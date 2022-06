Yavru köpekleriniz için sağlıklı ve besleyici en iyi yavru köpek maması çeşitleri

Eğer ilk defa yavru bir köpek sahipleniyorsanız mama seçimi konusunda bocalamanız normal. Hangi mamayı almanız gerektiği konusunda kararsızsanız en iyi yavru köpek mamalarına göz atarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Tabii bu süreçte köpeğinizin aktivite durumunu, kilosunu, bünyesinin hassas olup olmadığı gibi birçok önemli noktayı göz önünde bulundurmalısınız. Bu yüzden en iyi yavru köpek mamalarının bir arada olduğu listemizi inceleyerek köpeğinize en uygun mamayı seçebilirsiniz.

1. Tüylü dostlarınız için en iyilerden biri: Hill's Puppy Kuzu Etli Yavru Köpek Maması

Köpek maması sektörünün önde gelen ürünlerinden Hill's Puppy Kuzu Etli Yavru Köpek Maması, hem kaliteli hem besleyici köpek maması arayanların aklına gelen ilk seçeneklerden. Mama konusunda inatçı olan köpeklerin bile severek yediği ve kalitesiyle iddialı olan markanın yavru köpekler için özel üretilen maması, protein ve vitamin bakımından köpeğiniz için en sağlıklı mamalar arasında yer alıyor. Köpeğinizin beyin ve göz gelişimine gereken özeni gösteren içeriği ve yağsız kas yapısının oluşması için en kaliteli proteinlerden elde edilen ürün, 14 kilo olduğu için yavru köpeğinizin mama ihtiyacını uzun süre karşılıyor.

2. Yavru köpeğinizin tüm ihtiyaçları için Royal Canin Mini Puppy Yavru Kuru Köpek Maması

"En iyi yavru köpek maması hangisi?" diye soracak olursanız yanıt olarak Royal Canin Mini Puppy Yavru Kuru Köpek Maması'nı verebiliriz. Yorkshire Terrier, Papillon, Chihuahau, Pekingese gibi küçük ırk yavru köpeğiniz varsa bu mamayı tercih edebilirsiniz. Maksimum 10 kg köpekler için uygun olan mamayı, patili dostunuz 10 aylık olana kadar gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ürünün içeriğindeki %31 protein ve %20 yağ oranı, köpeğinizin günlük enerji miktarını almasını sağlar. Sindirim sistemini dengeleyerek kolay sindirilen ürün, en kaliteli yavru köpek mamalarından biri. Aynı zamanda ürün, minik patili dostunuzun zorlanmadan yemesini sağlayan boyut ve şekildeki krakerlerden oluşur.

3. Yüksek proteinli düşük karbonhidratlı: Orijen Yavru Köpek Maması

Yavru köpeklerin gelişimsel ve biyolojik özellikleri göz önünde bulundurularak üretilen Orijen Yavru Köpek Maması, yavru köpek maması tavsiyelerimizden bir diğeri. %38 yüksek protein ve %17 düşük karbonhidrat oranının yanında taze et, ciğer, balık gibi besleyici zengin içeriğiyle her boydaki köpeğinizin tüm ihtiyaçlarını dikkate alıyor. Aynı zamanda ürünün içerdiği dondurulmuş tavuk ve ciğer, köpeğinizin iştahla mama yemesini sağlıyor. Yine de yumurtaya karşı hassas bir yavru köpeğiniz varsa patili dostunuzun alerjik reaksiyon gösterme olasılığının yüksek olduğunu unutmayın.

4. Küçük ve mini ırk yavru köpeklere özel: Pro Plan Small & Mini Puppy Somonlu Köpek Maması

En besleyici içeriklerden olan somon ile zenginleştirilmiş Pro Plan Small & Mini Puppy Somonlu Köpek Maması, yavru köpeğinizin sağlıklı yaşamasına destek olan en kaliteli yavru köpek maması listesinde başı çekiyor. Köpeğinizin yaşı, ırkı, boyutu gibi temel özelliklerin dikkate alınarak geliştirilen ürün, OptiStart formülüyle yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ürünün doğal probiyotikler ile formüle edilen içeriği, sindirim konusunda hassas köpekleriniz için oldukça ideal. Bunun yanında köpek maması, deri hastalıklarına meyilli dostlarınız için amino asitler, B vitaminleri ve çinko gibi deri sağlığını koruyacak zengin içeriğe sahip.

5. Yavru köpeğinizin sağlığı Advance Maxi Junior Tavuklu Büyük Irk Yavru Köpek Maması ile güvende

Bir tık cep yaksa da en iyi yavru köpek maması markaları arasında olan Advance'nin büyük ırklar için üretilen Maxi Junior Tavuklu Büyük Irk Yavru Köpek Maması, 12 ve 24 ay arasındaki büyük ırk yavru köpeklere uygun. Büyük ırk köpeklerin küçük ırklara göre gelişimi daha uzun sürer. Bu nedenle yavru köpeğinizin gelişim sürecine uygun olarak geliştirilen kalsiyum ve D vitamini bakımından oldukça zengin olan mama, kas ve kemik gelişimine destek verirken aynı zamanda eklem sağlığı ve bariyerlerini güçlendirir. Ürünün içerdiği pirinç ve tavuk, yavru köpeğinizin sindirimini kolaylaştırır.

