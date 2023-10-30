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Yarı çıplak kamyonetin arkasında kaçırılmıştı! Shani Louk ile ilgili tartışmalara son veren açıklama: 'Kalbimiz kırık'

30.10.2023 14:33 | Son Güncelleme:
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Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda 23 yaşındaki İsrail-Alman vatandaşı Shani Louk'un kaçırılması gündem olmuştu. Yarı çıplak bir şekilde kamyonetin arkasında Hamas tarafından kaçırıldığına dair fotoğrafları ortaya çıkan Louk'un o günden beri hayatta olabileceği iddia edilmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Louk'un hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yarı çıplak kamyonetin arkasında kaçırılmıştı! Shani Louk ile ilgili tartışmalara son veren açıklama: 'Kalbimiz kırık'

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail-Alman vatandaşı 23 yaşındaki Shani Louk'un ölümünün doğrulandığını paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Bir müzik festivalinden kaçırılan ve Hamas teröristleri tarafından işkence edilerek Gazze'de dolaştırılan Shani, akıl almaz dehşetler yaşadı. Kalbimiz kırık” ifadelerine yer verildi.

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KAMYON ARKASINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Hamas’ın başlattığı saldırının ardından 8 Ekim’de sosyal medyada Louk’un, bir kamyonetin arkasında yarı çıplak halde yattığı görüntüleri de yer almıştı. Anne Ricarda Louk batı medyasına yaptığı açıklamada, görüntülerdeki kişinin kızı Shani olduğunu belirtmişti.

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İlerleyen günlerde Shani Louk’un hala hayatta olabileceğine ve saldırıdan yaralı olarak kurtulduğuna ilişkin iddialar da ortaya atılmıştı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas

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