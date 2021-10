Yanınızdan hiç ayırmak istemeyeceğiniz en iyi bluetooth kulaklık modelleri

Müzik dinlemek, film ya da dizi izlemek, oyun oynamak gibi bilgisayar üzerinden yapabileceğimiz hemen hemen her şey artık telefonlarımıza sığmış durumda. Dolayısıyla bu aktiviteleri gittiğimiz her yerde rahatlıkla yapabiliyoruz. Bluetooth kulaklıklar da bu konudaki en büyük yardımcılarımızdan biri. Sadece telefonumuza bağlanmakla kalmıyor, bilgisayar ve tabletlerimizle de eşleşebiliyorlar. Yani bluetooth kulaklıklar artık yalnızca telefon konuşmalarında kullandığımız aksesuarlar değil. Onları istediğimiz her yere taşıyarak kitap, müzik ya da podcast dinleyebiliyor, dizi ve film izleyebiliyoruz. Öyle ki, kullanım kolaylıkları ve küçük boyutları sayesinde asla yanımızdan ayırmak istemiyoruz! Pek çok model ve marka arasından ihtiyaç ve beklentilerinize en çok uyacağını düşündüğümüz bluetooth kulaklık önerilerini derledik.

Apple AirPods

Apple AirPods, bluetooth kulaklık denince akla ilk gelen ürünlerden biri. Tartışılmaz kalitesinin yanı sıra, şık tasarımı ve kullanım rahatlığı ile Apple kullanıcılarının vazgeçilmez aksesuarlarından olan Airpods, her kulağa rahatça uyan ve düşmeyi engelleyen bir tasarıma sahip. Ürün Tüm Apple cihazlarına kolayca kurulabiliyor. Otomatik olarak açılıp diğer Apple cihazları ile bağlantı kurabiliyor. Bu sayede iPhone, iPad, Apple TV ve iPad touch gibi diğer Apple cihazlarından sesli içerikleri kolayca paylaşabiliyorsunuz. Üstelik tüm Apple ürünleri arasında sorunsuz bir geçiş imkanı da sağlıyor. Hareket ve konuşmayı algılayan ivmeölçere sahip olan AirPods, konforlu bir kullanım imkanı sunuyor. Apple Siri özelliğini sıkça kullanıyorsanız, AirPods size bu konuda fazlasıyla yardımcı olacak. Siri'ye ulaşmak için sadece "Hey Siri" demeniz yeterli! Böylece Siri'ye hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Ürün ayrıca lightning konnektörü ile de kolay şarj imkanı sağlıyor.

Jabra Elite 65t Kulak İçi Kulaklık

Pek çok özelliği bir arada bulunduran işlevsel bluetooth kulaklık tavsiyelerinden biri de Jabra Elite 65t. Gelişmiş dörtlü mikrofon teknolojisi bulunan ürün gürültüleri profesyonel düzeyde engelliyor. Bu sayede gereksiz seslerden uzak ve kaliteli aramalar yapmanızı sağlıyor. Ürünün en güzel özelliklerinden biri de müzik dinlerken gelen aramalarda müziği kapatmak zorunda kalmadan konuşma imkanı sunması. Siz telefon görüşmenizi gerçekleştirirken dilerseniz dinlediğiniz şarkılar altta çalmaya devam edebiliyor. IP55 sertifikasına sahip olan Jabra Elit 65T, suya ve toza karşı da dayanıklı bir yapıya sahip. Üç farklı boyutu bulunan ürün kulak yapısına uyum sağlayarak konforlu bir kullanım sunuyor. Özel ses komutu sayesinde kolayca sesli asistana bağlanabilir ve tek dokunuşla arama yapabilirsiniz. Üstelik HearThrough özelliği ile çevredeki sesleri de filtreleyebilirsiniz. Şarj kutusu cep boyutunda olan kulaklık, 15 saate varan uzun batarya süresi sunuyor.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic

20 saate kadar toplam pil ömrüne sahip Xiaomi Mi True, çift mikrofonlu ENC özelliği ile net çağrı kalitesi sunuyor. Ayrıca 142 sürümü ve AAC ses codec teknolojisi sayesinde de sesleri hem daha gerçekçi hem de ayrıntılı hale getiriyor. Böylece oyun deneyiminizi de iyileştiriyor. "Bluetooth kulaklık telefona nasıl bağlanır?" derseniz, şarj kutusunu açtığınız zaman bir ara birim açılıyor. Akıllı telefonunuzun bluetooth özelliğini açarak kolayca bağlantıyı kurabiliyorsunuz. Bağlantı gerçekleştikten sonra ürünü telefon üzerinden kontrol edebiliyor, hem kulaklığın hem de şarj kutusunun kalan pil seviyesini görüntüleyebiliyorsunuz. Ürün kulaklığın takılı olup olmadığını fark ediyor ve çıkardığınız zaman o sırada dinlediğiniz şarkıyı durduruyor. Kulaklığı tekrar taktığınızda ise müziğinize kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

