Yaklaşan bayram için çocuklara son dakika hediyesi olarak alınabilecek oyuncak modelleri

Gerçek duygularını asla gizlemeyen çocukların mutluluğunu görmek kimi sevindirmez ki? Siz de hem kendi çocuğunuzu hem sevdiklerinizin çocuklarını mutlu etmek ve yüzlerindeki gülümsemeye şahit olmak istiyorsanız bu bayramda onlara hediyeler dağıtabilirsiniz. Ancak hediye seçerken hem çocuğun yaş grubuna hem armağanın eğitici olmasına dikkat etmekte fayda var. Böyle düşünülmüş hediyeler çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlamalarının yanında zekâ gelişimine de katkıda bulunur. Eğer doğru hediyeyi seçmekte zorlanıyor ve ne alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız hazırladığımız listeye göz atmadan geçmeyin!

1. Çocukların hayal dünyasını renklendiren: LEGO Disney Princess Elsa ve Nokk Hikaye Kitabı Maceraları

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Çocukların hayal dünyasını renklendiren LEGO Disney Princess Elsa ve Nokk Hikaye Kitabı Maceraları hem erkek hem kız çocuklarının ilgisini çeken oyuncaklar arasında yer alıyor. Çocuklar bu kitabı açınca hayal dünyasının renkli âleminde dolaşmaya başlayacak. Disney Karlar Ülkesi 2'nin hayranlarının bayılacağı sette Disney'in Elsa, Olaf, Toprak Devi, Nokk ve Iduna karakterleri mevcut. Herhangi bir kurulum gerektirmeyen oyuncak seti, bayramda hediye etmek için en doğru tercihler arasında bulunuyor. Canlı renkleri ve eğlenceli karakteriyle çocukların bayılacağı eğlence setini sepetinize eklemeyi sakın unutmayın!

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2. Son dönemin favorileri arasında olan: Prestij Köpük Tabancası

Son günlerde gerek sosyal medyada gerek günlük hayatta sıkça karşılaştığınız Prestij Köpük Tabancası, çocukların bayılacağı oyuncaklar arasında bulunuyor. Her yaş grubundaki çocuklara hitap eden ürün; havuz partisi, deniz ve plaj gibi tüm eğlenceli aktivitelerde kullanılabiliyor. Dayanıklı materyallerle üretilen eğlenceli oyuncak, çarpma ve düşmelere karşı direnç gösteriyor. Bayram coşkusunu daha neşeli yaşamanıza yardımcı olacak köpük tabancası, 3 adet pille çalışıyor. Bayramda çocuklara hediye alarak onları mutlu etmek istiyor ve son dakikada ne alacağınıza karar veremiyorsanız en eğlenceli oyuncaklar arasında bulunan ürünü değerlendirebilirsiniz.

3. Kız çocuklarının bayılacağı: Barbie Seyahatte Bebeği ve Aksesuarları

Hemen her kız çocuğunun hayali olan Barbie Seyahatte Bebeği ve Aksesuarları, çocukların hayal dünyasını güçlendiriyor ve onların eğlenceli vakit geçirmesine yardımcı oluyor. Barbie Rüya Evi Maceraları çizgi filminden ilham alınarak tasarlanan seyahat temalı Barbie oyuncak seti, seyahat arkadaşı olan köpekçik, bavul ve 10 parçadan fazla aksesuardan oluşuyor. Set, kız çocuklarına alınabilecek en doğru hediyeler arasında yer alıyor. Bayramda kızınızı ya da sevdiklerinizin kız çocuklarını sevindirmek istiyorsanız gerçekçi tasarımı ve güzelliğiyle göz kamaştıran oyuncak setine göz atmaya ne dersiniz?

4. Çocukların koordinasyon becerisini geliştiren: LEGO City Tatilci Karavanı Yapım Seti

Hem kız hem erkek çocuklarının severek oynayacağı LEGO City Tatilci Karavanı Yapım Seti, kullanılan kaliteli materyali sayesinde uzun süre çocuklara eşlik edebiliyor. Çocukların hayal dünyalarında istedikleri yere gidebilmelerini ve tatil yapmalarını sağlayan karavan, Lego parçalarını birleştirirken koordinasyon gelişimine de destek oluyor. 5 yaş üstü çocukların oynayabileceği Lego seti, detaylı iç mekân tasarımıyla bayramda hediye edilebilecek kaliteli oyuncaklar arasında yer alıyor. Set içeriğinde bulunan karavan, anne-baba, bebek figürü ve diğer aksesuarlar ile çocukların hayal dünyasına katkıda bulunmaya hazır mısınız?

5. Zekâ gelişimine katkıda bulunan: Clementoni İlk Mikroskop Setim

Çocukların zekâ gelişimine katkıda bulunan ve merak duygularını geliştiren Clementoni İlk Mikroskop Setim, 8 yaş üstü çocuklar için uygun. Okul hayatına yeni başlayan çocukların kullanabileceği mikroskop, onların bilime ve araştırmaya olan merakının artmasına yardım ediyor. Nesneleri 150 kat büyüten oyuncak, neredeyse gerçek bir mikroskop görevini görüyor. Kolayca taşınabilen ve nesnelerin daha yakından incelenmesine olanak sağlayan ürünü bayramda çocuklara hediye ederek bilime olan meraklarının artmasına yardımcı olabilirsiniz. Set içerisinde bulunan diğer laboratuvar aksesuarları ile çocuklara gerçek bir araştırma deneyimi yaşatmaya ne dersiniz?

