WhatsApp'ta akılalmaz açık! Hesabınız devre dışı kalabilir

WhatsApp milyarlarca kişi tarafından kullanıyor. Gizlilik sözleşmesi tartışmaları nedeniyle zaman zaman kullanıcı sayısında değişiklik yaşansa da WhatsApp hala en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri. Bu unvan, milyonlarca kişiye ulaşmak isteyen siber saldırganların da iştahını kabartıyor. Yeni ortaya çıkartılan ve haberimize konu olan WhatsApp güvenlik açığı da akılalmaz bir saldırının gerçekleştirilmesine zemin hazırlanıyor.

WHATSAPP'TAKİ GÜVENLİK AÇIĞI NASIL KULLANILIYOR?

Luis Marquez Carpintero ve Ernesto Canales Perena isimli iki siber güvenlik uzmanı, WhatsApp'taki akılalmaz güvenlik açığını tespit etti. Açık, WhatsApp'ın hesap doğrulama sisteminin zayıf noktasını ortaya çıkartıyor. Buna göre, bir WhatsApp hesabının telefon numarasını bilen saldırganlar, kendi WhatsApp uygulamalarına bu telefon numarasını giriyorlar. WhatsApp bu noktada kişiden doğrulama kodunu teyit etmesini istiyor. WhatsApp, belirli sayıda kod isteği denemesinden sonra 12 saat boyunca kod gönderilmesini engelliyor. İşte bu noktadan sonra saldırganlar harekete geçiyor.