JBL T560BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık

Bluetooth kulaklık kulak üstü denince akla ilk gelen markalardan biri tabi ki JBL. T560BT kulaklık, Pure Bass ses kalitesine sahip. Bu sayede gün boyu bir konserdeymişçesine müzik dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca yumuşak kulaklık süngerleri de konforlu bir kullanım sunuyor. Uzun ömürlü lityum bataryaya sahip olan JBL T560BT, 16 saate kadar kullanım imkanı sunuyor ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. Gövdesinde yer alan tuşları ile rahatlıkla çağrı cevaplayıp sonlandırabilir ve müziğinizi kontrol edebilirsiniz. Google'ın yanı sıra Siri ile de bağlantıya izin veren ürün kolay taşınabiliyor ve katlandığı için çantada yer kaplamıyor.

Bose QuietComfort Earbuds

Bir diğer bluetooth kulaklık kulak içi model önerimiz Bose Quiet Comfort Earbuds. Gürültü giderme seçeneği sizin için önemliyse bu ürün tam da size göre. Tam 11 seviyeli gürültü giderme teknolojisi ile donatılmış! Üç farklı boyutu bulunan ürünün kulağınıza dokunan her yeri yumuşak silikon ile kaplanmış. Bu sayede konforlu kullanım sağlıyor. Üstelik yağmur, kar ve ter gibi unsurlara karşı da son derece dayanıklı. Tek şarj ile altı saate kadar kullanım imkanı veren Bose Quiet Comfort Earbuds, kablosuz şarj kutusu ile 12 saatlik ek kullanım imkanı da tanıyor. Hem iOS hem de Android ile uyumlu olan ürünü kontrol etmek oldukça basit. "Bluetooth kulaklık nasıl kullanılır?" diye merak ederseniz; çağrı esnasında gürültü gidermek için sol kulaklığa iki kere dokunmanız yeterli. Müziği durdurmak ya da başlatmak için sağ kulaklığa iki kere dokunurken ses açıp kısmak için ise parmağınızı aşağı ya da yukarı kaydırıyorsunuz. Akustik mimarisi ve volüm optimize aktif EQ özelliği ise her volümde sesin net ve dengeli akışını sağlıyor. Ürünün kurulumu için sesli komutu etkinleştirebiliyorsunuz. Üstelik ayarları kişiselleştirmeniz de mümkün! Bluetooth bağlantısı bulunan cihazın on metre menzilinde de çalışabiliyor.

Sony WH-CH510 Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık

35 saat kesintisiz çalma keyfine ne dersiniz? Öyleyse Sony WH-CH510 bluetooth kulak üstü kulaklık ile tanışın. Şarjı azalan ürünü on dakika gibi kısa bir süre şarj etseniz bile 90 dakika kullanabiliyorsunuz. Tek dokunuş ile NFC bağlantısı sağlayabilen ürün hafif yapısı ile rahat kullanım sağlıyor. Ayrıca ince ve ayarlanabilir kafa bandı tasarımına sahip. Sesli bağlantı özelliği de bulunan Sony WH-CH510, kişilerinizle bağlantıya geçmenize, hatta yol tarifi almanıza bile olanak sağlıyor. Bluetooth kulaklık mikrofonlu olduğu için telefonunuzu cebinizden hiç çıkarmadan eller serbest görüşme yapabiliyorsunuz.

Sony WF-1000XM3 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Müzikle baş başa kalıp diğer her şeyden uzaklaşmak isterseniz, çift gürültü sensörü teknolojisine sahip Sony W-1000XM3 bluetooth kulaklığı tercih edebilirsiniz. Kulaklık yüzeyinde bulunan biri ileri, diğeri geri beslemeli çift mikrofon sayesinde uçuş gürültüsünden trafik gürültüsüne, kalabalık ve ofis ortamındaki gürültülere kadar tüm ortam seslerini filtreliyor. Sizi sadece müziğinizle baş başa bırakıyor! HD gürültü engelleme işlemcisi sayesinde neredeyse tüm frekanslarda yayılan gürültüleri engelleyebiliyor. Ayrıca nefes kesen bir ses deneyimi sunuyor. Ürünü çift kulaklıkla kullanmanın yanı sıra tek kulaklık olarak da kullanabilirsiniz. "Bluetooth kulaklık bilgisayara nasıl bağlanır?" derseniz, bilgisayarınızın bluetooth özelliğini açarak cihazı aratmanız ardından bağlantıyı kurmanız yeterli.