6. Koruyucusuz ve tahılsız N&D Pumpkin & Kuzu & Yaban Puppy Mini

Evcil hayvan sahiplerinin gönül rahatlığıyla kullanacağı tamamen doğal içerikli N&D markasının birbirinden farklı lezzette mamaları mevcut. N&D Pumpkin & Kuzu & Yaban Puppy Mini'nin içeriğinde hem antioksidan hem lif bakımından zengin olan ve bağışıklık sistemini dengeleyen kabak bulunur. Yüksek karbonhidrata ihtiyaç duymayan köpeğiniz için ürünün formülünde tahıl bulunmaz. %96 oranında hayvansal protein ve balkabağı içeren mama, doğal ve lezzetli oluşuyla denemeye değer. Aynı zamanda ürünün içeriğindeki vitaminlerin uzun ömürlü kalması için koruyucu atmosfer paketleme teknolojisi kullanan N&D markası, yavru köpeğiniz için gereken tüm özeni gösterir.

7. Hassas yavru köpekler için özel üretilen Profine Puppy Lamb Az Tahıllı Hipoalerjenik Kuzu Etli & Patatesli Yavru Köpek Maması

Yavru köpek sahiplerinden neredeyse tam puan alan Profine Yavru Köpek Maması, kuzu eti ve patates aromasıyla yavru köpeğinizin ağzına layık mamalardan biri. Eğer olumsuz reaksiyon göstermeye yatkın hassas bünyeye sahip yavru köpeğiniz varsa bu durumu en aza indirmek için hipoalerjenik mamalar kullanmalısınız. Profine, alerji konusunda hassas patili dostlarınızı yalnız bırakmıyor ve düşük tahıllı içeriğiyle evcil hayvan sahiplerinin işini kolaylaştırıyor. "Peki Profine yavru köpek maması nasıl verilir?" diye soracak olursanız paketin arkasında yer alan beslenme talimatlarına dikkat etmeniz yeterli.

8. Köpeğinizin fiziksel gelişimine tam destek: Acana Heritage Puppy Small Breed Köpek Maması

Vücut ağırlığı 9 kg'a kadar olan küçük ırk yavru köpekleriniz için ideal olan Acana Hertage Puppy Small Breed Köpek Maması, patili dostunuzun fiziksel gelişimini sağlıklı şekilde tamamlaması için tahıl, pirinç gibi karbonhidratlara içeriğinde yer vermiyor. Bu sayede yavru köpeğinizin gelişimini maksimum seviyeye çıkarıyor. %70 oranında et bulunduran mamanın oranını köpeğinizin ırkı, kilosu ve aktivitesine bağlı olarak ayarlayabilirsiniz. Günde 2 kez verilmesi tavsiye edilen mama, içeriğinde yağsız kas gelişimini destekleyen birinci sınıf et içeriklerinden faydalanarak yavru köpeğinizin ihtiyacı olan kaliteli et tüketimini karşılıyor. Ayrıca köpeğinizin olası obezite rahatsızlıklarını önlemek için düşük karbonhidrat bulunduruyor.

9. Köpeğinizin ileride yaşayacağı rahatsızlıkları Mera Hindili Pirinçli Yavru Köpek Maması ile engelleyebilirsiniz

Yavru köpeğiniz deri hastalıkları veya mide bağırsak rahatsızlıklarını sıklıkla yaşıyorsa Mera Hindili Pirinçli Yavru Köpek Maması'na şans verebilirsiniz. İçeriğinde köpeğinizin hassas bünyesini etkileyecek herhangi bir maddeye yer vermeyen mama, yavru köpeğinizin gelişim dönemindeki ihtiyaçlarını en sağlıklı şekilde karşılıyor. Doğal yollar sayesinde köpeğinizin ileri dönemlerde yaşayabileceği olası kalp damar rahatsızlıklarının önüne geçerek eklemlerinin daha dayanıklı hâle gelmesine yardımcı oluyor. A, C, D3 vitaminleri, hindi ve tavuk eti, çinko gibi faydalı içeriklerle formüle edilmiş ürünü yavru köpeğinizin günlük hareket durumu, ağırlığı, hassasiyeti gibi durumları gözlemleyerek belirtilen ölçüde verebilirsiniz.

