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Wanda Nara'dan göğüs dekolteli MasterChef pozu! Aman Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi görmesin

06.04.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı. Öte yandan Başakşehir maçının ardından hakeme sosyal medya üzerinden gösterdiği tepki ile gündem olan Mauro Icardi gündem oldu. Arjantin'de MasterChef programını sunan Wanda Nara ise stüdyoda verdiği cesur pozlarla adından söz ettirmeyi başardı.

Wanda Nara'dan göğüs dekolteli MasterChef pozu! Aman Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi görmesin

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara Arjantin'de MasterChef programının sunuculuğunu yapıyor. Güzelliği ve fiziğiyle adından söz ettiren Wanda Nara sosyal medya paylaşımının ardından gündem oldu.

WANDA NARA'NIN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZU OLAY OLDU

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın MasterChef stüdyosunda çekildiği göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı.

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O PAYLAŞIMA ART ARDA BEĞENİ YAĞDI

Wanda Nara'nın gündem olan paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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Wanda Nara verdiği cesur pozlarla bir süre daha adından söz ettireceğe benziyor.

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İşte Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın olay olan pozları:

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