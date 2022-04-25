Yazın kavurucu sıcakları karşısında önleminizi alabilmeniz için hem uygun fiyatlı hem etkili güneş kremi ürünleri

Güneş her ne kadar D vitamini açısından gerekli olsa da yaydığı zararlı ışınlardan cildi korumak önem taşıyor. Özellikle öğlen saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına maruz kalmak, güneş kremi sürülmediğinde ciltte hasarlara yol açabiliyor. Kaliteli ve temiz içerikli güneş kremi kullanıldığında ise güneşin zararlı ışınları süzülerek vücuda ulaşması önlenmiş oluyor. ''Deniz, kum, güneş vazgeçilmezlerim arasında'' diyorsanız mutlaka güvendiğiniz markaya ait bir güneş kremi edinmelisiniz. Sizler için uygun fiyata alabileceğiniz en kaliteli güneş kremlerini bir araya getirdik, incelemeden geçmeyin!

1. Yağlı ciltlerin kullanabileceği Roox Beauty SPF 50 Güneş Kremi

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Karma ve yağlı ciltler için özel olarak üretilen Roox Beauty Güneş Kremi, hafif formu ile ciltte ağırlık yapmıyor. Yağlı ciltli kişiler, parlama korkusuyla nemlendirici ve güneş kremi sürmekten çekiniyor. Bunun için özel olarak üretilen güneş kremi, parlama karşıtı matlaştırıcı etkisiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 50 SPF koruma faktörü bulunan ürün, zararlı güneş ışınlarına karşı cilt üzerinde bariyer oluşturarak teninizi koruma altına alıyor. İçeriğinde bulunan E vitamini, D-panthenol ve hyalüronik asit sayesinde cildinizi besleyen ve güneşten koruyan güneş kremi, cildi ağırlaştırmadan nemlendiriyor.

2. Normal ve kuru ciltler için uygun olan Vichy SPF 50 Ideal Soleil Velvety Güneş Kremi

Suya dayanıklı olan Vichy Ideal Soleil Velvety Güneş Kremi, ciltte yumuşak ve ipeksi bir his bırakıyor. Normal ve kuru ciltlerin kullanımına uygun olan güneş kremi, yoğun nemlendirici etkisi ile pul pul görünen ciltlerin önüne geçiyor. Pürüzsüz etki yaratan koruyucu krem, yaşlılık karşıtı etkisiyle kırışıklıkları ve koyu lekeleri önlüyor. İçeriğinde paraben bulunmayan ürün, cilt dostu yapısıyla gönül rahatlığıyla kullanılabilecek güneş kremleri arasında. SPF 50 koruma faktörü bulunan güneş kremi, güneşin zararlı ışınlarına karşı üst düzey koruma sağlıyor. Temiz içerikli güneş kremi arıyorsanız incelemeden geçmeyin!

3. Koruma ve nem etkisi sağlayan Nivea SPF 50 Güneş Kremi

Güneş korumasını ve nem etkisini bir arada sunan Nivea Güneş Kremi, 50 SPF koruma faktörü ile yoğun koruma sağlıyor. Güneş kremi temiz içeriği sayesinde güven kazanıyor. Uygun fiyata bulunabilecek en iyi güneş kremleri arasında bulunan ürün, sürüldüğü andan itibaren güneşten gelen UVA-UVB ışınlarına karşı koruma kalkanı oluşturuyor. Ayrıca cildi güneş alerjilerine karşı da koruyan Nivea Güneş Kremi maksimum performans sağlıyor. 200 ml büyük şişesi ile uzun zaman dayanıklılık sağlayan ürün, yaz aylarında vazgeçilmezleriniz arasında olmaya aday!

4. Yüz için kullanıma uygun: Dermoskin Face Protection SPF 50 Güneş Kremi

Yüz bölgesi için özel olarak üretilen Dermoskin Güneş Kremi, güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyuculuk sağlıyor. Güneş kremi kullanmadan yoğun güneşe maruz kalındığında ciltte istenmeyen güneş lekeleri ve kırışıklıklar meydana gelebiliyor. 50 SPF koruma faktörü sayesinde yoğun koruma sağlayan güneş kremi, yüzde oluşabilecek istenmeyen etkileri önlüyor. İçeriğinde bulunan bitkisel Omega-3 ve Omega-6 sayesinde cildi korurken aynı zamanda besleyen ürün, vazgeçilmez kozmetik ürünleriniz arasında yerini alacak! Yaz kış makyaj altına bile uygulanabilen koruyucu, cildinizde asla ağırlık yapmıyor ve maksimum performans sağlıyor.

5. Leke karşıtı özelliğiyle bilinen: SOLARIS SPF 50 Güneş Kremi

Güneş lekelerine karşı üst düzey koruma sağlayan SOLARIS Güneş Kremi, hafif ve kolay emilen yapısıyla günlük hayatta kullanmak için en doğru seçenekler arasında yer alıyor. Güneşten gelen zararlı UVA-UVB ışınlarına karşı cildinizin üzerinde koruma kalkanı oluşturan krem, 50 ml küçük şişesi sayesinde çantanızdan ayırmayacağınız kozmetik ürünleri arasına girmeye aday. Homojen ve kolayca sürülen yapısı ile cilt üzerinde ağırlık yapmayan ürün, sürüldüğü andan itibaren koruma etkilerini göstermeye başlıyor. Güneş ışınlarının yaşlandırma etkisine karşı cilt üzerinde bulunan savunma bariyerlerini güçlendiren ve destekleyen ürün, uygun fiyata alınabilecek güneş kremlerinden bir diğeri.

