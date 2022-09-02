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Yazın çok sık yaşanıyor! Düşük tansiyon için çözüm önerileri

02.09.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tansiyon hastalıkları toplumda sıklıkla görülen rahatsızlıklar arasında bulunuyor. Yüksek tansiyon gibi düşük tansiyon da oldukça rahatsız edici sonuçlara yol açabiliyor. Birçok insan düşük tansiyon nasıl düzeltilir diye aramalarda bulunuyor. Düşük tansiyonun etkilerini azaltmak için evde doğal çözümler aranıyor. İşte düşük tansiyonun etkilerini azaltacak o yöntemler…

Yazın çok sık yaşanıyor! Düşük tansiyon için çözüm önerileri

Kan basıncı gün içerisinde yapılan hareketlere ve çeşitli etkenlere bağlı olarak düşüp artmaktadır. Kan basıncı değerlerinin normalin altına inmesi düşük tansiyona neden olmaktadır. Düşük tansiyon yaşam kalitesini oldukça etkileyen rahatsızlıklardandır. Aşırı derecede görülen düşük tansiyonun(hipotansiyon) mutlaka tedavi ettirilmesi gerekir. Düşük tansiyonu evde yükseltecek çözümler arıyorsanız doğal ürünler bu konuda yardımcı olabilir.

DÜŞÜK TANSİYONU YÜKSELTMEK İÇİN

HAVUÇ SUYU

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Tansiyon düşüklüğü tedavisi için öncelikle sağlıklı ve doğru beslenmeniz gerekecektir. Eğer uzun süredir tansiyonunuz düşük çıkıyorsa sizlere havuç suyu önereceğiz. Her sabah havuç suyu içmek tansiyonunuzu dengeleyecektir.
Havuç suyuna bir tatlı kaşığı bal ilave etmek de yine tansiyonunuz için etkili olacaktır.

TUZLU AYRAN

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Tansiyon düşüklüğü tuzlu ayran ile asırlardır evde tedavi edilmekte. İçeceğiniz tuzlu ayran size hem enerji verecektir hem de düşük olan tansiyonunuzu ideal dengeye getirecektir. Gün içinde kendinizi yorgun hissettiğiniz anda bir bardak tuzlu ayran size şifa olabilir.

KAHVE

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Kahve içerek de tansiyon dengenizi sağlayabilirsiniz. Kahvede bulunan kafein, kan basıncını artırır. Bu durum sonucunda düşük seviyedeki tansiyon ideal konuma gelir ve kendinizi daha iyi hissedersiniz.

KURU ÜZÜM

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Kuru üzüm yiyerek tansiyon düşüklüğünü ortadan kaldırabilirsiniz. Kuru üzüm kan yapıcı bir maddedir. Böylece damarlarınızda dolaşan kan seviyesi normal dereceye getirilir. Düşük tansiyon durumunda bir avuç kuru üzüm sağlıklı sonuçlar getirecektir.

BAL

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Bal sabah kahvaltıda severek tüketilen besinlerden biridir. Her sabah bir kaşık bal tüketmek, tansiyon düşüklüğüne iyi gelir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir.

ZEYTİN

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Her sabah 3 veya 4 adet siyah zeytin yemek, gün içindeki tansiyonu dengeler.
Aniden tansiyon düşmesi durumlarında da hemen buzdolabından zeytin çıkarın ve en az 3 adet tüketin. Zeytin düşmüş olan tansiyonu anında dengeleyecektir.

BOLCA SU

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Tansiyonun düşmesini ortadan kaldırmak ve daha sağlıklı hissetmek için gün içindeki sıvı tüketimine önem verin. Gün içinde en az 10 bardak su içmeye özen gösterin. Ara öğünlerinizde taze meyve suyu içerek tansiyonun düşmesini önleyebilirsiniz.

MEYAN KÖKÜ ÇAYI

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Meyan kökünde bulunan sodyum düşük kan basıncını dengeler. Böylece tansiyon düşüklüğünde tercih edilebilir bir bitki çayıdır. Ölçülü tüketimde düşük tansiyonu iyileştirir. Aşırı tüketimde vücutta ödem toplayabilir.

BİBERİYE

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Biberiye kan dolaşımını artıran bir bitkidir. Merkezi sinir sistemini harekete geçirerek vücudun ihtiyacı olan kanın pompalanmasını sağlar.

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