6. Bilim kurgudan hoşlanan çocukların ilgisini çekecek: Misan Uzaktan Kumandalı 360 Derece Dönebilen Araba

Bayramda sevdiklerinizle bir araya geldiğinizde çocuklara hediyeler vererek onların yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturmak istiyorsanız Misan Uzaktan Kumandalı 360 Derece Dönebilen Araba'yı değerlendirebilirsiniz. Hem kız hem erkek çocuklarının ilgisini çekecek oyuncak, uzaktan kumanda yardımıyla yönlendiriliyor. Araba, 360 derece etrafında dönebiliyor. Bu yönüyle özellikle bilim kurguya ilgi duyan çocukların bayılacağı oyuncak, şaşırtıcı hediye seçenekleri arasında bulunuyor. 6 yaş üzeri çocuklar için uygun oyuncak, diğer uzaktan kumandalı araçlara göre daha esnek. Büyük kapasiteli şarj edilebilir pillerle donatılan oyuncak ile bayram coşkusunu katlayın!

7. Okul öncesi dönemde olan çocuklara uygun: SOLE Türkçe-İngilizce Fonksiyonlu Çocuk Laptop'u

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Okul öncesi dönemde olan çocuklar için harika hediye alternatifleri arasında yer alan SOLE Türkçe-İngilizce Fonksiyonlu Çocuk Laptop'u, çocuklara eğlenceli anlar yaşatırken aynı zamanda onların yabancı dil öğrenmelerine de yardımcı oluyor. Oyuncak; harfleri, harflerin sıralanışını, kelimeleri, kelime hecelemeyi ve sayıları öğretiyor. Ayrıca hafızasındaki kelime ve sayı testi gibi testler sayesinde çocukların bilgileri pekiştirmesine yardım ediyor. 120 farklı fonksiyonu bulunan oyuncak sayesinde hem çocukların okula başlamadan önce İngilizce öğrenmeye başlamalarına hem el-göz koordinasyon ve iletişim becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunabilirsiniz.

8. Okçuluk sporuna ilgi duyan çocuklara: Schmülzer Ok-Yay Seti

Hem oyuncak hem spor aktivitesi olabilecek Schmülzer Ok-Yay Seti, okçuluk sporuna ilgi duyan çocuklara hediye etmek için en doğru seçeneklerden biri. Vantuzlu uçları sayesinde cama yapışabilen oklar, etrafa hiçbir şekilde zarar vermiyor ve oyuncak ev içerisinde rahatça oynanabiliyor. 4 yaş üstü çocuklar için uygun olan oyuncak setinde, 1 adet yay ve 3 adet ok bulunuyor. Eğitici ve eğlenceli oyuncak seti, çocukların el-göz koordinasyonlarının gelişmesine yardımcı oluyor. Bayramda sevdiklerinizin yanına giderken eliniz boş gitmek istemiyor ve çocukları mutlu edecek oyuncaklarla onlara bayram sevincini doyasıya yaşatmayı arzu ediyorsanız aradığınız ürün burada!

9. Grup aktivitelerinde kullanılabilen: DEDE Niloya Şef Mutfak

Niloya'yı sevmeyen çocuk var mı? Eğer sizin ve sevdiklerinizin çocukları eğlenceli çizgi film Niloya'yı izlemeden duramıyorsa harika bir hediye önerimiz var! Çocukların bayılacağı ve kalabalık grup aktivitelerinin vazgeçilmez oyuncağı olacak DEDE Niloya Şef Mutfak, eğlenceli oyunlara eşlik ediyor. 3 yaşın üstündeki çocuklar için uygun olan oyuncak setinin içerisinde fırın, lavabo, tezgâh, tabak, bardak, çaydanlık, çatal-bıçak, tava ve pasta gibi mutfak ürünleri bulunuyor. Oyuncakta kullanılan kaliteli plastik materyal, eğlenceli setin uzun süre çocukların oyunlarına eşlik etmesini sağlıyor.

10. Eğlenceli ve eğitici: YıldızDükkan Kutulu Mikrofonlu Piyano Müzik Seti

Kız erkek, her yaş grubunda bulunan çocukların bayılacağı YıldızDükkan Kutulu Mikrofonlu Piyano Müzik Seti, çocuklarınızın en eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Eğlenceli olduğu kadar eğitici yönü de bulunan piyano seti, çocukların el-göz koordinasyonunu geliştiriyor ve notaları öğrenmesine yardım ediyor. 3 yaşın üzerindeki tüm çocukların rahatlıkla kullanabileceği eğitici oyuncak seti, bayramda alınabilecek en keyifli oyuncaklar arasında bulunuyor. Üründe yer alan mikrofon sayesinde çocukların şarkılar söyleyerek sosyalleşmesine ve iletişim kabiliyetlerinin arttırılmasına yardım eden piyanoyu incelemeden alacağınız oyuncağa karar vermeyin!