saçlarınıza masaj yapabilirsiniz.

5. Mıknatıs etkisiyle derinlemesine temizlenen gözenekler: Aztec Secret Indian Healing Kil Maskesi

Herkesin dilinden düşmeyen ve oldukça popüler olan Aztec Secret Indian Healing Kil Maskesi, cilde doğal detoks yapan volkanik bentonit kilden oluşuyor. Ürünün faydalarını sıralamak gerekirse yüzü derinlemesine temizliyor, tenin siyah noktalardan arınmasına yardımcı oluyor, ölü derileri peeling etkisiyle ciltten alıyor ve yüzdeki kolajen dokusunu sıkılaştırarak kırışıklıkları önlüyor. Toz hâlinde bulunan kili uygulamak için seramik ya da cam kabın içinde su veya organik elma sirkesi ile ürünü karıştırabilirsiniz. Ciltte bulunan pozitif iyon yüklü toksin maddeleri mıknatıs etkisiyle ciltten uzaklaştıran ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

6. Maske uygulamak artık çok pratik: Nascita Mask Brush

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TikTok’ta sıkça gördüğünüz maske fırçaları, elinizle ya da farklı bir ürünle uygulama yapmak yerine pratik şekilde tüm maskeyi yüzünüze dağıtmanızı sağlıyor. Nascita’nın 280 numaralı maske fırçası, silikon materyalli kesik ucu sayesinde maskeyi cildinize eşit şekilde uygulamanıza imkân tanıyor. Ayrıca Nascita Mask Brush kolayca temizlenebildiği için tüm maske kalıntıları kısa sürede çıkıyor. Kullanıcı yorumlarına göz atıldığında ürünü alanlar satın aldıkları için çok memnun olduklarını ve maskeyi ciltlerine kolay bir şekilde uygulayabildiklerini belirtiyor. Küçük ama hayat kolaylaştıran ürüne şans vermeye ne dersiniz?

7. Yumuşacık ayaklara kavuşmak için ihtiyacınız olan tek şey: Miracle Foot Peeling Pack

Miracle Foot Peeling Pack, son zamanların en popüler ürünleri arasında yer alıyor. Ürün; yumuşak ayaklara kavuşmak isteyenler için ayaklardaki tüm kir, ölü deri ve nasır gibi problemleri temizleyip ortadan kaldırıyor. İçeriğindeki çeşitli özler, limon aroması, beta glukan ve salyangoz özleri ayakların nemli ve yumuşak kalmasına yardımcı oluyor. Panthenol ve allantoin ise ayakları tahrişten koruyor. Paketin içeriğinde peeling esansları, çoraplar ve sabitleyici sticker bulunuyor. Uygulamadan 3-4 gün sonra ayaktaki ölü deriler soyulmaya başlıyor ve 1-2 hafta arasında tamamen soyuluyor.

8. Yüzünüzdeki tüm tüylerden acısız ve zahmetsiz şekilde kurtulun: Ocean 3'lü Kaş Usturası

Kaş usturaları son zamanlarda TikTok sayesinde hızlıca hayatımıza giren ürünler arasında yer alıyor. Usturanın temel etkileri ise ciltteki tüyleri ve ölü derileri temizleyerek daha pürüzsüz, yumuşak bir cilt görünümü oluşturması. Ürün aynı zamanda kaş şekillendirmede de büyük pratiklik sağlıyor. Hassas yapısı sayesinde kesik ve tahrişleri en aza indiriyor. "Kaş usturası nasıl kullanılır?" sorusunu da hemen yanıtlayalım. Cildinizi temizleyip kuruladıktan sonra isteğinize göre bir yağ sürün. Yağ, usturanın cildinizde kaymasını sağlayarak tüy alımını kolaylaştırıyor. Tüylerin çıkış yönünün tersine doğru tüylerinizi alın. İşte bu kadar kolay!