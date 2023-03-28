'Taban tabana zıt bir arkadaşım...' Ağıralioğlu'nun 'Oy vermem' çıkışına, İYİ Partili Özlale bu sözlerle yanıt verdi!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalarıyla dikkat çeken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan gündem yaratacak yeni bir açıklama gelmişti. Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini belirten Ağıralioğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım." ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu'nun bu sözleri Ankara kulislerini yeniden hareketlendirirken, İYİ Parti cephesinden peş peşe yeni açıklamalar geldi.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in bu açıklamalardan önceden bilgisi olmadığının altını çizerken "Altına imza attığımız metinlerin de sonuna kadar arkasındayız. Bununla ilişkili olarak 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur." açıklamasında bulundu.

Ağıralioğlu'nın 'oy vermem' çıkışı gündemdeki yerini korurken, konuyla ilgili bir açıklama da geldi. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'den geldi.

İYİ PARTİLİ ÖZALALE: "KEŞKE BU KADAR SERT OLMASAYDI"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Özlale, söz konusu açıklamaların partiyi üzdüğünü belirtirken, "Keşke bu açıklama bu kadar sert olmasaydı. Keşke bazı görüşlerimizi biz aile içerisinde dillendirseydik. Oldu ama bu motivasyonumuzu seçimi kazanma arzumuzu değiştirmedi." diye konuştu.

İYİ Partili Özlale'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TABAN TABANA ZIT OLDUĞUM BİR ARKADAŞIM"

"Yavuz bey, benim siyasi görüş açısından hayata bakış açısından taban tabana zıt olduğum bir arkadaşımdır, arkadaşımızdır. O milliyetçi muhafazakar bir yapıdan gelir, ben öyle bir yapıdan gelmiyorum. Ben biraz daha kendimi sosyal demokrat bir yapıda olarak gören biriyim. İlk defa Divan'da tanıştık ama oturduğumuzda bir müşterekte buluştuğumuz ve fikir alış verişlerinden de çok yararlandığım birisidir. Ben Yavuz arkadaşıma da bir selam göndereyim.

"GÖKHAN ZAN VE ÜNAL KARAMAN'I ARAMIZA KATTIĞIMIZ GÜN..."

Belirtildiği gibi Yavuz Bey'in söyledikleri partinin görüşü değil. Kendi görüşlerini açıkladı ki bu da sürpriz bir durum değil. Zamanlama açısından ise Gökhan Zan ve Ünal Karaman'ı aramıza kattığımız gün o açıklamayı yapmasa daha iyi olurdu.

"O AÇIKLAMA TABİKİ PARTİYİ ÜZDÜ"

Ben o akşam kendisini de aradım. O açıklama tabiki partiyi üzdü. Biz tekrardan seçimi kazanmaya motive olmuşken, en fazla genel başkanımız çalışırken bu tür bir açıklama tabiki insanlarda yeniden bir soru işareti yaratıyor.

O yüzden açıklamaları kendini bağlıyor. Keşke bu açıklama bu kadar sert olmasaydı. Keşke bazı görüşlerimizi biz aile içerisinde dillendirseydik. Oldu ama bu motivasyonumuzu seçimi kazanma arzumuzu değiştirmedi.

AĞIRALİOĞLU'NUN "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEM" AÇIKLAMASI

Biz İYİ Parti olarak altına imza attığımız mutabakat metnine sadık kalacağız. Kemal Bey'i bu ülkenin cumhurbaşkanı yapacağız. Bütün gücümüz, motivasyonumuz bu.

Arada böyle açıklamalar gelebilir. Sadece bizden değil başka partilerden de gelebilir. Bunlar bence demokrasi içerisinde kabul edilebilir şeyler. Çok da fazla büyütmemek lazım.

"BİZ BU SEÇİMİ KAZANIYORUZ"

Bizim sahada gördüğümüz şey biz bu seçimi kazanıyoruz ve bu seçimi kazanacağız. Hem İYİ Parti beklenenden çok daha fazla oy alacak hem de Kemal Bey cumhurbaşkanı seçilecek. Tabiki bütün partilerde aykırı sesler olacaktır. Biz bunlara da dayanıklı olmayı öğrenmeliyiz."

