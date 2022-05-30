Yasak Elma Ender'in stilini benimsemek isteyenlere bordo elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Her hafta farklı bir tempoyla seyircisini ekranlara kilitleyen Yasak Elma, konusu ve oyunculuklar kadar karakterlerin giydiği kıyafetlerle de konuşuluyor. Her hafta birbirinden şık görünümlerle seyirciyle buluşan dizi karakterleri, hayranlarına ilham olmaya devam ediyor. Özellikle dizinin en güçlü karakterlerinden biri olan Ender'in stili ise hemen herkesin favorisi. Karakterin hayranı olan izleyicilerdenseniz yazıyı okumaya devam ederek Ender'in stilini kendi stilinize uyarlamanıza yardımcı olacak birbirinden şık elbiselerle tanışabilirsiniz. Stilinize Ender dokunuşu yapmak için bu ürünlere mutlaka göz atın!

1. Whenever Company Yandan Yırtmaçlı Uzun Elbise'yle herkesi büyülemeye hazır mısınız?

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Ender'in etkileyici stiliyle kendi stilinizi birleştirmenize olanak tanıyan ilk parça, Whenever Company Yandan Yırtmaçlı Uzun Elbise. Vücudunuzu tamamen sararak fit bir görünüm kazanmanızı vadeden elbise, yumuşak dokulu kumaşının verdiği rahatlık sayesinde muhteşem hissetmenizi sağlıyor. Derin yırtmacı ile tüm dikkatleri bacaklarınıza çeken elbise, degaje kol detayıyla da omuz ve boyun dekoltesi yaratıyor. Elbisenin kalça ve basen bölgesinde yer alan drapeler ise elbiseye hoş bir hareket katıyor. Baştan sona göz alıcı nüanslarla bezeli elbise, gecenin yıldızı olmanızı sağlayacak.

2. Tüm kıvrımlarınızı ortaya çıkaran: TRENDYOLMİLLA Yaka Detaylı Elbise

Yarattığı sade siluet ile doğal güzelliğinizi abartısız biçimde göz önüne çıkaran TRENDYOLMİLLA Yaka Detaylı Elbise, pek çok davet için tercih edebileceğiniz bir ürün. Yüksek kaplarıyla göğüsleri toparlayan elbise göğüs altında yer alan korsaj detayı ile belinizi kavrayarak daha zarif görünmenizi sağlıyor. Üst bedene kalem formuyla eşlik eden etek, diz hizasında biten boyu sayesinde şık bir bacak dekoltesi sunuyor. Ayrıca eteğin arkasında yer alan mini yırtmaç ve çapraz askılı sırt detayı elbiseye havalı bir stil katıyor.

3. Asil duruşunuzla herkesi etkilemek için MAVİBEYAZ BUTİK Balık Model Abiye Elbise'den yardım alabilirsiniz

Asaletinizle gecenin en çok konuşulan ismi olmak ister misiniz? MAVİBEYAZ BUTİK Balık Model Abiye Elbise içerisinde prensesler gibi hissetmenizi sağlayan tarzıyla masalsı bir görünüme kavuşmanıza olanak tanıyor. Balık model kalıbıyla fiziğinizin muhteşem gösteren elbisede kalp yaka detayı bulunuyor. Yaka detayını tamamlayan düşük kollar, romantik bir görünüm yaratıyor. Üst beden ve arka etek kısmında dantel detaylarına yer verilen elbisenin yerlere kadar uzanan etek boyu, daha zarif ve uzun görünmenize yardımcı olarak elbiseyi tamamlıyor. Herhangi bir aksesuara gerek duymadan kendinizi ışıl ışıl hissetmek için elbiseye mutlaka göz atmalısınız!

