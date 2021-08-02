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  4. Yaz aylarında en çok okunan romanlara yüzde 70’e varan indirimlerle ulaşın

Yaz aylarında en çok okunan romanlara yüzde 70’e varan indirimlerle ulaşın

02.08.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında özellikle sahilde ve plajda denizin keyfini çıkarırken kitap okumak oldukça dinlendiricidir. Dünya edebiyatının önde gelen çalışmalarını sizler için listeledik.

Yaz aylarında en çok okunan romanlara yüzde 70’e varan indirimlerle ulaşın

Kitaplar, insanların hayatında oldukça önemli bir yere sahip. Kitap okurken hem yeni şeyler keşfediyor, hem de hayata daha bütünlüklü ve derinlemesine bakabiliyorsunuz. Şüphesiz, okumayı sevenler için kitapsız bir yaz düşünülemez. Bu yüzden sizler için Amazon’un ayrıcalıklı dünyasında %70’e yakın indirimleri bulunan romanları inceledik.

1- Stefan Zweig’dan ‘Mecburiyet’

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Yaz aylarında içimizi kaplayan özgürlüğü temel alan bu kitap okunması gereken başlıca eserler arasında. Zweig, ‘Mecburiyet’de, eşiyle birlikte Avusturya’dan İsviçre’ye kaçan ünlü bir ressamın tuhaf hikayesini anlatıyor. Devlet ve otoriteye karşı olan çaresizliği ele alan kitap oldukça önemli bir çalışma.
Mecburiyet kitabına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Victor Hugo’dan ‘Bir idam mahkumunun son günü’

2

İdamı bekleyen bir mahkûmun duygu ve düşüncelerinin ele alındığı bu çalışma Victor Hugo’nun önemli eserleri arasında yer alıyor. Fazlasıyla sürükleyici bir anlatıma sahip ‘Bir idam mahkûmunun son günü’nü elinizden düşüremeyeceksiniz.
Bir idam mahkûmunun son günü kitabına BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- H. G. Wells’den ‘Zaman Makinesi’

3

Karşınızda, bir bilim adamının zaman makinesini icat ederek onunla yaptığı yolculukları anlatan mükemmel bir kitap duruyor. Yaz aylarında okumaya doyamayacağınız bu kitap sizleri uzun bir yolculuğa çıkaracak. Yazın keyfini doyasıya çıkarırken bu yolculuktan oldukça keyif alacağınıza emin olabilirsiniz.
Zaman Makinesi kitabına BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Jack London’ın ölümsüz eseri: ‘Martin Eden’

4

Yarı otobiyografik roman niteliğinde olan bu kitap, Amerikan edebiyatının en güçlü eserleri arasında yer alıyor. Martin Eden, bireysel başarıyı ve kararlılığı anlatıyor olsa da, asıl olarak sosyal sınıflar arasındaki derin uçurumu konu alıyor.
Martin Eden’e BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Fransız ihtilalinin düşünürü Rousseau’dan ‘Toplum Sözleşmesi’

5

Atatürk’ün fikir hayatında büyük yere sahip olan bu kitap, son derece önemli bir düşünsel miras. Sosyal yapıdaki değişime, toplumsal ilişkilere ve kurumlara ilişkin 1762’de kaleme alınan bu çalışma bugün dahi güncelliğini koruyor. Toplumsal hayata ilişkin bütüncül bir yaklaşım edinmek isteyenler bu kitabı mutlaka okumalı.
Toplum Sözleşmesi kitabına BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Jack London’dan ‘Beyaz Diş’

6

Bir kurt köpeğinin hikayesini anlatan bu harika eser bir hayvanın gözlerinden insanların dünyasını anlatır. İnsanlara dair farklı bakış açıları sunan kitap, güç ilişkilerine, insana ve doğaya dair önemli bir sorgulama zemini oluşturacak. ‘Beyaz Diş’ akıcı dili ve ilginç içeriğiyle yaz aylarında okunabilecek eserlerden.
Beyaz Diş kitabına BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Dede Korkut Hikayeleri

7

Dede Korkut, 9 ila 11’inci yüzyıllar arasında yaşayan Türk kültürüne ait destansı hikayeler anlatan bir bilgedir. Bu hikayelerde Türk kültürüne ait bir çok farklı detaya rastlarken, etkileyici anlatım dilinin büyüsü altına girebilirsiniz. Türk kültürünün ilk edebi eserlerinden birini okuyarak keyifli ve verimli yaz aylarını deneyimleyebilirsiniz.
Dede korkut hikayelerine BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Daniel Defoe’dan ‘Robinson Cruose’

8

Hangimiz Robinson Cruose ve Cuma’nın hikayesini duymuşuzdur. Bir gemi kazasının ardından ıssız bir adada mahsur kalan Robinson Cruose’un yaşadıklarını güçlü ve akıcı bir dille okuduğumuzda, insana ilişkin oldukça güzel tespitlerle karşılaşırız. Akıcı dili ve sürükleyici yapısıyla, Daniel Defoe’nun kurgu kahramanı Robinson Cruose’nun hikayesinden bir an bile çıkamayacaksınız.
Robinson Cruose Kitabına BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- David Eagleman’dan ‘İncognito beynin gizli hayatı’

9

Davranışlarınızın ardındaki süreçleri hiç merak ettiniz mi? David Eagleman, ‘İncognito beynin gizli hayatı’nda eylemlerimizin ardındaki sinirsel süreçlere eğiliyor. En basit hareketimizden en komplike bilişsel süreçlerimize kadar her davranışımıza beyin üzerinden açıklama getiriyor. Hem şaşırtan hem de yeni bilgilere kapı aralayan bu kitap yaz gecelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
İncognito Beynin Gizli Hayatı kitabına BURDAN ulaşabilirsiniz.


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