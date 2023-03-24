HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı

Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı

24.03.2023 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla siyaset gündemine oturan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk'te Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları:

  • Düzenlediğimiz basın toplantısının muhteviyatıyla ilgili genel başkanımızla görüşmemiz olmadı. En son 3 gün önce görüştük. Süreci değerlendirdik, masadan kaldırıldı, tekrar masaya avdet edildi. Bu süreçte önceliklerimiz ne olmalı, partilerimiz ne kadar kuvvetli çıkabilirse ona konsantre olmalı diye. Seçim, parlamentoda temsiliyeti ne kadar kuvvetlendirme yönünde istişarede bulunduk. Tek başına kalmanın, müstakil olmanın, zorlukları, avantajları hem GİK hem divanda görüşüldü. Genel başkan da masadan kalkarken de 'GİK'in onayıyla veriyoruz' demişti. Biz konuştuğumuz meseleleri sizin programlarınızda da üç dört senedir konuşuyoruz.

"KILIÇDAROĞLU'NUN VERDİĞİ CEVABI NAZİK BULDUM"

  • Masada kriz yaşandı. Biz kavga edersek de mutabık kalırsak da tutacağımız hat, iktidara yönelttiğimiz ahlaki üstünlüğümüzü muhafaza etmek. Bizden özür dilenmedi. Tekliflerimiz nezaketle karşılanmadı. Şunu demek zorundaydım; ahlaki üstünlüğünü kaybederek girdiğimiz yarışta daha hoşgörüsüz ve sizi tenkit edenlere saldırgansanız, milletinizin karşısına çıkıp benim böyle olduğunu bildiğim adayı bize dayatmada bulunamazsınız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun benimle ilgili verdiği cevabı çok nazik buldum. Bu ilk defa bir naziklikti. Teklifimizin merkezinde kazanmak vardı.

hh

"PARTİME YAPILANDAN RAHATSIZIM"

  • Dönüş sürecindeki Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dair bütün bunlarla istişare süreçlerde yüzümüze vurulan kekremsi ifadeler, masada, maşeri muhalefet vicdanında bu işi görmezden gelin, anlayışlı olun diye İYİ Parti'nin hissesine tahammülü düşündü. Söylediklerimizin ciddiye alınmadığını gördüm. Ben partimden rahatsız değilim, partime yapılanlardan rahatsızım. İYİ Parti'nin kırmızı çizgilerin doğru anlaşılmasını isterim. Bize gizli ve hususi gündemimiz varmış gibi pazarlanıyor olması, sanki görüşmelerin böyle sızdırılması, mevki pazarlıkları yapıyormuş gibi İYİ Parti'nin ilzam edildiği. Ben testi kırılmadan uyarmış oldum.

KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEK Mİ?

  • Ben milletten duyduğumu masaya söylüyorum. Kırgın, kızgın, üzgün oy verileceği duyulsun istiyorum. Görülsün ki, İYİ Parti kırıldı. Bu emeklerin bu şekilde heba edilmesine karşı bir itirazdır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müstehcen fotoğraflarıyla... Korkunç son! Bıraktığı mektup ortaya çıktıMüstehcen fotoğraflarıyla... Korkunç son! Bıraktığı mektup ortaya çıktı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 8. fay hattı da kırıldıProf. Dr. Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 8. fay hattı da kırıldı
Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk tepki 'Kimin ağzına sakız...'Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk tepki 'Kimin ağzına sakız...'
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Yavuz Ağıralioğlu

En Çok Okunan Haberler

Feyza Altun çocukken yaşadığı tacizi anlattı: 'Çişimi yaptım sanıyordum'

Feyza Altun çocukken yaşadığı tacizi anlattı: 'Çişimi yaptım sanıyordum'

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

Cumhur İttifakı genişledi: Yeniden Refah Partisi sürprizi!

Cumhur İttifakı genişledi: Yeniden Refah Partisi sürprizi!

Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek

Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek

Fark bıçak sırtı! HÜDA PAR, YRP, Memleket Partisi...

Fark bıçak sırtı! HÜDA PAR, YRP, Memleket Partisi...

Deprem ve selden sonra ortadan kayboldu! Gözlerine inanamadılar

Deprem ve selden sonra ortadan kayboldu! Gözlerine inanamadılar

İlginizi Çekebilir

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.