OBEV Android Ve Iphone Uyumlu Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Hem Iphone hem de Android ile uyumlu olan Obev Mari Kulaklık, yenilenmiş tasarımı sayesinde estetik bir duruşa sahip. Şarj kutusundan çıkardığınız anda eşleştirdiğiniz ürün ile bağlantı sağlıyor. Müzik dinlemenin yanı sıra görüşme yapmak, yol tarifi almak ve kişisel asistana bağlanmak gibi özelliklerin kullanımına da imkan sağlıyor. Optik sensör ve hareket ölçerleri sayesinde kulaklığın takılı olup olmadığını da algılayabiliyor. Ayrıca H1 çipi kulaklıklardan birinin ya da ikisinin birden takılı olduğunu algılayarak otomatik olarak takılı kulaklığı ve mikrofonu devreye sokuyor. Üstelik sahip olduğu ekstra ivmeölçer sayesinde Siri ile bağlantı kuracağınız ya da telefon görüşmesi yapacağınız zaman dış sesleri kısarak sadece sesinize odaklanıyor. "Bluetooth kulaklık nasıl şarj edilir?" derseniz, şarj kutusu ile kolay dolum imkanı sunuyor. Üstelik Obev şarj kutusu kablosuz şarjı da destekliyor!

Samsung SM-R175NZKATUR Galaxy Buds Plus Bluetooth Kulaklık

Telefon konuşmalarınızı bir üst seviyeye taşımaya ne dersiniz? Samsung SM-R175NZKATUR Galaxy Buds Plus, üç mikrofonlu sistemi ile bambaşka bir telefon görüşmesi deneyimi sunuyor. AKG ses kalitesi sunan iki yönlü hoparlör sayesinde zengin tizler ve derin basların keyfini çıkarabilirsiniz. İki yenilikçi dış mikrofonu sesinizi yakalayarak arka seslerin gürültüsünü engelliyor. Böylece sesinizi görüşme esnasında rahatça duyabiliyorsunuz. Güçlü pili sayesinde tek şarj ile 11 saat kullanabileceğiniz Samsung SM-R175NZKATUR Galaxy Buds Plus, şarj kutusu ile bu süreyi 22 saate kadar çıkarabiliyor. Pil düzeyini akıllı telefonunuz üzerinden kontrol edebiliyorsunuz.

Lenovo Lp1 Livepods Kablosuz Bluetooth Bt 5.0 Kulaklık

Dayanıklı ve ergonomik bir bluetooth kulaklık isteyenlerin rahatlıkla tercih edebileceği ürünlerden biri Lenovo Lp1 Livepods Bt 5.0. Ürün IPX4 özelliği sayesinde sadece suya karşı değil, tere karşı da üstün dayanıklılık gösteriyor. Ayrıca ergonomik tasarıma sahip olduğu için rahat bir biçimde takılıyor ve düşmeden kulak içine kolaylıkla oturuyor. Böylece konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor. Ön yükleme yapmak için düğmeye basmaya gerek kalmadan otomatik olarak cihazınızla eşleştirebiliyorsunuz. Ürün aynı zamanda önceki ve sonraki şarkı arasında kolay geçiş imkanı da sunuyor. 300 saat boyunca stand-by modunda kalabiliyor. Kulaklığı çift olarak kullanabileceğiniz gibi tek kulaklığı kullanmayı da tercih edebilirsiniz. 1,5 saatte pili tamamen dolan ürün 12 saate kadar kullanmanıza olanak tanıyor. Eşleştiği cihaz ile 10-20 metre aralığında bağlantıda kalabiliyor.

Sony WIC310B Kulak İçi Kulaklık

Boyun bandı tasarımı tercih edenler için Sony WIC310B kulak içi kulaklık en iyi tercihlerden biri. Hafifliği, şıklığı ve kullanım kolaylığı ile ideal kablosuz kulaklıklardan biri olan ürün, bluetooth bağlantı ile kullanılıyor. 15 saate kadar çalma süresine sahip olduğu için gün boyu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Boyun bandı tasarımını dolaşma olmadan rahatça kullanmanız için her iki kulak başlığında dahili bir mıknatıs bulunuyor. Boynu saran tasarımı hafif olduğu için rahat ve özgür bir kullanım olanağı sunuyor. Ses netliğini sağlamak için de 9 mm sürücü birimleri bulunuyor. Bu sayede sorunsuz çağrı almanıza ve müzik dinlemenize olanak sağlıyor. Tek dokunuş ile "eller serbest" moduna geçiş yapabiliyor ve çağrılarınızı cevaplayabiliyorsunuz.