4. TRENDYOLMİLLA Dik Yakalı Elbise, sade ve şık stiliyle göz kamaştırıyor

Daha klasik bir elbise arayışındaysanız TRENDYOLMİLLA Dik Yakalı Elbise sade ve şık tarzıyla dikkat çekici görünmenizi sağlayacak. Klasik görünümünün yanı sıra modern dokunuşlara da sahip elbisenin dik yaka detayı ise dikkat çekici görünmenizi sağlıyor. Göğüs bölümünde yer alan pens katları sayesinde hacimli bir üst beden görünümü yaratan parça, ince kemer detayıyla belinizi vurguluyor. Kalçaları sararak dümdüz inen etek, diz kapağı hizasında biterek midi bir etek boyu sunuyor. Eteğin arkasında yer alan mini yırtmaç detayı ise ideal etek boyunu tamamlayarak rahat hareket etmenize yardımcı oluyor.

5. En çılgın partilere SheIn Bodycon Parti Elbisesi'yle renk katmak ister misiniz?

Ender'in cesur stilini kendi stilinize uyarlarken kullanabileceğiniz bir diğer iddialı parça ise SheIn Bodycon Parti Elbisesi. Havalı partilerin yüksek enerjisini üzerinde barındıran elbise, mini boyu ve dar kalıbı ile harika görünmenizi sağlayacak. Üst bölümü şık bir büstiyer olarak tasarlanan elbisenin göğüs kapları ise göğüslerinizin daha toparlanmış bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor. Bel bölümünde transparan tül detayına yer verilen ürün, kadınsı stilinizi vurgulayarak güzelliğinizi ortaya çıkarıyor. Ayarlanabilir askı detaylarına sahip elbise, rahat bir kullanım sağlıyor.

6. DIDK Parti Elbise, romantik akşam yemeklerinin kurtarıcısı olacak

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Romantik ve iddialı bir stil yaratmayı hedefliyorsanız DIDK Parti Elbise tam size göre. En özel anların kurtarıcısı olacak elbise, güzelliğinizi ortaya çıkaracak bir sadeliğe sahip. Tek parçalık formdaki elbise, bedeninizi hoş bir şekilde sararak kıvrımlarınızın belirginleşmesini sağlıyor. Elbisenin sade tasarımına hareket katan degaje yaka ise elbiseyi dinamik bir hâle getiriyor ve orantılı göğüs dekoltesi sunuyor. Şık görünümlü ve mini boydaki elbisenin ayarlanabilir askıları ise elbiseyi dilediğiniz boyda kullanabilmenizi sağlıyor.

7. TRENDYOLMİLLA Tek Omuzlu Elbise'yle modern ve sade bir görünüm yakalayın

Sade kumaş görüntüsünü hareketli detaylarla buluşturarak havalı bir tarz yaratan TRENDYOLMİLLA Tek Omuzlu Elbise'ye yazımızda yer vermesek olmazdı. Sezonun en trend detaylarından olan çapraz omuz geçişi, elbiseye eğlenceli bir hava katarak elbiseyi hareketlendiriyor. Sık drape detayları elbiseyi tekdüzelikten kurtararak elbiseye eğlenceli bir hava katıyor. Elastik bir kumaşa sahip elbise, rahat hareket alanı sağlarken stil dolu çizgisinden ödün vermiyor. Mini boyu ve dinamik görüntüsü sayesinde elbiseyi aksesuara gerek duymadan kullanabilir, elbisenin yarattığı enerji dolu stille herkesi büyüleyebilirsiniz.

8. TRENDYOLMİLLA Triko Elbise'yi farklı aksesuarlarla birleştirerek farklı stiller yaratabilirsiniz

Şık gece kıyafetlerinde yakaladığınız muhteşem görünümü günlük kombinlere uyarlamak isterseniz TRENDYOLMİLLA Triko Elbise'ye mutlaka göz atmalısınız. Triko kumaşıyla dikkat çeken parça, rahat bir his yaşatırken kullanım kolaylığı da sağlıyor. Kumaşında dikey çizgiler bulunan elbise, bir illüzyon yaratarak boyunuzun daha uzun görünmesine olanak tanıyor. Üst bedeninizi ve kollarınızı mükemmel bir şekilde saran elbise, eteklere doğru genişleyerek hoş bir stil yaratıyor. Midi boyuyla dikkat çeken ürünü günlük olarak kullanabileceğiniz gibi farklı aksesuarlarla tamamlayarak gece gezmelerine de rahatlıkla uyarlayabilirsiniz.