HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yer: Avustralya! O anlar filmleri aratmadı: Palyaço maskesi takıp market soydu

Yer: Avustralya! O anlar filmleri aratmadı: Palyaço maskesi takıp market soydu

18.01.2024 17:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Queensland eyaletinin merkezi Brisbane kentinde palyaço maskesi takan silahlı bir şahıs market soydu.

Avustralya’nın Queensland eyaletinin merkezi Brisbane kentinde maskeli soygun yaşandı.

Avustralya polisinin bugün paylaştığı görüntülerde, 29 Aralık akşamı palyaço maskesi takan silahlı hırsız, Holland Park banliyösünde bir markete girdi. Yerel saatle 19.30 sıralarında yaşanan olayda, hırsızın silahla çalışanı tehdit ettikten sonra para kasasını aldığı ve marketten koşarak uzaklaştığı görüldü.

Queensland polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda kimsenin zarar görmediği belirtilirken, zanlı hakkında bilgi sahibi herkesi ifade vermeye çağırdı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi yolculuğa saatler kaldı! Tarihi yolculuğa saatler kaldı!
Kırmızı bültenle aranıyordu! 'Daşisa' listesindeki DEAŞ'lı böyle yakalandıKırmızı bültenle aranıyordu! 'Daşisa' listesindeki DEAŞ'lı böyle yakalandı
Öğrencisine hakaret edip darp etmişti! Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili kararÖğrencisine hakaret edip darp etmişti! Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili karar
Anahtar Kelimeler:
Palyaço Avustralya soygun
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan 10 ismin üstünü çizdi! Aday gösterilmediler

Erdoğan 10 ismin üstünü çizdi! Aday gösterilmediler

AK Parti'nin belediye başkanı aday listesi! 48'i daha açıklandı

AK Parti'nin belediye başkanı aday listesi! 48'i daha açıklandı

Emekliler için 2 yeni formül! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

Emekliler için 2 yeni formül! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

Merkez Bankası çalışanı CİMER'e şikayet etti: Baba Erkan işten çıkarttı

Merkez Bankası çalışanı CİMER'e şikayet etti: Baba Erkan işten çıkarttı

AK Partililer istifaya zorlamıştı! Erdoğan büyükşehir adayı yaptı

AK Partililer istifaya zorlamıştı! Erdoğan büyükşehir adayı yaptı

Hava sıcaklıkları sert düşüyor! Meteoroloji ve Valilik uyardı, Bakan il il açıkladı, AKOM saat verdi... İstanbullular dikkat

Hava sıcaklıkları sert düşüyor! Meteoroloji ve Valilik uyardı, Bakan il il açıkladı, AKOM saat verdi... İstanbullular dikkat

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.