Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk'te Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.
Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları:
- Düzenlediğimiz basın toplantısının muhteviyatıyla ilgili genel başkanımızla görüşmemiz olmadı. En son 3 gün önce görüştük. Süreci değerlendirdik, masadan kaldırıldı, tekrar masaya avdet edildi. Bu süreçte önceliklerimiz ne olmalı, partilerimiz ne kadar kuvvetli çıkabilirse ona konsantre olmalı diye. Seçim, parlamentoda temsiliyeti ne kadar kuvvetlendirme yönünde istişarede bulunduk. Tek başına kalmanın, müstakil olmanın, zorlukları, avantajları hem GİK hem divanda görüşüldü. Genel başkan da masadan kalkarken de 'GİK'in onayıyla veriyoruz' demişti. Biz konuştuğumuz meseleleri sizin programlarınızda da üç dört senedir konuşuyoruz.
"KILIÇDAROĞLU'NUN VERDİĞİ CEVABI NAZİK BULDUM"
- Masada kriz yaşandı. Biz kavga edersek de mutabık kalırsak da tutacağımız hat, iktidara yönelttiğimiz ahlaki üstünlüğümüzü muhafaza etmek. Bizden özür dilenmedi. Tekliflerimiz nezaketle karşılanmadı. Şunu demek zorundaydım; ahlaki üstünlüğünü kaybederek girdiğimiz yarışta daha hoşgörüsüz ve sizi tenkit edenlere saldırgansanız, milletinizin karşısına çıkıp benim böyle olduğunu bildiğim adayı bize dayatmada bulunamazsınız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun benimle ilgili verdiği cevabı çok nazik buldum. Bu ilk defa bir naziklikti. Teklifimizin merkezinde kazanmak vardı.
"PARTİME YAPILANDAN RAHATSIZIM"
- Dönüş sürecindeki Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dair bütün bunlarla istişare süreçlerde yüzümüze vurulan kekremsi ifadeler, masada, maşeri muhalefet vicdanında bu işi görmezden gelin, anlayışlı olun diye İYİ Parti'nin hissesine tahammülü düşündü. Söylediklerimizin ciddiye alınmadığını gördüm. Ben partimden rahatsız değilim, partime yapılanlardan rahatsızım. İYİ Parti'nin kırmızı çizgilerin doğru anlaşılmasını isterim. Bize gizli ve hususi gündemimiz varmış gibi pazarlanıyor olması, sanki görüşmelerin böyle sızdırılması, mevki pazarlıkları yapıyormuş gibi İYİ Parti'nin ilzam edildiği. Ben testi kırılmadan uyarmış oldum.
KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEK Mİ?
- Ben milletten duyduğumu masaya söylüyorum. Kırgın, kızgın, üzgün oy verileceği duyulsun istiyorum. Görülsün ki, İYİ Parti kırıldı. Bu emeklerin bu şekilde heba edilmesine karşı bir itirazdır.