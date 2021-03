WhatsApp 'kendi kendini yok eden fotoğraflar' özelliği için çalışıyor!

WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesi tartışmalarının gölgesindeyken, uygulamasını geliştirmeye de devam ediyor. Facebook'un bünyesinde bulunan platform, geçtiğimiz günlerde sadece Android kullanıcıları için gönderilecek videoların sesini kısmaya yarayan bir özelliği duyurmuştu. Çok geçmeden, popüler mesajlaşma uygulamasının yeni bir özellik üzerinde çalıştığı fark edildi: Kaybolan fotoğraflar özelliği.

Kaybolan fotoğraflar ya da kendi kendine silinen fotoğraflar olarak adlandırabileceğimiz bu özellik, WABetaInfo'nun paylaşımıyla ortaya çıktı. Aktarılanlara göre, tıpkı Instagram Direct'te veya Snapchat'te olduğu gibi atılan fotoğrafların erişimi sınırlandırılacak. WhatsApp özelliği iOS ve Android kullanıcılarına sunduğunda, kullanıcılar fotoğraf gönderirken sol altta yeni bir buton ile karşılaşacak. Bu butona tıklayan kişi, göndereceği fotoğrafı kendi kendini yok eden fotoğraf özelliğini kullanarak atmış olacak ve fotoğraf sohbetten çıkıldığı an görüntülenemeyecek.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn't implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.



Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj