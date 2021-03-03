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WhatsApp 'kendi kendini yok eden fotoğraflar' özelliği için çalışıyor!

03.03.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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WhatsApp 'kendi kendini yok eden fotoğraflar' özelliği için çalışıyor!

Aktarılanlara göre mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kendi kendine silinen fotoğraflar özelliği için kollarını sıvadı. Daha önce süreli mesajlar özelliğini kullanıma sunan WhatsApp, kendi kendini yok eden fotoğraflar özelliği ile Snapchat veya Instagram Direct'te olduğu gibi seçili fotoğrafların sohbet sonrası silinmesini sağlayacak.

WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesi tartışmalarının gölgesindeyken, uygulamasını geliştirmeye de devam ediyor. Facebook'un bünyesinde bulunan platform, geçtiğimiz günlerde sadece Android kullanıcıları için gönderilecek videoların sesini kısmaya yarayan bir özelliği duyurmuştu. Çok geçmeden, popüler mesajlaşma uygulamasının yeni bir özellik üzerinde çalıştığı fark edildi: Kaybolan fotoğraflar özelliği.

WHATSAPP'A KENDİ KENDİNİ YOK EDEN FOTOĞRAFLAR GELİYOR

Kaybolan fotoğraflar ya da kendi kendine silinen fotoğraflar olarak adlandırabileceğimiz bu özellik, WABetaInfo'nun paylaşımıyla ortaya çıktı. Aktarılanlara göre, tıpkı Instagram Direct'te veya Snapchat'te olduğu gibi atılan fotoğrafların erişimi sınırlandırılacak. WhatsApp özelliği iOS ve Android kullanıcılarına sunduğunda, kullanıcılar fotoğraf gönderirken sol altta yeni bir buton ile karşılaşacak. Bu butona tıklayan kişi, göndereceği fotoğrafı kendi kendini yok eden fotoğraf özelliğini kullanarak atmış olacak ve fotoğraf sohbetten çıkıldığı an görüntülenemeyecek.

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EKRAN GÖRÜNTÜSÜ UYARISI GÖRÜNMEDİ

Kendi kendini yok eden fotoğraflar WhatsApp'tan dışarıya ise aktarılamayacak. Ancak yapılan incelemelere bakılırsa bu özellik için herhangi bir ekran görüntüsü alma uyarısı yok. Ekran görüntüsü alma uyarısının eklenip eklenmeyeceğini ise zaman gösterecek. Bu özelliğin yakında WhatsApp beta kullanıcılarına ulaşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya whatsapp iOS
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