Yapışkan bikini trendi akıllara durgunluk veriyor! Havuz başında giydiği tanga bikini altı olay oldu

Yapışkan bikiniler vücuda yapışmalarıyla dikkat çekse de birçok kişinin kullanmaktan uzak duracağı parçalar arasında yer alıyor. Model Chloe Saxon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapışkan bikini trendini deneyerek hayranlarının ilgisini topladı.

"Yapışkan" mayo, bikininizin vücudunuza yapışmış gibi görünmesini sağlamak için şeffaf askılarla geliyor.

Chloe, turuncu yapışkan bikinisinin her açısını göstererek bu bkini trendinin farklı yönlerini ortaya çıkardı. Askılarının şeffaf olmasına rağmen gözükmesi yapışkan bikinilere olan ilgiyi azaltıyor.

Chloe, yüzme havuzunda poz verirken vücudunun kıvrımlarını sergiledi. Chloe, hayranların bikininin sırt tasarımını görebilmesi için arkasını döndü.

Sosyal medya modelinin takipçileri "Muhteşem görünüyor", "Kraliçe" yorumlarını yaptı.