10. Köpeğinizin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesi için La Vital Somonlu Büyük Irk Yavru Köpek Maması

Büyüme dönemi, köpeğiniz için en önem verilmesi gereken süreçlerden biri hiç kuşkusuz. La Vital Somonlu Büyük Irk Yavru Köpek Maması, 2-15 ay arası yavru köpeklerinizin beslenmesi için özel olarak üretilen en iyi yavru köpek maması 2020 listesinin başında geliyor. Tüy dökülmesi yaşayan yavru köpeğinizin sorununu ürünün içerdiği somon sayesinde ortadan kaldırabilir, köpeğinizi bu lezzet ile tanıştırabilirsiniz. La Vital markasının yavru köpeğinizin bağırsak dengesini koruyan ve sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasını sağlayan lezzeti ile köpeğinizi gönül rahatlığıyla besleyebilirsiniz.

11. Zengin minerallerin bir arada bulunduğu Reflex Puppy Lamb Kuzu Etli ve Pirinçli Yavru Köpek Maması

Yavru köpek sahibi biri olarak muadillerine göre daha uygun fiyatlı ve kaliteli bir mama arayışındaysanız Reflex Puppy Kuzulu Yavru Köpek Maması'nı tercih edebilirsiniz. Köpeğinizin gelişimini olumlu yönde etkileyecek kalsiyum, çinko, potasyum gibi mineraller ve kuzu eti ile dolu mamayı patili dostunuzun bayıla bayıla yiyeceğinden emin olabilirsiniz. Özellikle kuzu eti yavru köpekler için müthiş önem taşıyan protein kaynaklarından biri. Bu yüzden büyüme ve gelişme dönemini doğrudan etkileyen besinlerin yanında yavru köpeğinizin kuzu etinden bol bol faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kuzu etinin sindirim problemi yaşayan yavru köpekleri rahatlattığını da belirtelim.

12. Uygun fiyata premium kalite: Dr.Sacchi Puppy Large Lamb Büyük Irk Yavru Köpek Maması

Önerdiğimiz yavru köpek maması içeriklerinden farklı olarak sığır etiyle lezzetlendirilen Dr. Sacchi Puppy Large Lamb Büyük Irk Yavru Köpek Maması, evcil hayvanınızın 1 yaşına kadar kaliteli beslenme düzeyini artırıyor ve bu sayede köpeğinizin ileri yaşlarda karşılaşabileceği sağlık problemlerini en aza indiriyor. Mamanın içeriği, yüksek kalitede kurutulmuş sığır eti ve tavuk etiyle zenginleştiriliyor. Peki, içeriğinde %70 hayvansal protein kaynağı bulunan bu yavru köpek mamasının patili dostunuza ne kadar verilmesi gerekiyor? Eğer başka mama kullanıyorsanız öncelikle %25 oranındaki ürüne %75 eski mamadan karıştırmalı ve evcil dostunuza günden güne bu miktarı artırarak vermelisiniz.

13. Sağlıklı yavru köpek mama markalarından biri daha: Purina Dog Chow Kuzu Etli Yavru Kuru Köpek Maması

Alanında uzman kişiler tarafından geliştirilen mamalara sahip Dog Chow, Kuzu Etli Yavru Kuru Köpek Maması ile öne çıkıyor. Katkısız besin maddeleri kullanmaya özen gösteren markanın bu ürününü yavru köpeğiniz yetişkinlik dönemine kadar tüketebilir. Ürünün içeriğindeki kuzu etinin saymakla bitmeyen faydalarının yanında dengede tutulan tahıl oranı, yavru köpeğinizin dengeli ve sağlıklı beslenmesini sağlıyor. İç ve dış faktörlere karşı mükemmel koruyucu olan E ve C vitaminlerine de içeriğinde yer verilen mama sayesinde patili dostunuz alması gereken vitaminlerden eksik kalmıyor. Üründe bulunan hindiba, yavru köpeğinizin sindirim sistemi sağlığına destek oluyor.

14. Köpeğinizin günlük alması gereken enerji dozunu Brit Care Kuzu Etli & Pirinçli Büyük Irk Yavru Köpek Maması ile karşılayın

Yavru ve genç köpekleriniz için düşünebileceğiniz Brit Care Kuzu Etli & Pirinçli Büyük Irk Yavru Köpek Maması, süper premium kalitedeki mamalar arasında bulunuyor. Ürünün içerdiği fosfor ve kalsiyumun dengede tutulması köpeğinizin büyüme sürecinde problemler ile karşılaşmasını önlüyor. EPA ve DHA yağ asitleri bulunduran mama, yavru köpeğinizin beyin ve sinir sisteminin sağlıklı gelişmesine destek veriyor. Ürünün omega ve çinko ile formüle edilmesi sayesinde evcil hayvanınızın tüy ve deri sağlığı riske girmiyor. Mamada bulunan yucca ekstratı, karaciğerde amonyak zehirlenmesine karşı bariyer oluşturuyor. Ürün; soya, domuz eti gibi alerjen maddeleri de içeriğinde barındırmıyor.