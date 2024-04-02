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Yer: Sivas! Yeni belediye başkanı BBP'li Adem Uzun, "Ya allah, bismillah, allahuekber" sloganını duyunca...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.04.2024 11:33
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31 Mart'ta yapılan seçimlerde birçok sürpriz sonuç çıktı. Bu sürprizlerden birisi de Sivas'ta gerçekleşti. Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas adayı Adem Uzun seçimi %43,31'le kazandı. Galibiyet sonrası kutlama sırasında taraftarlarının attığı "Ya allah, bismillah, allahuekber" tezahüratı Uzun'u rahatsız etti. Bunun üzerine Uzun, "Ne tekbiri arkadaşlar, karşımızdakiler de müslüman" yanıtını verdi.

Türkiye, sandıklardan çıkan sonuçlara kilitlenmişti. Seçim sonuçlarının birçok şehirde büyük sürprizle sonuçlanması vatandaşı da şaşkına çevirdi. Birçok AK Partili belediyenin başka partilere geçmesi 2024 yerel seçimlerinin en dikkat çeken olayı oldu.

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SİVAS'TA BBP SEÇİMİ KAZANDI

Sivas'ta da seçimler bir sürprize sahne oldu.

Sandıklardan çıkan sonuçlara göre BBP adayı Adem Uzun seçimi, AK Parti adayı Hilmi Bilgin'in %14 puan önünde tamamlayarak yeni belediye başkanı oldu.

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Sivas'ta sandıklardan çıkan sonuç şu şekilde oldu:

BBP %43,31
AK Parti %29,18
MHP %11,21
CHP %8,54

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UZUN'DAN "YA ALLAH, BİSMİLLAH, ALLAHUEKBER" SLOGANINA TEPKİ

Sivas’ta seçim zaferini tekbir getirerek kutlayan BBP'lilere, yeni Belediye Başkanı Adem Uzun tepki gösterdi:

“Ne tekbiri arkadaşlar, yapmayın allah aşkına karşımızdakiler de müslüman…”


Yerel Seçim 2024


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seçim sonuçları Sivas CHP MHP ak parti bbp
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