6. Suya dayanıklı yapısıyla dikkat çeken HERBADERM SPF 50 Güneş Kremi

Zararlı güneş ışınlarının ciltte meydana getirebileceği hasarlara karşı üst düzey koruma sağlayan HERBADERM Güneş Kremi; yüz, boyun ve dekolte bölgesi için kullanıma uygun. Gelişmiş UVA-UVB filtreleri sayesinde cilt üzerinde koruma bariyeri oluşturan güneş kremi, yaz kış vazgeçilmez kozmetik ürünleriniz arasında olacak! Makyaj altına ya da temiz tene uygulandığında gün boyu koruma etkisi sağlayan ürün; leke ve yaşlılık karşıtı yapısıyla üst düzey performans sağlıyor. İçerdiği faydalı vitamin ve bitki özleri ile güneş ışınlarından korurken aynı zamanda cildi besleyerek ihtiyacı olan neme kavuşturuyor.

7. Güneşe karşı hassas ciltlerin kullanabileceği Sebamed Sun Care SPF 50 Güneş Kremi

İçerdiği Provitamin B5 ile ciltte canlılık yaratan Sebamed Sun Care Güneş Kremi, güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma sağlarken aynı zamanda cildinizi besliyor. UVA-UVB koruma filtreleri sayesinde güneşten gelen zararlı ışınları süzerek cilde ulaşmasını engelleyen ürün, D vitamini alımını destekliyor. İçeriğinde bulunan inülin ve lesitin ile cilde yoğun nem kazandıran güneş kremi, güneşe karşı hassas ciltlerin kullanabileceği kaliteli koruyucular arasında yer alıyor. E vitamini içeriğiyle 3 etkili koruma sağlayan ürün, her mevsim çantanızdan çıkarmak istemeyeceğiniz ürünlerden biri hâline gelecek!

8. Normal, karma ve hassas ciltler için: Avène Fluide SPF 50 Güneş Kremi

Normal, karma ve hassas ciltler için özel olarak tasarlanan Avène Fluide Güneş Kremi, SPF 50 faktörlük koruma özelliği sayesinde güneşten gelen zararlı ışınların cilde temasını engelliyor. Sıvı formdaki güneş koruyucu, ciltte ağırlık yapmayan ve hemen emilen hafif yapısıyla yaz aylarında vazgeçilmeziniz olmaya aday. Doğal olarak yatıştırıcı ve anti-inflamatuar özelliğiyle cildi ferahlatan ürün, cildinizi şımartmak için en doğru tercih! Uygulandığında saten gibi pürüzsüz bir his yaratan güneş kremi, yağsız dokusuyla kendinizi mükemmel hissetmenizi sağlıyor.

9. Tüm cilt tiplerine uygun: Bioderma Photoderm Max Aquafluid SPF 50 Güneş Kremi

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Hassas ciltler de dâhil olmak üzere tüm cilt tiplerinin gönül rahatlığıyla kullanabileceği Bioderma Photoderm Max Aquafluid Güneş Kremi, güneşten gelen zararlı ışınlara karşı üst düzey koruyuculuk sağlıyor. Su bazlı ve akışkan yapısıyla özellikle yaz aylarında ciltte ağırlık yapmayan ürün, matlaştırıcı etkisiyle yağlı görünüme sebep olmuyor. Makyaj altına ve temiz cilde rahatlıkla uygulanabilecek olan koruyucu, içerdiği faydalı vitaminler sayesinde cildinizi koruyor ve besliyor. ''Yazı çok seviyorum ama cildimi güneşin zararlı ışınlarından korumak istiyorum'' diyorsanız cildinizi güvence altına alan ürünü mutlaka inceleyin!

10. Yerli üretim ve güvenilir içerik: Procsin SPF 50 Güneş Kremi

''Yerli üretim ürünlerden asla vazgeçmem'' diyenler buraya! PROCSIN Türkiye tarafından geliştirilen Procsin Güneş Kremi, güneşin zararlı ışınlarına karşı üst düzey koruyuculuk sağlıyor. 2'li fırsat paketi olarak satışa sunulan ürün, 50 ml'lik 2 adet güneş koruyucusundan oluşuyor. Leke karşıtı etkisiyle cildinizi güneş lekelerine karşı koruyor. Vücudun tüm bölgelerinde kullanıma uygun olan güneş kremini güneşe maruz kalmadan 20-25 dakika önce cildinize uygulamanız öneriliyor. Yaz kış çantanızdan eksik etmeyeceğiniz güneş kremi, kolay sürülen ve hızlı emilen yapısıyla favori kozmetik ürünleriniz arasına girmeye aday!