Yaz aylarının enerjisini yansıtan birbirinden şık sofra takımları

Yaz aylarında sofralarınızı benzersiz tasarımlara, şık desenlere ve modern bir görünüme kavuşturacak benzersiz sofra takımlarıyla, birbirinden şık sofralara kavuşun. Misafirlerinize ve sevdiklerinize lezzetli yemeklerinizi sunacağınız şık tasarımlara sahip sofra takımlarını sizler için listeledik.

1- Lezzetli pastalarınızı şıklıkla sunun

Farklı desenlerle hazırlanarak sofralarınızı canlandıracak Porland Fractal 6 kişilik pasta takımı, lezzetli pastalarınızı sunmanıza yardımcı olacak. Özel teknolojiler ile işlenen desenlerini ömür boyu koruyacak yapısı ile uzun kullanım imkanı sunacak.

Porland Fractal 6 Parça 6 Kişilik Pasta Takımına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Yemek keyfinizi artıracak tasarım

Benzersiz tasarımı ile masalarınızı en iyi şekilde yansıtabileceğiniz Porland yemek tabağı, keyifli anlarınıza şıklığı ile eşlik edecek. Üstün teknolojiler ile hazırlanan servis tabağı, her detayında size her anlamda kusursuz bir kullanım imkanı sunacak.

Porland Seasons Yemek Tabağına BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Sofralarınıza modern bir dokunuş

Sofralarınıza sıra dışı şıklık getirecek olan Porland Atatürk kahve takımı keyifli sohbetlerinize modern bir etki bırakacak. Tepsisi, su bardakları, fincanları, tabakları ve kaseleri Atatürk detaylı takım üstün teknolojili tasarımı ile kusursuz bir kullanım sağlayacak.

Porland Atatürk Kahve Takımına BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Günlük kullanımınıza benzersiz şıklık

Günlük kullanıma uygun şekilde tasarlanan Porland Floransa 24 parça yemek takımı kullanışlı yapısını şıklıkla birleştirerek sizlerle buluşturuyor. Kaliteli malzemesi, solmayan desenleri ve üstün teknolojisi sayesinde uzun ömürlü kullanım imkânı sunacak!

Porland Floransa 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımına BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Sofralarınıza renk katın

Modern ve şık tasarımı ile sofralarınıza enerji katacak Porland Tiles kayık tabak, mozaik desenleri ile rengarenk bir sunum sağlayacak. Uzun ömürlü kullanım imkânı sunan kaliteli malzemesi ve her detayındaki üstün teknoloji üretimi ile kusursuzluğu bir arada sunacak!

Porland Tiles Kayık Tabak BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Lezzetli salatalar için şık sunum

Tasarımı ve rengi ile sofralarınıza modern bir dokunuş sağlayacak Porland Seasons salata tabağı, her detayıyla üstün teknolojinin yansımalarını taşıyor. Kaliteli malzemelerden üretilen ve uzun süreler sofralarınızda yer alacak olan salata tabağı, kusursuz sunumlarınıza eşlik edecek.

Porland Seasons Salata Tabağına BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak tasarım

Kullanışlılığı, sağlamlığı ve modern tasarımın bütünleştiği Porland Undo 24 kişilik yemek takımı, benzersiz desenleri ile sofranıza renk katmaya geliyor! Her detayında en güncel teknolojilerin kullanıldığı yemek takımınız günlük kullanıma uygun yapısıyla sofralarınıza eşlik edecek.

Porland Unda 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımına BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Sofralarınıza değer katacak dokunuş

Şık tasarımı sofralarınıza taşıyacağınız Schafer Casa altın yemek takımı, kaliteli malzemesi sayesinde sizlere uzun ömürlü kullanım imkanı sunacak. Benzersiz desenleri sofralarınıza renk katarken, misafirlerinize zevkinizi yansıtmanıza yardımcı olacak.

Schafer Casa Altın01 Yemek Takımına BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Sofralarınızın ışıltısını yükseltin

Kaliteli paslanmaz malzemelerden üretilen Porland Sapore çatal bıçak takımı, şıklığı ve dayanıklı malzemesi ile oluşturduğu bütünlüğü sofralarınıza getiriyor. Parlaklığını uzun süreler koruyan ve kullanışlılık sağlayan yapısı ile de gözleri kamaştıracak set, sofralarınızı modern bir görünüme kavuşturacak.

Porland Sapore Karışık Çatal Bıçak Takım Setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Sofra şıklığınıza sıra dışı bir dokunuş

Sıra dışı tasarıma sahip Porland Pure Seasons yemek seti, kasesi, tatlı ve yemek tabağı ile sofralarınıza şık bir görüntü sağlayacak. Canlılığını ve parlaklığını kaliteli malzemesi sayesinde uzun seneler koruyacak. Güncel teknolojileri ve kullanışlılık sunan set sofralarınıza modern bir hava katacak!

Porland Pure Seasons 3 Parça Yemek Setine BURADAN ulaşabilirsiniz.



